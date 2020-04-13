«''Провалились'' глаза»: Боня показала, насколько хуже, чем сейчас, выглядела 5 лет назад

Виктория Боня в ноябре отпраздновала 40-й день рождения. При этом телеведущая уверена (и с ней сложно не согласиться), что сейчас она выглядит намного круче, чем раньше.

Например, в недавнем интервью «Телепрограмме» Боня заявила, что «так шикарно не выглядела даже в 25-26 лет». Инстадива рассказала, что 3,5 года назад полностью отказалась от инъекций, уже давно не употребляет алкоголь и любые запрещенные препараты. Зато Виктория является фанаткой различных зарядок.