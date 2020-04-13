На днях Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому. Певица находится в подмосковной частной клинике с диагнозом «двусторонняя пневмония». Недавно стало известно, что состояние артистки улучшилось, поэтому в настоящее время она уже находится в сознании.

Как сообщает издание «МК», придя в себя, Надежда Георгиевна была сильно удивлена. Она не ожидала, что пробудет в коме так долго.

«Где я была?» — спросила Бабкина. Когда ей сообщили, что она «провалялась без чувств» целую неделю, звезда эмоционально воскликнула: «Охренеть!». После этого Надежда Георгиевна добавила, что сильно проголодалась.

И больше всего артистке захотелось... жареной картошки с грибами и квашеной капусты! Однако Надежда Георгиевна все же решила немного повременить со своими желаниями и ограничилась больничной едой. «Тем более пост сейчас», — добавила артистка. Как сообщили те, кто находится с ней рядом, настроение у нее позитивное и боевое.