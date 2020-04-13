«''Провалились'' глаза»: Боня показала, насколько хуже, чем сейчас, выглядела 5 лет назад

Виктория Боня в ноябре отпраздновала 40-й день рождения. При этом телеведущая уверена (и с ней сложно не согласиться), что сейчас она выглядит намного круче, чем раньше.
Например, в недавнем интервью «Телепрограмме» Боня заявила, что «так шикарно не выглядела даже в 25-26 лет». Инстадива рассказала, что 3,5 года назад полностью отказалась от инъекций, уже давно не употребляет алкоголь и любые запрещенные препараты. Зато Виктория является фанаткой различных зарядок.
В своем Инстаграме звезда рассказала, что несколько лет назад она столкнулась с серьезной проблемой — у нее «провалились» глаза. Даже инъекции не помогли исправить ситуацию.
«Когда мышцы ослаблены, то, сами понимаете, никакие филлеры, никакая блефаропластика, которая натягивает кожу, не сможет убрать эти провалы», — написала Боня.
Инстадива заявила, что в ее авторском курсе, который она сейчас активно продвигает в соцсетях, присутствуют не только упражнения на провалившиеся глаза, но и зарядка по Жданову и Норбекову для укрепления мышц, которые держат глазное яблоко.
«Смотрите фото в карусели, которое было сделано в 2015 году, где отчетливо видно слабые мышцы. И да, пять лет назад я выглядела гораздо хуже, чем сейчас. Для того, чтобы исправить это, я искала самые эффективные упражнения и собирала их по крупицам из различных источников!» — отметила Виктория.
Боня добавила, что никакие пластические операции не смогут помочь, если мышцы ослаблены. «Все упражнения есть в интернете, девочки, их можно найти и заниматься самой. Но если вы ленитесь и откладываете постоянно — приходите заниматься вместе на моих марафонах», — заявила Боня.
13 апреля 2020 · ·
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