Певица группы Rasa сделала бюстгальтер из дефицитных медицинских масок и столкнулась с неодобрением подписчиков

Дарья Шейк, лучшая половина дуэта Rasa, разозлила подписчиков. Это было ожидаемо, поскольку для очередного фото в Инстаграме она сделала бра из медицинских масок.

Пару дней назад стало известно, что медицинские маски можно купить только в 13% московских аптек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

«У нас уже давно нет медицинских масок, потому что мы не можем найти добросовестных поставщиков. Сейчас многие хотят воспользоваться пандемией, предлагают нереальные цены, мы просто не хотим с ними сотрудничать», — сказала оператор сетей Eapteka и Пилюли.ру.

Впрочем, подобные проблемы совершенно не волнуют Дашу Шейк из группы Rasa. У нее, судя по всему, масок огромное количество. Настолько много, что она может позволить себе сделать из них бюстгальтер и похвастаться «модной» обновкой в Инстаграме.

Многим подписчикам Даши подобное поведение не понравилось, так что они поспешили высказать свое недовольство в комментариях.

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Даша родилась на Украине в 1993 году
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«Хороших масок и так нет, сейчас еще прессуют за это, не надо скупать маски и респираторы ради этого», «А в мире масок не хватает...» — писали фолловеры.

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9 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну, на других же нас*ать, не? В общем, родилась без мозгов - считай калека. Она что ни есть есть умственная калека.
  • Пустые глаза и искусственная грудь... Тоска.
  • В 93???? В 93 году родилась???? А выглядит на 83
  • Такая дунька))
  • Она не лучшая часть группы. Петь не умеет совсем)) паренёк ещё вроде тянет, она - нет.

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