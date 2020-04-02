Дочь Маргариты Симоньян изумила своими густыми и черными бровями

Вот это мы понимаем — гены. Какие еще брови могут быть у мамы Симоньян и папы Кеосаяна?

В конце марта Маргарита Симоньян пережила выкидыш. Судя по всему,  журналистка и ее супруг смогли оправиться от горя, поскольку Маргарита снова начала выкладывать в Инстаграм фотографии.

Снимок, который она опубликовала 2 апреля, озаглавила лаконично: «Карантинный папа». На фото Тигран Кеосаян играет с младшей дочерью Маро. И, что удивительно, на снимке даже можно разглядеть лицо девочки.

А лицо это обрамляют вполне внушительные, густые, черные брови. Всем бровям брови!

А ведь дочке Симоньян и Кеосаяна всего четыре месяца — Маро появилась на свет в октябре 2019-го.

Журналистка и режиссер вместе также воспитывают сына Баграта и дочь Марьяну. А вот официально брак они так и не зарегистрировали.

...
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян официально вместе уже 7 лет
1 из 8

К Симоньян (на тот момент уже глубоко беременной) Кеосаян ушел от Алены Хмельницкой, с которой прожил более 20 лет. От этого брака у Тиграна также есть дочери Александра и Ксения.

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • Да ладно вам брови! Некоторые их себе рисуют , ну лишнее выщипают , она же девочка.
  • Какая хорошенькая. Явно в отца, Симоньян бледная какая-то
  • Это национальная особенность

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633