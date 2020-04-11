Помощница Корчевникова прокомментировала новость о заражении телеведущего коронавирусом

На днях СМИ сообщили, что у телеведущего подтвердился коронавирус. Журналисты связались с пресс-службой канала «Спас», чтобы узнать о состоянии здоровья Бориса Корчевникова, и получили неожиданный ответ.

СМИ опубликовали сообщения источников о результатах теста Бориса Корчевникова на COVID-19. По данным инсайдеров, 37-летний телеведущий прямо на съемках узнал, что заражен.

Учитывая частые спекуляции на тему пандемии, журналисты решили обратиться к помощнице Корчевникова за официальным комментарием относительно здоровья телеведущего.

«Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство сотрудников ''Спаса'', работает дома», — сообщили «СтарХиту» в пресс-службе.

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В Сети появилась информация о коронавирусе у Бориса Корчевникова
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Сам же Борис недавно общался с коллегами по видеосвязи. «Я очень благодарен всей команде нашего канала, которая сейчас в аппаратной и сидит в масках. Вы большие молодцы и очень самоотверженные люди. Спасибо тем, кто стоит за камерой и ежедневно делает эфиры в новых для нас условиях», — сказал он.

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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