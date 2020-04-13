Как себя чувствует Надежда Бабкина: новые подробности

Надежда Бабкина лежит в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония. В самом начале родственники и близкие друзья певицы давали комментарии касательно ее здоровья, однако сейчас ни ее супруг, ни сын не выходят на связь.
Бывший коллега 70-летней артистки связался с врачами, чтобы узнать о состоянии Надежды Бабкиной, и поделился информацией, которую озвучили ему медики.
«Прогноз положительный, я вчера звонил в больницу, врачи говорят, ей стало лучше. Подробностей рассказать не могу, медики не хотят комментировать состояние здоровья Надежды Бабкиной», — сообщил «КП» депутат Мосгордумы, Народный артист России Евгений Герасимов.
Надеемся, все будет хорошо, и желаем артистке скорейшего выздоровления!
13 апреля 2020 · ·
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