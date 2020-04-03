Почему Лолита Милявская лишила наследства единственную дочь

Лолита Милявская почти не говорит о дочери и видится с ней только в редкие выходные. Как оказалось, после смерти артистка не планирует оставлять наследнице заработанные средства — и на это есть весьма веские причины. 

Лолита Милявская
Лолита Милявская с дочерью

Несмотря на внушительное количество браков, 56-летняя Лолита Милявская имеет только одного ребенка — 21-летнюю дочь Еву, которая родилась во время союза певицы с Александром Цекало. 

Девочка появилась на свет глубоко недоношенной, поэтому имеет особенности развития. 

Из-за специфики гастрольной артистической жизни воспитанием Евы занималась мама Лолиты. Милявская же старалась навещать дочь в свободное время, все силы положив на то, чтобы обеспечить семью необходимым. 

Лолита Милявская

Сейчас Ева живет самостоятельной жизнью и учится в Европе. Однако, по словам знаменитости, девушка все равно несколько отличается от ровесниц. 

Из-за этого Лолита даже решилась на весьма жесткий шаг и исключила наследницу из своего завещания. 

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей — не все из них вырастают в Наполеонов. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — поведала звезда во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?»

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Лолита Милявская лишила дочь Еву наследства
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Лолита уточнила, что уже оформила наследство на других близких людей, однако решила не раскрывать их имена. Певица объяснила, что нашла официальный способ защитить положение дочери после своей смерти — но, судя по всему, девушка не сможет самостоятельно распоряжаться средствами матери. 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Лолита права. Дочь - инвалид с детства (отстает в развитии). Такие люди как семилетние дети, наивные и доверчивые. Девушке нужен пожизненный опекун, который может управлять имуществом и деньгами.
  • Здравый смысл! Когда мой брат покупал квартиру, мы её оформили на меня под предлогом, что я - юрист, а он в этом ничего не шарит. По прошествии лет поняли, что сделали правильно, потому что каждая его баба пыталась уговорить его продать квартиру, так как думала, что квартира - его. Как только узнавали, что ничего не получится, сразу сливались.
  • Дочери с особенностями развития очень нужна была рядом мать,а она выбрала мужиков.
  • Ну если так, то она правильно сделала. Сколько таких историй, когда отжимали огромные московские квартиры, причем не у никому ненужных бабусь, а таких бесхребетных людей. Я не в плохом смысле, что они плохие, а именно, что наивные какие-то, в облаках витающие.
  • Значит дочь не способна адекватно распорядиться деньгами, вот и завещает другим, на которых больше надеется, при этом они девушку не обидят.

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