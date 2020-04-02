Дочь Маргариты Симоньян изумила своими густыми и черными бровями

Снимок, который она опубликовала 2 апреля, озаглавила лаконично: «Карантинный папа». На фото Тигран Кеосаян играет с младшей дочерью Маро. И, что удивительно, на снимке даже можно разглядеть лицо девочки.

А лицо это обрамляют вполне внушительные, густые, черные брови. Всем бровям брови!