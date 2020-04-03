Пользователи гадают, что же будет с Оксаной Самойловой и Джиганом после развода. Многие надеются, что пара сможет сохранить отношения, однако у экстрасенса есть другое мнение на этот счет.
По мнению медиума Дарьи Мироновой, супруги все же постараются сохранить семью ради детей, однако у них это вряд ли получится. Пара распадется в течение трех месяцев. «Он не сможет измениться, а она не сможет удерживать баланс в отношениях», — объяснила экстрасенс.
Миронова убеждена, что Оксана жертвует всем ради сохранения семьи и забыла о личном счастье. Но в будущем у нее все наладится — через два года многодетная мама встретит мужчину мечты и родит от него дочь. К слову, новый избранник будет моложе Самойловой.
«У Оксаны будет мужчина, спортсмен. Он примет ее с детьми. Она не будет одна. Но в брак пока официально вступать не захочет. Она мечтает родить дочку, и у нее будет еще ребенок», — уверена Дарья.
При этом Джигана не ждет ничего хорошего, считает экстрасенс. Он запустит себя и, скорее всего, будет иметь проблемы с законом. «Жена его сдерживает, пока он не опустился на дно окончательно», — заявила гадалка «Пятому каналу».
3 апреля 2020 · ·
Комментарии2