У Оксаны новый мужчина, у Джигана проблемы с законом: экстрасенс поведала о будущем пары

Дарья Миронова, предсказавшая смерть Юлии Началовой, поделилась своими мыслями о судьбе Оксаны Самойловой и Джигана после их развода. 

Дарья Миронова

Пользователи гадают, что же будет с Оксаной Самойловой и Джиганом после развода. Многие надеются, что пара сможет сохранить отношения, однако у экстрасенса есть другое мнение на этот счет.

По мнению медиума Дарьи Мироновой, супруги все же постараются сохранить семью ради детей, однако у них это вряд ли получится. Пара распадется в течение трех месяцев. «Он не сможет измениться, а она не сможет удерживать баланс в отношениях», — объяснила экстрасенс.

Миронова убеждена, что Оксана жертвует всем ради сохранения семьи и забыла о личном счастье. Но в будущем у нее все наладится — через два года многодетная мама встретит мужчину мечты и родит от него дочь. К слову, новый избранник будет моложе Самойловой.

«У Оксаны будет мужчина, спортсмен. Он примет ее с детьми. Она не будет одна. Но в брак пока официально вступать не захочет. Она мечтает родить дочку, и у нее будет еще ребенок», — уверена Дарья.

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Экстрасенс считает, что Оксана Самойлова и Джиган все же попробуют сохранить семью
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При этом Джигана не ждет ничего хорошего, считает экстрасенс. Он запустит себя и, скорее всего, будет иметь проблемы с законом. «Жена его сдерживает, пока он не опустился на дно окончательно», — заявила гадалка «Пятому каналу»

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • такие предсказания и я могу давать :) Оксана не будет одна - мммм... да у меня дар!
  • Оксана Самойлова мечтает родить ещё одну дочку - новый анекдот.

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