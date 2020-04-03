Оксана Самойлова закрывает свой бизнес после объявления о разводе

31-летняя Оксана Самойлова на днях объявила о том, что разводится с Джиганом после 10 лет отношений. Поклонники переживали за многодетную маму, но отмечали, что у нее есть свой успешный бизнес, поэтому без денег-то она уж точно не пропадет.

Однако вскоре выяснилось, что Самойлова распродает вещи из ее магазина Iamspecial.