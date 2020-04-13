«Где я была?»: выйдя из комы, Надежда Бабкина изумилась и попросила жареной картошки

Стало известно, о чем задумалась артистка, когда ее вывели из комы. Судя по всему, Бабкина, которая лечится от двусторонней пневмонии, даже сейчас сохраняет позитивный настрой.

Надежда Бабкина

На днях Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому. Певица находится в подмосковной частной клинике с диагнозом «двусторонняя пневмония». Недавно стало известно, что состояние артистки улучшилось, поэтому в настоящее время она уже находится в сознании.

Как сообщает издание «МК», придя в себя, Надежда Георгиевна была сильно удивлена. Она не ожидала, что пробудет в коме так долго. 

«Где я была?» — спросила Бабкина. Когда ей сообщили, что она «провалялась без чувств» целую неделю, звезда эмоционально воскликнула: «Охренеть!». После этого Надежда Георгиевна добавила, что сильно проголодалась.

И больше всего артистке захотелось... жареной картошки с грибами и квашеной капусты! Однако Надежда Георгиевна все же решила немного повременить со своими желаниями и ограничилась больничной едой. «Тем более пост сейчас», — добавила артистка. Как сообщили те, кто находится с ней рядом, настроение у нее позитивное и боевое.

...
Недавно Надежда Бабкина попала в больницу
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Желаем Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления!

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • "Сегодня видела Бориса Джонсона в новостях. Его выписали, и он выглядит просто ужасно, видно, что человек еще очень слаб, весь бледный, измученный, старый. А здесь что она, что Лещенко - ну прям молодцы-огурцы, один песни поет, другая жареной картошки хочет.." Хотеть можно чего угодно, это не значит, что она может это сделать. Я три недели провалялась больная без сил, а мне хотелось на улице гулять, хотя даже с кровати встать не могла.
  • Сегодня видела Бориса Джонсона в новостях. Его выписали, и он выглядит просто ужасно, видно, что человек еще очень слаб, весь бледный, измученный, старый. А здесь что она, что Лещенко - ну прям молодцы-огурцы, один песни поет, другая жареной картошки хочет..
  • Вот почему я ей не верю?)Мне одной кажется что это спектакль?
  • Репутация потеряна напрочь

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