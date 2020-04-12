Александр Васильев подтвердил свою госпитализацию и рассказал, что происходит в Коммунарке

Вслед за Надеждой Бабкиной с воспалением легких госпитализирован Александр Васильев. 61-летний историк моды вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

Александр Васильев признался, что первые симптомы появились у него еще неделю назад — кашель и повышенная температура. Историк моды до последнего не обращался к врачам и лечился «бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня». Когда он рассказал о болезни Арине Шараповой, она тут же обратилась к Елене Малышевой, которая и вызвала ему скорую помощь.

Сейчас 61-летний телеведущий находится в Коммунарке. «Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двустороннее воспаление легких», — рассказал Александр.

Васильева обещают отпустить домой через 5-7 дней. «Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. Насыщение кислородом 98% из возможных 100. В окне — красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь!» — уверил Васильев.

...
Александр Васильев госпитализирован в Коммунарку
1 из 9

Историк моды поблагодарил Елену Малышеву и медиков, работающих в больнице.

12 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

9
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Дайте я угадаю, у Васильева короновирус не подтвердится.
  • Очень заразный вирус.
  • Кошмар, получается, что почти у всех заболевших вирус поражает лёгкий до воспаления.
  • У всех у них крепкий организм! Их вылечат понятно.. и в реанимации продержат сколько нужно, а простым людям тест на корону лишний раз не сделают, отправят домой!
  • Ему бы на СПИД провериться, а не самодиагностикой заниматься! Не хочет поди, для такого пустяка у него слишком крепкий организм...
  • Не в заперли явно сидел..кого то заразил..
  • При чем тут Хромченко? Он приехал из Португалии, с Бабкиной не встречался.
  • Здоровья,Александру Васильеву!
  • Эвелина Хромченко как?

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633