Оксана Самойлова закрывает свой бизнес после объявления о разводе

Жизнь Оксаны Самойловой круто меняется. Скоро она останется и без мужа, и без бизнеса.

31-летняя Оксана Самойлова на днях объявила о том, что разводится с Джиганом после 10 лет отношений. Поклонники переживали за многодетную маму, но отмечали, что у нее есть свой успешный бизнес, поэтому без денег-то она уж точно не пропадет.

Однако вскоре выяснилось, что Самойлова распродает вещи из ее магазина Iamspecial.

Дочери Самойловой в одежде Iamspecial

Официальная страница бренда в Инстаграме гласит, что розничный магазин закрывается 6 апреля.

«Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50%. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время. Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут».

Интересно, что Оксана никогда не жаловалась на то, что продажи в ее магазине были низкими — напротив, поклонники Самойловой часто покупали вещи ее бренда. С другой стороны, многие заявляли, что цена не соответствует качеству, и китайские сайты предлагали тот же ассортимент за меньшие деньги.

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Оксана Самойлова разводится с Джиганом
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Самойлова пока что никак не прокомментировала закрытие бизнеса.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • будет рекламу брать, нормик
  • По моему развод объявляют когда заявление подано, а бизнес закрывается т.к. невостребованна ее одежда и не качественна, а то живут вместе, отдыхают вместе и смешно заявлять о разводе. Б.Ю.
  • Вырвалась от тирана, вперёд в новую жизнь.. Даже не верится
  • В ведущие подастся , как Барановская
  • Помнится, у неё было ещё что-то типа сайта с персональным составлением тренировок и питания. Ещё салон красоты она открыла . Также агенство по подбору нянь.
  • У Джигана отобрали телефон. Теперь тоска совсем. Сиди и только про пандемию читай.
  • Продажа низкокачественного барахла в инсте теперь гордо именуется бизнес🤦‍♀️
  • Один бренд закроет, другой откроет.
  • Значит реально денег нет, раз на поддержания бизнеса нет смысла тратиться.
  • Если женщина рвет с таким прицепом детей, значит, мужик, реально уже совсем достал. Значит, была какая-то уже совсем последняя капля.

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