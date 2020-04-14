На днях Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Фигуристка поделилась архивными фотографиями и получила множество поздравлений как от приятелей-звезд, так и от поклонников. Примечательно, что одной из тех, кто обратился к Навке в этот радостный день, была Анастасия Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что актриса тяжело больна. В Сети звучал диагноз «глиобластома» (самая агрессивная форма рака головного мозга), однако близкие звезды не подтверждали эти версии. Одно было ясно точно: всеми любимая «няня Вика» борется с болезнью, и многие желали ей выздоровления. Однако недавно Заворотнюк вышла на связь, ответив на комментарий супруги Стаса Михайлова. Фолловеры актрисы подумали, что это говорит о том, что Анастасии стало лучше.