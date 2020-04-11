Сам же Борис недавно общался с коллегами по видеосвязи. «Я очень благодарен всей команде нашего канала, которая сейчас в аппаратной и сидит в масках. Вы большие молодцы и очень самоотверженные люди. Спасибо тем, кто стоит за камерой и ежедневно делает эфиры в новых для нас условиях», — сказал он.