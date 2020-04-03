Елена Проклова живет с экс-мужем, пользующимся услугами «профессиональных женщин»

66-летняя актриса после развода продолжает жить со своим бывшим мужем, который не скрывает, что встречается с девушками по вызову.

Елена Проклова и Андрей Тришин развелись еще в 2015 году, однако до сих пор живут под одной крышей вместе с общей дочерью Полиной. По мнению 66-летней актрисы, развод был паре необходим и даже улучшил отношения между экс-супругами.

«Разница большая: мы ничего не должны друг другу. Я не имею права говорить: ''Андрей, ты должен''. И он мне не имеет права сказать: ''Ты должна''. Знаете, эта свобода очень дорогого стоит, когда мы делаем только то, что мы хотим», — сказала актриса.

Например, Елена знает, что бывший муж обращается к услугам девушек по вызову. «Он — нормальный мужчина. Не скрывает, говорит, что пользуется услугами профессиональных женщин. Пускай пользуется. Я ничего против не имею. Это важная сторона жизни для мужчины, который еще функционирует в плане… Что тут плохого, я радуюсь за него», — призналась Проклова.

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Елена Проклова и Андрей Тришин все еще живут вместе спустя 5 лет после развода
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Что касается ее, то она никогда не будет заниматься сексом с тем, кого не любит. «Для меня чисто физиология никогда не составляла интереса. Не думаю, что это вкусно. Знаете, для женщины секс — заключительный этап отношений, когда хочется быть еще ближе, еще больше друг в друге, когда это слияние за пределами разумов. Вот и все. А для мужчины нет, для них физиология на первом месте».

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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