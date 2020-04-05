После расставания с Джиганом Оксана Самойлова какое-то время хранила молчание. Однако теперь звездную маму, что называется, не остановить. 4 апреля она написала сразу два объемных и эмоциональных послания к подписчикам, и нашла не менее эмоциональный отклик. В первом случае Оксана поведала, как сейчас чувствуют себя ее дети. Знаменитость призналась, что они винят в случившемся себя, а еще — что им требуется помощь психолога.
Чуть позже Оксана вновь вышла на связь с пользователями Сети, однако не с позиции «жертвы» обстоятельств, а с позиции сильной self-made woman. Уважаем!
«Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы и все изменяют и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: ''А смогу ли я сама это вытянуть?''» — написала Оксана.
«И детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1 000 000 раз в гораздо более сложной ситуации. Миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае плакать лучше в бентли, а не на засаленной кухне», — завершила свое послание Самойлова.
Пользователи Сети поддержали храбрую женщину и в очередной раз восхитились ее мудростью и стойкостью. К их восторженным комментариям присоединяемся и мы. Так держать, Оксана!
5 апреля 2020 · ·
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