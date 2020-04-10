«Трупы складывают друг на друга»: Евгений Малкин рассказал о шокирующей ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке

Российский хоккеист Евгений Малкин выступает в НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз». Живет он в США уже долгие годы и не скрывает, что у него два паспорта — российский и американский.
На днях Малкин рассказал об ужасной ситуации, которая сейчас происходит в США из-за пандемии коронавируса. В Нью-Йорке, по словам хоккеиста, «реальная катастрофа».
Во время прямого эфира с Тиной Канделаки в Инстаграме 33-летний Малкин признался, что находится в состоянии шока от того, что видит в городе. Евгений поведал, что тела погибших от COVID-19 свозят в знаменитый Центральный парк.
«Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это кошмар, большая трагедия», — рассказал хоккеист.
Евгений соблюдает режим жесткого карантина и не выходит из дома.
«Некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк и чуть ли не актеры в новостях», — возмутился Малкин.
По последним данным, в США зафиксировано 462 тысячи случаев заражения, умерли 16,5 тысячи человек, а 25,4 тысячи вылечились.
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10 апреля 2020 · ·
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