Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днем рождения и поблагодарила за поддержку

Анастасия Заворотнюк все чаще появляется в соцсетях и обращается к друзьям и фолловерам. Поклонники считают это хорошим знаком.

Анастасия Заворотнюк, Ттьяна Навка

На днях Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Фигуристка поделилась архивными фотографиями и получила множество поздравлений как от приятелей-звезд, так и от поклонников. Примечательно, что одной из тех, кто обратился к Навке в этот радостный день, была Анастасия Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что актриса тяжело больна. В Сети звучал диагноз «глиобластома» (самая агрессивная форма рака головного мозга), однако близкие звезды не подтверждали эти версии. Одно было ясно точно: всеми любимая «няня Вика» борется с болезнью, и многие желали ей выздоровления. Однако недавно Заворотнюк вышла на связь, ответив на комментарий супруги Стаса Михайлова. Фолловеры актрисы подумали, что это говорит о том, что Анастасии стало лучше.

Татьяна Навка, Петр Чернышев

Теперь же артистка передала Навке свои поздравления, поделившись несколькими снимками фигуристки с Петром Чернышевым.

«Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», — сообщила Заворотнюк.

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В комментариях многие присоединились к поздравлениям, а также пожелали самой актрисе скорейшего выздоровления. «Настенька и вам крепкого здоровья и чуда. Пусть оно свершится, и вы будете долго и счастливо жить», «Поздравляем Татьяну! Настюшка, выздоравливай, благословений в каждом дне тебе!» — писали фолловеры.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • Как ей задолженность больше чем в 50 млн простили, так сразу и стала периодически выходить на связь, напоминать о себе, а до этого прям ни слуху ни духу🙄
  • знает к кому подлизаться.

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