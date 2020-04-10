10 апреля Александра Сивкова разместила новый пост в своем Инстаграме. Напомним, недавно стало известно, что ее возлюбленный Вячеслав Дайчев ушел к Алексе. Александра призналась, что новость об измене стала для нее потрясением, ведь ничто не предвещало беды.
Несмотря на то, что, по словам молодой женщины, ее «мир разрушился», она не собирается опускать руки и будет жить дальше, ведь вскоре на свет появится ее долгожданный сын.
Пока же Александра продолжает вести соцсети и рассказывает подписчикам, как проводит время. 10 апреля она разместила довольно откровенное селфи в неглиже.
Многие в комментариях восхитились необычной красотой Сивковой. «Изысканные черты без всяких вмешательств. Очень милая и спокойная. Вы обязательно будете счастливы!», «Красивее Алексы в тысячу раз», «Обворожительная! Так держать, Сашуля!» — писали фолловеры.
10 апреля 2020 · ·
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