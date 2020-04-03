Вообще, в начале 2000-х личная жизнь россиянки обсуждалась активнее ее спортивной карьеры. Все потому, что теннисистка крутила роман сразу с двумя мужчинами: вышеупомянутым Сергеем Федоровым и еще одним хоккеистом, Павлом Буре.

Оба спортсмена были старше Анны и оба попросили ее руки почти в одно и то же время, осыпая девушку дорогими подарками и пытаясь отвоевать ее внимание.

До сих пор непонятно, кто из хоккеистов первым сделал предложение знаменитости. Одни издания писали о красивом ужине в Майами с кольцом от Буре, другие — о поспешном тайном браке с Федоровым.



«Я читала, что она обручилась с Буре. А потом я пришла в нашу общую раздевалку и вижу, что ей дарит букет Федоров. Я чуть не умерла, это все было так смешно. По-моему, она сама не знала, чего хочет, и в итоге ситуация вышла из-под контроля. И вообще, я сомневаюсь, что она была готова пойти к алтарю», — вспоминает в разговоре со Sports.ru коллега Курниковой, теннисистка Линдсей Дэвенпорт.