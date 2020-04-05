34-летняя Николь Кузнецова с детства страдает от онкологического заболевания. Опухоль разрастается в ее дыхательных путях, так что девушке приходится периодически делать операции.
В общем и целом экстрасенс перенесла уже ровно 300 операций. И последняя пошла не так, как было запланировано. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграме.
«Я лежу на диване, голова немного кружится, в ушах шумит... Так проходит день, два... Не хочется говорить, есть... Да и вообще ничего не хочется. На кухню приходит сын и пытается порезать мне и себе огромный апельсин. Знаете, это страшно, когда элементарное действие забирает у тебя все силы. Я разрезала всего половину этого злосчастного апельсина и присела на пол отдохнуть», — обеспокоила Николь своих подписчиков.
Кузнецова поведала, что сделала на днях очередную операцию: «Любимый врач, уже знакомый кабинет и... незнакомый анестезиолог. И тут что-то пошло не так. Это моя 300 операция, но ничего подобного никогда не было, даже не знаю, почему после пробуждения мне было так плохо. Чудовищное состояние безобразного наркотического прихода! Жуткое чувство»
Кузнецова также отметила, что не понимает людей, которые добровольно «погружают себя в этот сюрреалистический мир». «Они уничтожают свою жизнь и калечат судьбы близких. Я категорически против любых наркотиков и даже алкоголя, и мне страшно подумать, как опасны наркоманы с внутренними демонами внутри. Сейчас я в порядке и уже прихожу в себя дома. Опухоль, которая мне так мешала, убрали, и я дышу! Какое же это счастье», — заявила Николь.
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Она также попросила своих подписчиков беречь себя и близких и не тратить жизнь на тех, кто «спускает ее в унитаз из-за своих зависимостей».
5 апреля 2020 · ·
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