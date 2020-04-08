Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез, сравнив с путаной

Новым героем шоу «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков. Его неудачная шутка привела к неожиданным последствиям: телеведущая расстроилась. Впрочем, не все так страшно.

Ксения Собчак

8 апреля вышел новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» На сей раз журналистка взяла интервью у Александра Гудкова. Выпуск получился веселым и увлекательным. Кстати, интересно, что шоумена отговаривали от участия в программе. Однако он не стал никого слушать. «Если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вот такое мне произнесли слово. Но меня это даже больше завело. В тебе есть самоирония, что сейчас все реже случается», — объяснил Гудков.

Александр Гудков, Ксения Собчак

Александр сообщил, что есть тема, шутить на которую для него неприемлемо. Речь о каламбурах, связанных с педофилией. Порой он видит такие мемы или шутки, и ему становится неприятно. «У меня по этому поводу сжимается сердце», — заметил Гудков.

Ксения сыграла с Александром в «Лигу плохих шуток». Она озвучивала какую-то спорную остроту, а Гудков ее оценивал. Позднее шоумен узнавал, кто был автором той или иной шутки. В конце первой части интервью Гудков предложил рассказать несколько своих неудачных скетчей. Ксения согласилась и была готова выслушать каламбур о себе.

«Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать», — сообщил шоумен.

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Александр Гудков стал участником шоу «Осторожно, Собчак!»
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Реакция Ксении была для него явно неожиданной. «Ну зачем ты так со мной? Я реально не понимаю, мне казалось, у нас хорошее интервью будет, Саш. Зачем ты так делаешь?» — сказала телеведущая, едва сдерживая слезы. Блестящая актерская игра! Мы почти поверили. Почти поверил и Гудков: попросил Собчак не плакать и добавил, что шутка действительно ужасная. Впрочем, на этом месте интервью оборвалось. Интрига!

8 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

18
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  • Ну че сразу на правду обижаться то. Ксюша сама любит рубить правду-матку в лицо, а тут прям неженка
  • С подачи недругов России кого нам не суют в "мессии"! То тиражируется густо "оБузовление" искусства, то дурят, как в игре в "три листика", с собчачьей этой "журналистикой". Каналы все переключай - на всех красуется печать - "Свобода!" Для чего свобода? - Для оглупления народа.
  • Есть такая передач
  • А я что-то не поняла смысл шутки. Читала слева направо и справа налево и ничего не понятно.
  • Пусть не ревёт, все равно рейтинги передачи не повысятся. Скучно. Сплошной лгбт в голове у женщины, другое не интересует
  • Я могу ошибаться, но, мне кажется, Ксению абсолютно ничем не прошибешь, как и бузову. Они столько всего и ото всех слышали в свой адрес, что там броня, как у танка.
  • Откуда в ней такая тяга к самоунижению?
  • Гудок,талантище,интеллигент .Мега одаренный мужчина.И плюс еще и самоирония
  • У него реально вид маньяка, хотя в жизни вроде интеллигентный.

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