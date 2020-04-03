Почему Лолита Милявская лишила наследства единственную дочь

Несмотря на внушительное количество браков, 56-летняя Лолита Милявская имеет только одного ребенка — 21-летнюю дочь Еву, которая родилась во время союза певицы с Александром Цекало.

Девочка появилась на свет глубоко недоношенной, поэтому имеет особенности развития.

Из-за специфики гастрольной артистической жизни воспитанием Евы занималась мама Лолиты. Милявская же старалась навещать дочь в свободное время, все силы положив на то, чтобы обеспечить семью необходимым.