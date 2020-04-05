«Детей я рожала себе, а плакать лучше в бентли»: Самойлова советует девушкам рассчитывать лишь на себя

Кажется, в скором времени Оксана Самойлова напишет книгу о том, какой должна быть современная женщина. А пока инстадива ограничивается лишь постами в соцсетях — впрочем, весьма резонансными.

После расставания с Джиганом Оксана Самойлова какое-то время хранила молчание. Однако теперь звездную маму, что называется, не остановить. 4 апреля она написала сразу два объемных и эмоциональных послания к подписчикам, и нашла не менее эмоциональный отклик. В первом случае Оксана поведала, как сейчас чувствуют себя ее дети. Знаменитость призналась, что они винят в случившемся себя, а еще — что им требуется помощь психолога.

Чуть позже Оксана вновь вышла на связь с пользователями Сети, однако не с позиции «жертвы» обстоятельств, а с позиции сильной self-made woman. Уважаем!

«Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы и все изменяют и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: ''А смогу ли я сама это вытянуть?''» — написала Оксана.

«И детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами. Если бы так не было, я была бы в 1 000 000 раз в гораздо более сложной ситуации. Миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане. Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому, девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. Пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными, что вы и сами можете себя обеспечить! Учитесь, развивайтесь, работайте! И в любом случае плакать лучше в бентли, а не на засаленной кухне», — завершила свое послание Самойлова.

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Кажется, о столь красивой паре Оксаны Самойловой и Джигана можно забыть
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Пользователи Сети поддержали храбрую женщину и в очередной раз восхитились ее мудростью и стойкостью. К их восторженным комментариям присоединяемся и мы. Так держать, Оксана!

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Правда задолбала,
  • Интересно, а пост, где она всех учила все бросить, ради мужа, она удалила? До Майами который написала?
  • Зависть плохая штука, дамы. Особенно к чужим страницам. Она ничего предосудительного никогда не делала и не делает, в бассейн с сухим льдом не прыгает, детей в экстрим не пихает, пальцы на ногах никто не сосет. Пусть раскручивается и зарабатывает! До сего дня она пропагандировала спорт. Хорошее дело!
  • Как она безграмотно пишет. Это ужас.
  • В целом она мне симпатична. Дети рядом с нею, кружки без перегибов, простые и по возрасту. Нет экстрима, подиумных дорожек. Есть домашние праздники, елки, игры. Тюнинг- ее дело. Муж с катушек съехал - решила детей оградить. Удачи ей, сил и всего хорошего
  • Задолбала ныть.
  • А в чистой кухне можно?
  • Она никогда не продавала детей в рекламу, что вы несете. На ее странице вообще никогда рекламы не было
  • Барановская в свре время не строчила по сто постов в день про финансовую независимость, а просто пошла работать и доказала делом
  • Ну подождите, это только начало. Сейчас Оксанка начнёт с новой силой раскручивать свой аккаунт в новом амплуа, так сказать. И легко заработает на новый Бентли, пользуясь наивными курочками-подписчицами.

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