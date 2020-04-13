Как выглядит дочь самого красивого мужчины-модели Дэвида Ганди

Дэвид Ганди — один из самых известных и сексуальных манекенщиков в мире. К сожалению многочисленных поклонниц, его сердце занято, а два года назад он стал папой. Унаследовала ли малышка его черты?

В ноябре 2018 года Дэвид Ганди впервые стал отцом. Наследницу Матильду ему подарила его возлюбленная Стефани Мендорос. Сейчас малышке уже два года, и звездный папа поделился ее видео, в котором она задорно хлопает в ладоши.

«Я никогда не выкладывал сюда фото нашей дочери, но она расстроилась, что пропустила вчерашний флешмоб благодарности тем, кто борется с пандемией. Так что сегодня перед сном она настояла на том, чтобы похлопать всем врачам, медсестрам, волонтерам и экстренным службам, благодаря которым мы в безопасности», — подписал ролик Дэвид.

Подписчики оценили трогательную подпись и начали задавать вопросы о самой Матильде. Они спросили, любит ли ее собака Дора (дворняжка, которую Ганди взял из приюта). В ответ манекенщик сказал: «Они лучшие друзья, ''Дора'' было первым словом дочери». Как мило!

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Дэвид Ганди и Стефани Мендорос стали родителями в 2018-м году
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Пользователи оставили обворожительной малышке огромное количество комплиментов и заметили, что она все же больше похожа на папу.

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Девочка как девочка, видимо мама подпортила породу. Но все еще тыщу раз поменяться может, разумеется.
  • Главно чтоб не мамин подбородок...
  • Если она унаследует черты лица как у отца, это будет печально, потому что получится грубоватая девушка. А сейчас пока милый ребёнок с большущими темными глазами)

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