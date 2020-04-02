2 апреля Виктория Боня разместила новый пост в своем Инстаграме. Она решила рассказать подписчикам о необычной сыворотке, которая помогает ей сохранить молодость и красоту. Средство сделано на основе крови инстадивы. По мнению Бони, результат будет заметен уже через полгода или год.
Однако фолловеров смутило, что в процессе рассказа о чудо-препарате Боня внезапно упомянула Алену Шишкову. Причем в невыгодном ключе. Виктория считает, что экс-возлюбленная Тимати перестаралась с инъекциями красоты и это привело к плачевным последствиям.
«Сохраняй видео и отмечай тех, кому пора забыть про уколы красоты. Ведь эффект от них будет лишь временным, а потом в свои 27 будете выглядеть как Алена Шишкова, с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, я просто не узнала некогда юную красавицу!» — сообщила Боня.
В комментариях пользователи высказали свое недоумение. Как им показалось, Виктория совершенно зря перешла на личности. «Алена Шишкова красавица, и, думаю каждая мечтает выглядеть как она!», «Да нормальное у Шишковой лицо, не раздутое, зачем вы так?», «Зачем на многотысячную аудиторию переходить на личности?! Каждый выглядит так, как хочет. Кому филлеры, кому огурцы под глаза приложить», — писали фолловеры.
«У вас, Виктория, мимика тоже совсем неестественная. Как-то, долго не видя вас в Сети, наткнулась на ваше видео и испугалась, вам кажется даже говорить тяжело», — заметила подписчица. На это Боня уверенно ответила: «Это вполне естественно. Почти 2 года я носила лингвальные брекеты. Отсюда и проблемы с дикцией были. Совсем недавно сняли».
2 апреля 2020 · ·
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