СМИ опубликовали сообщения источников о результатах теста Бориса Корчевникова на COVID-19. По данным инсайдеров, 37-летний телеведущий прямо на съемках узнал, что заражен.
Учитывая частые спекуляции на тему пандемии, журналисты решили обратиться к помощнице Корчевникова за официальным комментарием относительно здоровья телеведущего.
«Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство сотрудников ''Спаса'', работает дома», — сообщили «СтарХиту» в пресс-службе.
Сам же Борис недавно общался с коллегами по видеосвязи. «Я очень благодарен всей команде нашего канала, которая сейчас в аппаратной и сидит в масках. Вы большие молодцы и очень самоотверженные люди. Спасибо тем, кто стоит за камерой и ежедневно делает эфиры в новых для нас условиях», — сказал он.
11 апреля 2020 · ·
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