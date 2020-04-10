«Трупы складывают друг на друга»: Евгений Малкин рассказал о шокирующей ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке

Российский хоккеист Евгений Малкин выступает в НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз». Живет он в США уже долгие годы и не скрывает, что у него два паспорта — российский и американский.

На днях Малкин рассказал об ужасной ситуации, которая сейчас происходит в США из-за пандемии коронавируса. В Нью-Йорке, по словам хоккеиста, «реальная катастрофа».