В феврале Анастасия Тарасова во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу еще одну дочь, которую звездные родители назвали Евой. Лишь 29 марта, в свой 26-й день рождения, молодая женщина показала девочку, разместив милые семейные фотографии с мужем и наследницами.
3 апреля Анастасия провела ставшую уже традиционной сессию вопросов и ответов в своих инстаграм-историях. К этому событию звезда всегда подходит ответственно: просит подписчиков изучить все, что у нее уже спрашивали, чтобы избежать повторов.
На этот раз вопросы о беременности, уходе за волосами и особенностях питания разбавил еще один, причем весьма любопытный. Некто поинтересовался: «У вас долевые в доме? Или дом Тарасовых?»
«Отвечу один и последний раз», — твердо начала Анастасия. — «Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери».
Напомним, что Анастасия после появления Евы на свет получает от супруга сюрприз за сюрпризом. Так, он привез ей из Италии сумку Valentino, а на 26-летие презентовал дорогой автомобиль и 26 букетов. Правда, после этого Дмитрия раскритиковали пользователи Сети, но главное, что его жена была счастлива. Анастасия, кстати, дала всем критикам решительный отпор.
3 апреля 2020 · ·
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