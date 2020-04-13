В ноябре 2018 года Дэвид Ганди впервые стал отцом. Наследницу Матильду ему подарила его возлюбленная Стефани Мендорос. Сейчас малышке уже два года, и звездный папа поделился ее видео, в котором она задорно хлопает в ладоши.
«Я никогда не выкладывал сюда фото нашей дочери, но она расстроилась, что пропустила вчерашний флешмоб благодарности тем, кто борется с пандемией. Так что сегодня перед сном она настояла на том, чтобы похлопать всем врачам, медсестрам, волонтерам и экстренным службам, благодаря которым мы в безопасности», — подписал ролик Дэвид.
Подписчики оценили трогательную подпись и начали задавать вопросы о самой Матильде. Они спросили, любит ли ее собака Дора (дворняжка, которую Ганди взял из приюта). В ответ манекенщик сказал: «Они лучшие друзья, ''Дора'' было первым словом дочери». Как мило!
Пользователи оставили обворожительной малышке огромное количество комплиментов и заметили, что она все же больше похожа на папу.
13 апреля 2020 · ·
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