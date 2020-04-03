Пользователи гадают, что же будет с Оксаной Самойловой и Джиганом после развода. Многие надеются, что пара сможет сохранить отношения, однако у экстрасенса есть другое мнение на этот счет.

По мнению медиума Дарьи Мироновой, супруги все же постараются сохранить семью ради детей, однако у них это вряд ли получится. Пара распадется в течение трех месяцев. «Он не сможет измениться, а она не сможет удерживать баланс в отношениях», — объяснила экстрасенс.