2 апреля Ирина Понаровская разместила новый пост в своем Инстаграме. Он был посвящен малышке Шарлотте — любимой внучке звезды. Понаровская в 2018 году во второй раз стала бабушкой.
Четырьмя годами ранее на свет появился первенец Энтони Родда и его супруги Анны Чайниковой, которого назвали Эриком. Певица души не чает в своих внуках. Поэтому ее поздравление, адресованное Шарлотте, было пронизано теплотой и любовью.
«Сегодня моему маленькому Божеству исполнилось 2 годика! Моя жизнь! Ты родилась для того, чтоб быть любимой! Ты родилась, чтоб освещать своим светом все вокруг! Ты родилась, чтоб все узнали, какой прелестной может быть маленькая девочка. Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя. Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе! Обожаю тебя!» — написала знаменитость.
Многие подписчики отметили, что девочка, унаследовавшая буйные кудри своего отца, растет настоящей красавицей. «Какая она красивая, просто космос», «Хорошенькая девчушка!», «Маленький ангелочек. Прекрасная, как и божественная бабушка!» — сообщили фолловеры.
Напомним, отцом единственного сына Ирины Понаровской стал джазовый музыкант и певец Вейланд Родд-младший. Энтони Вейландович не пошел по стопам родителей. Он стал художником-ювелиром.
2 апреля 2020 · ·
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