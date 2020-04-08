Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез, сравнив с путаной

8 апреля вышел новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» На сей раз журналистка взяла интервью у Александра Гудкова. Выпуск получился веселым и увлекательным. Кстати, интересно, что шоумена отговаривали от участия в программе. Однако он не стал никого слушать. «Если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вот такое мне произнесли слово. Но меня это даже больше завело. В тебе есть самоирония, что сейчас все реже случается», — объяснил Гудков.
Александр сообщил, что есть тема, шутить на которую для него неприемлемо. Речь о каламбурах, связанных с педофилией. Порой он видит такие мемы или шутки, и ему становится неприятно. «У меня по этому поводу сжимается сердце», — заметил Гудков.
Ксения сыграла с Александром в «Лигу плохих шуток». Она озвучивала какую-то спорную остроту, а Гудков ее оценивал. Позднее шоумен узнавал, кто был автором той или иной шутки. В конце первой части интервью Гудков предложил рассказать несколько своих неудачных скетчей. Ксения согласилась и была готова выслушать каламбур о себе.
«Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать», — сообщил шоумен.
Реакция Ксении была для него явно неожиданной. «Ну зачем ты так со мной? Я реально не понимаю, мне казалось, у нас хорошее интервью будет, Саш. Зачем ты так делаешь?» — сказала телеведущая, едва сдерживая слезы. Блестящая актерская игра! Мы почти поверили. Почти поверил и Гудков: попросил Собчак не плакать и добавил, что шутка действительно ужасная. Впрочем, на этом месте интервью оборвалось. Интрига!
8 апреля 2020 · ·
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