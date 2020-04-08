Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез, сравнив с путаной

Александр сообщил, что есть тема, шутить на которую для него неприемлемо. Речь о каламбурах, связанных с педофилией. Порой он видит такие мемы или шутки, и ему становится неприятно. «У меня по этому поводу сжимается сердце», — заметил Гудков.

Ксения сыграла с Александром в «Лигу плохих шуток». Она озвучивала какую-то спорную остроту, а Гудков ее оценивал. Позднее шоумен узнавал, кто был автором той или иной шутки. В конце первой части интервью Гудков предложил рассказать несколько своих неудачных скетчей. Ксения согласилась и была готова выслушать каламбур о себе.