Одно из любимых развлечений звезд на карантине — проведение прямых эфиров: и с друзьями общаешься, и на вопросы поклонников отвечаешь. Так, на днях такой эфир провели экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова и украинская певица Ольга Полякова.

Седокова вспомнила о своем бурном певческом прошлом в составе самой популярной девичьей группы СНГ и вдруг заявила, что от былых дружеских отношений не осталось и следа.