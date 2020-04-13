Как себя чувствует Надежда Бабкина: новые подробности

Надежда Бабкина лежит в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония. В самом начале родственники и близкие друзья певицы давали комментарии касательно ее здоровья, однако сейчас ни ее супруг, ни сын не выходят на связь.

Бывший коллега 70-летней артистки связался с врачами, чтобы узнать о состоянии Надежды Бабкиной, и поделился информацией, которую озвучили ему медики.