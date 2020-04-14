46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с музыкантом, который всего на год старше ее дочери

Кейт Бекинсейл часто выбирает в кавалеры мужчин значительно младше себя. Отказываться от подобного правила звезда и не думает — на днях ее снова заметили в компании молодого бойфренда. 

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл с дочерью Лили Мо и экс-мужем Леном Уайзманом

Кажется, после развода с Леном Уайзманом в 2015-м Кейт Бекинсейл не стремится снова вступать в серьезные отношения. Время от времени 46-летняя актриса заводит новые романы — правда, в спутники выбирает парней, не готовых к браку и семье. 

Каждый новый бойфренд звезды значительно моложне нее.

Кейт встречалась с 30-летним комиком Джеком Уайтхоллом, а затем с его коллегами по сцене: сначала с 22-летним Мэттом Райфом, а после — с 26-летним Питтом Дэвидсоном. 

Гуди Грейс

В начале этого года поклонники заподозрили, что Бекинсейл снова не одинока. Дело в том, что кинодива начала оставлять неоднозначные комментарии в соцсетях 22-летнего Гуди Грейса. 

Гуди — начинающий музыкант, пока известный только в весьма узких кругах. Молодой человек всего на год старше единственной дочери Кейт, 21-летней Лили Мо. 

На днях папарацци запечатлели Бекинсейл и Грейса на прогулке в одном из парков Лос-Анджелеса. Влюбленные мило держались за руки, демонстрируя... маникюр в схожей гамме. 

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Кейт Бекинсейл снова не одинока
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Поклонники Кейт не перестают удивляться ее новым отношениям и не понимают, почему ее так резко потянуло на неформалов. Впрочем, ходят слухи, что таким образом актриса просто пытается привлечь к себе внимание — и ее избранникам такой пиар тоже не помешает. 

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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