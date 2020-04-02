«Сохраняй видео и отмечай тех, кому пора забыть про уколы красоты. Ведь эффект от них будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть как Алена Шишкова, с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, я просто не узнала некогда юную красавицу!» — сообщила Боня.

В комментариях пользователи высказали свое недоумение. Как им показалось, Виктория совершенно зря перешла на личности. «Алена Шишкова красавица, и, думаю каждая мечтает выглядеть как она!», «Да нормальное у Шишковой лицо, не раздутое, зачем вы так?», «Зачем на многотысячную аудиторию переходить на личности?! Каждый выглядит так, как хочет. Кому филлеры, кому огурцы под глаза приложить», — писали фолловеры.