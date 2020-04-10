СМИ: у борющегося с раком Бориса Корчевникова подтвердился коронавирус

Телеграм-канал Baza сообщил, что Борису Корчевникову пришел положительный результат на COVID-19.
«По словам коллег Бориса, несколько дней назад он очень удивил всех, когда приехал на съемки со всеми признаками больного человека. Опасения в тот же день подтвердились — прямо во время работы Борису позвонили и сообщили, что у него коронавирус. Ведущий рассказал об этом, после чего уехал домой», — сообщил источник.
Сейчас Корчевников, страдающий онкологией головного мозга, находится в своей квартире в центре Москвы. По словам инсайдера, он переносит заболевание легко. Впрочем, Борис ждет результаты повторного теста, чтобы убедиться в достоверности диагноза.
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10 апреля 2020 · ·
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