«Опухоль убрали, и я дышу!»: Николь Кузнецова поведала о жуткой 300-й операции

Последняя операция экстрасенса Николь Кузнецовой прошла не так, как предполагалось. У звезды возникли проблемы с анестезией.

34-летняя Николь Кузнецова с детства страдает от онкологического заболевания. Опухоль разрастается в ее дыхательных путях, так что девушке приходится периодически делать операции.

В общем и целом экстрасенс перенесла уже ровно 300 операций. И последняя пошла не так, как было запланировано. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграме.

«Я лежу на диване, голова немного кружится, в ушах шумит... Так проходит день, два... Не хочется говорить, есть... Да и вообще ничего не хочется. На кухню приходит сын и пытается порезать мне и себе огромный апельсин. Знаете, это страшно, когда элементарное действие забирает у тебя все силы. Я разрезала всего половину этого злосчастного апельсина и присела на пол отдохнуть», — обеспокоила Николь своих подписчиков. 

Кузнецова поведала, что сделала на днях очередную операцию: «Любимый врач, уже знакомый кабинет и... незнакомый анестезиолог. И тут что-то пошло не так. Это моя 300 операция, но ничего подобного никогда не было, даже не знаю, почему после пробуждения мне было так плохо. Чудовищное состояние безобразного наркотического прихода! Жуткое чувство»


Кузнецова также отметила, что не понимает людей, которые добровольно «погружают себя в этот сюрреалистический мир». «Они уничтожают свою жизнь и калечат судьбы близких. Я категорически против любых наркотиков и даже алкоголя, и мне страшно подумать, как опасны наркоманы с внутренними демонами внутри. Сейчас я в порядке и уже прихожу в себя дома. Опухоль, которая мне так мешала, убрали, и я дышу! Какое же это счастье», — заявила Николь. 

...
Николь не может говорить громко и всегда шепчет
1 из 8


Она также попросила своих подписчиков беречь себя и близких и не тратить жизнь на тех, кто «спускает ее в унитаз из-за своих зависимостей». 

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • На Налью Орейро похожа почему то

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633