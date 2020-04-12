Александр Васильев признался, что первые симптомы появились у него еще неделю назад — кашель и повышенная температура. Историк моды до последнего не обращался к врачам и лечился «бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня». Когда он рассказал о болезни Арине Шараповой, она тут же обратилась к Елене Малышевой, которая и вызвала ему скорую помощь.

Сейчас 61-летний телеведущий находится в Коммунарке. «Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двустороннее воспаление легких», — рассказал Александр.