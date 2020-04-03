Елена Проклова и Андрей Тришин развелись еще в 2015 году, однако до сих пор живут под одной крышей вместе с общей дочерью Полиной. По мнению 66-летней актрисы, развод был паре необходим и даже улучшил отношения между экс-супругами.

«Разница большая: мы ничего не должны друг другу. Я не имею права говорить: ''Андрей, ты должен''. И он мне не имеет права сказать: ''Ты должна''. Знаете, эта свобода очень дорогого стоит, когда мы делаем только то, что мы хотим», — сказала актриса.