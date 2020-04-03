«Дом мой»: Анастасия Тарасова получила от Дмитрия ценный подарок на рождение второй дочери

Дмитрий Тарасов буквально осыпает свою красавицу-супругу сюрпризами. Как оказалось, его новый подарок превзошел все ожидания!

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

В феврале Анастасия Тарасова во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу еще одну дочь, которую звездные родители назвали Евой. Лишь 29 марта, в свой 26-й день рождения, молодая женщина показала девочку, разместив милые семейные фотографии с мужем и наследницами.

3 апреля Анастасия провела ставшую уже традиционной сессию вопросов и ответов в своих инстаграм-историях. К этому событию звезда всегда подходит ответственно: просит подписчиков изучить все, что у нее уже спрашивали, чтобы избежать повторов.

На этот раз вопросы о беременности, уходе за волосами и особенностях питания разбавил еще один, причем весьма любопытный. Некто поинтересовался: «У вас долевые в доме? Или дом Тарасовых?»

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

«Отвечу один и последний раз», — твердо начала Анастасия. — «Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери».

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В начале года Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз
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Напомним, что Анастасия после появления Евы на свет получает от супруга сюрприз за сюрпризом. Так, он привез ей из Италии сумку Valentino, а на 26-летие презентовал дорогой автомобиль и 26 букетов. Правда, после этого Дмитрия раскритиковали пользователи Сети, но главное, что его жена была счастлива. Анастасия, кстати, дала всем критикам решительный отпор.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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