На прошлой неделе блогер Сергей Остриков сообщил, что его близкий друг Павел Петель трагически скончался. Спустя какое-то время он поделился подробностями страшной аварии.

«Он погиб в ДТП на 38-м километре Симферопольского шоссе по пути из Миграционного центра в Сахарово до станции метро Аннино. По этому маршруту ездят бомбилы, которые собирают несколько пассажиров и возят между этими двумя точками. Бомбилой на этот раз оказался 16-летний парень, которому папа подарил автомобиль. На огромной скорости машину занесло, и она залетела под фуру. Погибло три человека, включая водителя, один пассажир в реанимации. Павел от совокупности ранений скончался на месте», — рассказал Остриков в своем Инстаграме.