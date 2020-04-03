«Она сама не знала, чего хотела»: до Энрике Иглесиаса Анна Курникова получила предложение сразу от двух знаменитых мужчин

Вот уже 18 лет Анна Курникова состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом и воспитывает с ним троих детей. Однако незадолго до начала романа с испанским певцом теннисистка была участницей весьма скандального любовного треугольника. 

Анна Курникова, Энрике Иглесиас
Анна Курникова и Энрике Иглесиас

В конце 2001 года 20-летняя Анна Курникова приняла участие в съемках клипа Энрике Иглесиаса на песню Escape. Между звездами сразу пробежала искра: вскоре СМИ сообщили, что они стали парой. 

Анна и Энрике почти не афишируют свои отношения, рассказывая поклонникам лишь о самых значимых моментах жизни. Например, о рождении детей. 

Знаменитости хоть и вместе столько лет, но так и не заключили официальный брак. А ведь за несколько месяцев до знакомства с Иглесиасом Курникова вышла замуж за хоккеиста Сергея Федорова!

Анна Курникова

Вообще, в начале 2000-х личная жизнь россиянки обсуждалась активнее ее спортивной карьеры. Все потому, что теннисистка крутила роман сразу с двумя мужчинами: вышеупомянутым Сергеем Федоровым и еще одним хоккеистом, Павлом Буре. 

Оба спортсмена были старше Анны и оба попросили ее руки почти в одно и то же время, осыпая девушку дорогими подарками и пытаясь отвоевать ее внимание. 

До сих пор непонятно, кто из хоккеистов первым сделал предложение знаменитости. Одни издания писали о красивом ужине в Майами с кольцом от Буре, другие — о поспешном тайном браке с Федоровым. 

«Я читала, что она обручилась с Буре. А потом я пришла в нашу общую раздевалку и вижу, что ей дарит букет Федоров. Я чуть не умерла, это все было так смешно. По-моему, она сама не знала, чего хочет, и в итоге ситуация вышла из-под контроля. И вообще, я сомневаюсь, что она была готова пойти к алтарю», — вспоминает в разговоре со Sports.ru коллега Курниковой, теннисистка Линдсей Дэвенпорт. 

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Вот уже почти два десятилетия Анна Курникова живет с Энрике Иглесиасом
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Если верить СМИ, в итоге Буре сдался и отказался от затеи жениться на Курниковой. А вот Федоров и его семья не раз упоминали, что у спортсмена был брак с красавицей, пусть и очень недолгий. И все же в итоге Анна отдала предпочтение известному певцу, с которым счастлива и без штампа в паспорте. 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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