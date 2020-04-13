«Я никогда не выкладывал сюда фото нашей дочери, но она расстроилась, что пропустила вчерашний флешмоб благодарности тем, кто борется с пандемией. Так что сегодня перед сном она настояла на том, чтобы похлопать всем врачам, медсестрам, волонтерам и экстренным службам, благодаря которым мы в безопасности», — подписал ролик Дэвид.