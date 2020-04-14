Кажется, после развода с Леном Уайзманом в 2015-м Кейт Бекинсейл не стремится снова вступать в серьезные отношения. Время от времени 46-летняя актриса заводит новые романы — правда, в спутники выбирает парней, не готовых к браку и семье.

Каждый новый бойфренд звезды значительно моложне нее.

Кейт встречалась с 30-летним комиком Джеком Уайтхоллом, а затем с его коллегами по сцене: сначала с 22-летним Мэттом Райфом, а после — с 26-летним Питтом Дэвидсоном.