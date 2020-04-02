«Сегодня моему маленькому Божеству исполнилось 2 годика! Моя жизнь! Ты родилась для того, чтоб быть любимой! Ты родилась, чтоб освещать своим светом все вокруг! Ты родилась, чтоб все узнали, какой прелестной может быть маленькая девочка. Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя. Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе! Обожаю тебя!» — написала знаменитость.