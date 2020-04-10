СМИ: у борющегося с раком Бориса Корчевникова подтвердился коронавирус

«По словам коллег Бориса, несколько дней назад он очень удивил всех, когда приехал на съемки со всеми признаками больного человека. Опасения в тот же день подтвердились — прямо во время работы Борису позвонили и сообщили, что у него коронавирус. Ведущий рассказал об этом, после чего уехал домой», — сообщил источник.

