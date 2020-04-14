Одно из любимых развлечений звезд на карантине — проведение прямых эфиров: и с друзьями общаешься, и на вопросы поклонников отвечаешь. Так, на днях такой эфир провели экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова и украинская певица Ольга Полякова.
Седокова вспомнила о своем бурном певческом прошлом в составе самой популярной девичьей группы СНГ и вдруг заявила, что от былых дружеских отношений не осталось и следа.
«Мы все объявили друг другу холодную войну. Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: ''Ну что, кто станет моей музой сегодня?'' Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше», — шокировала интернет-пользователей 37-летняя Анна.
Полякова отметила, что сейчас «ВИА Гра» уже не та, на что у Седоковой нашлась причина. По мнению певицы, у Меладзе пропал мужской интерес к участницам группы, ведь он женат на Вере Брежневой. «Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: ''Секундочку! Куда вы смотрите?'' Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица…» — заявила Седокова.
Напомним, Седокова была солисткой «ВИА Гры» всего два года, с 2002-го по 2004-й. Она ушла из коллектива из-за первой беременности, а потом занялась сольной карьерой. Несмотря на недолгий творческий путь в группе, Седокову считают одной из самых популярных участниц «ВИА Гры», а золотой состав группы — это она, Вера Брежнева и Надежда Грановская.
14 апреля 2020 · ·
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