Елена Проклова и Андрей Тришин развелись еще в 2015 году, однако до сих пор живут под одной крышей вместе с общей дочерью Полиной. По мнению 66-летней актрисы, развод был паре необходим и даже улучшил отношения между экс-супругами.
«Разница большая: мы ничего не должны друг другу. Я не имею права говорить: ''Андрей, ты должен''. И он мне не имеет права сказать: ''Ты должна''. Знаете, эта свобода очень дорогого стоит, когда мы делаем только то, что мы хотим», — сказала актриса.
Например, Елена знает, что бывший муж обращается к услугам девушек по вызову. «Он — нормальный мужчина. Не скрывает, говорит, что пользуется услугами профессиональных женщин. Пускай пользуется. Я ничего против не имею. Это важная сторона жизни для мужчины, который еще функционирует в плане… Что тут плохого, я радуюсь за него», — призналась Проклова.
Что касается ее, то она никогда не будет заниматься сексом с тем, кого не любит. «Для меня чисто физиология никогда не составляла интереса. Не думаю, что это вкусно. Знаете, для женщины секс — заключительный этап отношений, когда хочется быть еще ближе, еще больше друг в друге, когда это слияние за пределами разумов. Вот и все. А для мужчины нет, для них физиология на первом месте».
3 апреля 2020 · ·
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