«Красивее Алексы в тысячу раз»: в Сети обсуждают фото Александры Сивковой в неглиже

После болезненного расставания с Вячеславом Дайчевым, оставившим ее ради Алексы, беременная Александра Сивкова старается не терять присутствия духа.

Александра Сивкова

10 апреля Александра Сивкова разместила новый пост в своем Инстаграме. Напомним, недавно стало известно, что ее возлюбленный Вячеслав Дайчев ушел к Алексе. Александра призналась, что новость об измене стала для нее потрясением, ведь ничто не предвещало беды.

Несмотря на то, что, по словам молодой женщины, ее «мир разрушился», она не собирается опускать руки и будет жить дальше, ведь вскоре на свет появится ее долгожданный сын. 

Александра Сивкова

Пока же Александра продолжает вести соцсети и рассказывает подписчикам, как проводит время. 10 апреля она разместила довольно откровенное селфи в неглиже.

...
Александра Сивкова была счастлива с Вячеславом Дайчевым
1 из 10

Многие в комментариях восхитились необычной красотой Сивковой. «Изысканные черты без всяких вмешательств. Очень милая и спокойная. Вы обязательно будете счастливы!», «Красивее Алексы в тысячу раз», «Обворожительная! Так держать, Сашуля!» — писали фолловеры.

10 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633