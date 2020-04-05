После расставания с Джиганом Оксана Самойлова какое-то время хранила молчание. Однако теперь звездную маму, что называется, не остановить. 4 апреля она написала сразу два объемных и эмоциональных послания к подписчикам, и нашла не менее эмоциональный отклик. В первом случае Оксана поведала, как сейчас чувствуют себя ее дети. Знаменитость призналась, что они винят в случившемся себя, а еще — что им требуется помощь психолога.

Чуть позже Оксана вновь вышла на связь с пользователями Сети, однако не с позиции «жертвы» обстоятельств, а с позиции сильной self-made woman. Уважаем!

«Знаете, какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? Нет, это не про то, что все козлы и все изменяют и любви нет. Я уверена на миллиард процентов, что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. Я про то, что всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: ''А смогу ли я сама это вытянуть?''» — написала Оксана.