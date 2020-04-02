Дочь Маргариты Симоньян изумила своими густыми и черными бровями

В конце марта Маргарита Симоньян пережила выкидыш. Судя по всему, журналистка и ее супруг смогли оправиться от горя, поскольку Маргарита снова начала выкладывать в Инстаграм фотографии.
Снимок, который она опубликовала 2 апреля, озаглавила лаконично: «Карантинный папа». На фото Тигран Кеосаян играет с младшей дочерью Маро. И, что удивительно, на снимке даже можно разглядеть лицо девочки.
А лицо это обрамляют вполне внушительные, густые, черные брови. Всем бровям брови!
А ведь дочке Симоньян и Кеосаяна всего четыре месяца — Маро появилась на свет в октябре 2019-го.
Журналистка и режиссер вместе также воспитывают сына Баграта и дочь Марьяну. А вот официально брак они так и не зарегистрировали.
К Симоньян (на тот момент уже глубоко беременной) Кеосаян ушел от Алены Хмельницкой, с которой прожил более 20 лет. От этого брака у Тиграна также есть дочери Александра и Ксения.
2 апреля 2020 · ·
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