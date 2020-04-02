«Раздутое лицо и неестественная мимика»: Боня обвинила Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты

Виктория Боня неожиданно раскритиковала Алену Шишкову. По мнению звезды, экс-возлюбленная Тимати переусердствовала с бьюти-процедурами.

Виктория Боня

2 апреля Виктория Боня разместила новый пост в своем Инстаграме. Она решила рассказать подписчикам о необычной сыворотке, которая помогает ей сохранить молодость и красоту. Средство сделано на основе крови инстадивы. По мнению Бони, результат будет заметен уже через полгода или год.

Однако фолловеров смутило, что в процессе рассказа о чудо-препарате Боня внезапно упомянула Алену Шишкову. Причем в невыгодном ключе. Виктория считает, что экс-возлюбленная Тимати перестаралась с инъекциями красоты и это привело к плачевным последствиям.

Алена Шишкова

«Сохраняй видео и отмечай тех, кому пора забыть про уколы красоты. Ведь эффект от них будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть как Алена Шишкова, с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, я просто не узнала некогда юную красавицу!» — сообщила Боня.

В комментариях пользователи высказали свое недоумение. Как им показалось, Виктория совершенно зря перешла на личности. «Алена Шишкова красавица, и,  думаю каждая мечтает выглядеть как она!», «Да нормальное у Шишковой лицо, не раздутое, зачем вы так?», «Зачем на многотысячную аудиторию переходить на личности?! Каждый выглядит так, как хочет. Кому филлеры, кому огурцы под глаза приложить», — писали фолловеры.

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Виктория Боня часто рассуждает о красоте в своем Инстаграме
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«У вас, Виктория, мимика тоже совсем неестественная. Как-то, долго не видя вас в Сети, наткнулась на ваше видео и испугалась, вам кажется даже говорить тяжело», — заметила подписчица. На это Боня уверенно ответила: «Это вполне естественно. Почти 2 года я носила лингвальные брекеты. Отсюда и проблемы с дикцией были. Совсем недавно сняли».

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Действительно все в фильтрах и накрашеная вся. Где там разгледеть результат? Тем более кровь уж точно не поможет от морщин. Глупость какая то.
  • Бонечка, наберись смелости, и покажи уже себя без всех этих программ и фильтров))) С опухшим лицом, прыщами и морщинами, без наращенных волос, хватит уже подписчиков дурить.

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