Как себя чувствует Надежда Бабкина: новые подробности

70-летняя певица уже две недели находится на лечении в частной клинике. За все это время новостей о Надежде практически нет, однако периодически на связь выходят друзья Бабкиной и делятся всем, что им известно.

Надежда Бабкина лежит в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония. В самом начале родственники и близкие друзья певицы давали комментарии касательно ее здоровья, однако сейчас ни ее супруг, ни сын не выходят на связь.

Бывший коллега 70-летней артистки связался с врачами, чтобы узнать о состоянии Надежды Бабкиной, и поделился информацией, которую озвучили ему медики.

«Прогноз положительный, я вчера звонил в больницу, врачи говорят, ей стало лучше. Подробностей рассказать не могу, медики не хотят комментировать состояние здоровья Надежды Бабкиной», — сообщил «КП» депутат Мосгордумы, Народный артист России Евгений Герасимов.

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Бывший коллега Надежды Бабкиной позвонил врачам и узнал, как она себя чувствует
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Надеемся, все будет хорошо, и желаем артистке скорейшего выздоровления!

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Нынче модно полежать в реанимации.
  • В таком возрасте не по шоу надо скакать во время пандемии, испытывая судьбу, собственное здоровье, и надёжность знакомых врачей на прочность, а на даче подальше от всех сидеть. Дай Бог вам здоровья.
  • Залилась ради молодого силиконом. ждем такую красивую. и здоровую- энергичную на сцене.
  • Надюш. выздоравливай .
  • Не жалко

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