«Я лежу на диване, голова немного кружится, в ушах шумит... Так проходит день, два... Не хочется говорить, есть... Да и вообще ничего не хочется. На кухню приходит сын и пытается порезать мне и себе огромный апельсин. Знаете, это страшно, когда элементарное действие забирает у тебя все силы. Я разрезала всего половину этого злосчастного апельсина и присела на пол отдохнуть», — обеспокоила Николь своих подписчиков.

Кузнецова поведала, что сделала на днях очередную операцию: «Любимый врач, уже знакомый кабинет и... незнакомый анестезиолог. И тут что-то пошло не так. Это моя 300 операция, но ничего подобного никогда не было, даже не знаю, почему после пробуждения мне было так плохо. Чудовищное состояние безобразного наркотического прихода! Жуткое чувство»