Прах Павла Петеля передали родным на нейтральной территории между Россией и Украиной

4 апреля Павел Петель попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Спустя неделю прах блогера передали его родителям.

На прошлой неделе блогер Сергей Остриков сообщил, что его близкий друг Павел Петель трагически скончался. Спустя какое-то время он поделился подробностями страшной аварии.

«Он погиб в ДТП на 38-м километре Симферопольского шоссе по пути из Миграционного центра в Сахарово до станции метро Аннино. По этому маршруту ездят бомбилы, которые собирают несколько пассажиров и возят между этими двумя точками. Бомбилой на этот раз оказался 16-летний парень, которому папа подарил автомобиль. На огромной скорости машину занесло, и она залетела под фуру. Погибло три человека, включая водителя, один пассажир в реанимации. Павел от совокупности ранений скончался на месте», — рассказал Остриков в своем Инстаграме.

Все обязанности по кремации тела блогера Остриков взял на себя, хотя и с трудом представлял, как сможет доставить прах Петеля на родину в Украину. Однако задуманное все же удалось осуществить.

«На нейтральной территории между двумя странами получилось передать прах родственникам: маме и брату Паши. Хотел бы поблагодарить посольство Украины в России за консультационную поддержку и направление писем таможенным службам — там оказались очень человечные и понимающие сотрудники», — отметил Остриков.

Сейчас Сергей занимается помощью маме Петеля и передает ей деньги, которые до сих пор перечисляют неравнодушные поклонники блогера. 

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Павел Петель скончался 4 апреля
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«Официально сбор средств закрыт, но счет продолжает функционировать. Знаю, что некоторые отправили деньги из-за границы, и они еще не дошли. Если что-то еще соберется на счете — обязательно будет найден способ передать их маме Паши», — заключил мужчина.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

1
под именем
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  • Не знала, кто это такой, увидела здесь новость, фотки посмотрела и решила, что это очередной инстаграм-клоун... А потом все-таки зашла на его страницу, тоже фотки посмотрела, тексты его почитала. Этот Павел, оказывается, был светлым и беззлобным человеком, позитивным и любящим жизнь. И котика своего рыжего очень любил. Эх, бедный дядька, так нелепо погиб😥

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