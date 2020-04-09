Певица группы Rasa сделала бюстгальтер из дефицитных медицинских масок и столкнулась с неодобрением подписчиков

Пару дней назад стало известно, что медицинские маски можно купить только в 13% московских аптек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

«У нас уже давно нет медицинских масок, потому что мы не можем найти добросовестных поставщиков. Сейчас многие хотят воспользоваться пандемией, предлагают нереальные цены, мы просто не хотим с ними сотрудничать», — сказала оператор сетей Eapteka и Пилюли.ру.

Впрочем, подобные проблемы совершенно не волнуют Дашу Шейк из группы Rasa. У нее, судя по всему, масок огромное количество. Настолько много, что она может позволить себе сделать из них бюстгальтер и похвастаться «модной» обновкой в Инстаграме.