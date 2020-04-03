Почему Лолита Милявская лишила наследства единственную дочь

Несмотря на внушительное количество браков, 56-летняя Лолита Милявская имеет только одного ребенка — 21-летнюю дочь Еву, которая родилась во время союза певицы с Александром Цекало.
Девочка появилась на свет глубоко недоношенной, поэтому имеет особенности развития.
Из-за специфики гастрольной артистической жизни воспитанием Евы занималась мама Лолиты. Милявская же старалась навещать дочь в свободное время, все силы положив на то, чтобы обеспечить семью необходимым.
Сейчас Ева живет самостоятельной жизнью и учится в Европе. Однако, по словам знаменитости, девушка все равно несколько отличается от ровесниц.
Из-за этого Лолита даже решилась на весьма жесткий шаг и исключила наследницу из своего завещания.
«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей — не все из них вырастают в Наполеонов. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — поведала звезда во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
Лолита уточнила, что уже оформила наследство на других близких людей, однако решила не раскрывать их имена. Певица объяснила, что нашла официальный способ защитить положение дочери после своей смерти — но, судя по всему, девушка не сможет самостоятельно распоряжаться средствами матери.
3 апреля 2020 · ·
Комментарии5