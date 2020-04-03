В феврале Анастасия Тарасова во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу еще одну дочь, которую звездные родители назвали Евой. Лишь 29 марта, в свой 26-й день рождения, молодая женщина показала девочку, разместив милые семейные фотографии с мужем и наследницами.

3 апреля Анастасия провела ставшую уже традиционной сессию вопросов и ответов в своих инстаграм-историях. К этому событию звезда всегда подходит ответственно: просит подписчиков изучить все, что у нее уже спрашивали, чтобы избежать повторов.

На этот раз вопросы о беременности, уходе за волосами и особенностях питания разбавил еще один, причем весьма любопытный. Некто поинтересовался: «У вас долевые в доме? Или дом Тарасовых?»