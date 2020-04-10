СМИ: у борющегося с раком Бориса Корчевникова подтвердился коронавирус

Источники сообщили, что у 37-летнего телеведущего нашли коронавирус. О результатах анализов Борис узнал прямо во время съемок и тут же уехал домой.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Борису Корчевникову пришел положительный результат на COVID-19. 

«По словам коллег Бориса, несколько дней назад он очень удивил всех, когда приехал на съемки со всеми признаками больного человека. Опасения в тот же день подтвердились — прямо во время работы Борису позвонили и сообщили, что у него коронавирус. Ведущий рассказал об этом, после чего уехал домой», — сообщил источник.

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Борису Корчевникову пришли положительные результаты на коронавирус
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Сейчас Корчевников, страдающий онкологией головного мозга, находится в своей квартире в центре Москвы. По словам инсайдера, он переносит заболевание легко. Впрочем, Борис ждет результаты повторного теста, чтобы убедиться в достоверности диагноза. 

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10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Кто "следующий... из "медиа-звезд" на счет приболеть??? и нам "срочно про это рассказать... по информации от "источников"???
  • И что теперь?...Что значит "источник"??? "он" сообщает вам сведения из карантинной зоны? куда этого источника уже поместили, после контакта с Борисом???
  • Здоровья и сил
  • я мож не права была, но с речью жуть с самого начала, а недавно и тина медленно говорила, чем выбесила, но возможно, он не понимает по-другому. ну надо ж хотя бы объяснять людям почему такое мы должны смотреть.
  • Пошел по сценарию Лещенко? Тот после поездки везде ходил. Этот во время пандемии, почувствовав что болеет пришел на съёмки, где работает куча людей
  • Буквально на днях видела рекламу передачи Судьба человека, мне показалось, что у Бориса что-то не то с речью? Помню, раньше ещё до болезни все было в порядке. Это мне показалось или из-за рака такие изменения? Крепкого здоровья желаю Борису и скорейшего выздорвления
  • Я ТВ не смотрю. Но когда смотрела кажется по НТВ он вел такие хорошие репортажи из разных стран, Про Ноев ковчег в Турции, Из Японии, Монголии о быте народов, встречался с сельскими людьми. . И везде видно было люди относятся к нему с симпатией , бабушки обнимают)) и он сам сияет , видно что и сам к этим людям с любовью относится.. Иначе б не вел о них репортажи, разумеется. И очень красивый парень. И тут на вумане узнаю что начал вести какую то грязную передачу. И многие его узнали только теперь.. его прежние работы не знают. От всей души желаю ему выздоровления!!!!!!!!

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