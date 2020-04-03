Оксана Самойлова закрывает свой бизнес после объявления о разводе

31-летняя Оксана Самойлова на днях объявила о том, что разводится с Джиганом после 10 лет отношений. Поклонники переживали за многодетную маму, но отмечали, что у нее есть свой успешный бизнес, поэтому без денег-то она уж точно не пропадет.
Однако вскоре выяснилось, что Самойлова распродает вещи из ее магазина Iamspecial.
Официальная страница бренда в Инстаграме гласит, что розничный магазин закрывается 6 апреля.
«Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50%. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время. Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут».
Интересно, что Оксана никогда не жаловалась на то, что продажи в ее магазине были низкими — напротив, поклонники Самойловой часто покупали вещи ее бренда. С другой стороны, многие заявляли, что цена не соответствует качеству, и китайские сайты предлагали тот же ассортимент за меньшие деньги.
Самойлова пока что никак не прокомментировала закрытие бизнеса.
3 апреля 2020 · ·
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