«Трупы складывают друг на друга»: Евгений Малкин рассказал о шокирующей ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке

Хоккеист Евгений Малкин, живущий в Нью-Йорке, рассказал, что в Америке, которая вышла на первое место по количеству зараженных коронавирусом, творится сущий кошмар.

Российский хоккеист Евгений Малкин выступает в НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз». Живет он в США уже долгие годы и не скрывает, что у него два паспорта — российский и американский.

На днях Малкин рассказал об ужасной ситуации, которая сейчас происходит в США из-за пандемии коронавируса. В Нью-Йорке, по словам хоккеиста, «реальная катастрофа».

Анна Кастерова и Евгений Малкин

Во время прямого эфира с Тиной Канделаки в Инстаграме 33-летний Малкин признался, что находится в состоянии шока от того, что видит в городе. Евгений поведал, что тела погибших от COVID-19 свозят в знаменитый Центральный парк.

«Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это кошмар, большая трагедия», — рассказал хоккеист.

Евгений соблюдает режим жесткого карантина и не выходит из дома.

«Некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк и чуть ли не актеры в новостях», — возмутился Малкин.

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Евгений Малкин и Анна Кастерова живут в США
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По последним данным, в США зафиксировано 462 тысячи случаев заражения, умерли 16,5 тысячи человек, а 25,4 тысячи вылечились.

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10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Интересно, как он эти трупы в центральном парке увидел, если он "соблюдает режим жесткого карантина и не выходит из дома" ?
  • Дикость полная! Трупы в парке горами в США, в каком мы веке живём! Во первых, умершие- бездомные что ли, родственникам все равно. Во вторых -это же антисанитария полная, в третьих - это чума что ли, люди мрут как мухи или им помогают, что подтвердили наши военные медики, ТК люди засыпают, причем без симптоматики!!! и потом не просыпаются. Империя зла. Государство афиширует на весь мир свое бессилия и наплевательское отношение к людям! Скрижали Джорди в США, суть: люди это опухоли на земле, сокращение численности населения и мировое господство. Основные постулаты США. Очень печально. И главное кредо - нагнетание страха на людей.
  • Может ему поверят хоть, люди не серезно относятся к этому вирусу, это очень опасно!
  • Держитесь, американцы и люди живущие в америке!! Берегите себя! У меня там трое одноклассников, есть много друзей, у всех дети, страшно.
  • Без фото не поверю
  • Кто там требовал горы трупов? Вот, пожалуйста. Скоро и у нас так будет, а скорее даже еще хуже🙈
  • У нас нет сейчас права своим недоверием к происходящему подвергать опасности других. Как все наверняка знать невозможно также как и то как перенесёт эту зараза каждый концертный человек. Лучше уж пепебдеть чем недобдеть. Всем здоровья! Береги себя! Всех жаль безумно не зависимо от веры национальности и статуса! Перел такой бедой все стали равны
  • Я верю. В последние дни смотрю видео русского блогера, живущего в Нью-Йорке, он снимает реальную ситуацию, пустые улицы, рефрижераторы, даже трупы на каталках, которые в эти самые рефрижераторы грузят.

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