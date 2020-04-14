Кажется, после развода с Леном Уайзманом в 2015-м Кейт Бекинсейл не стремится снова вступать в серьезные отношения. Время от времени 46-летняя актриса заводит новые романы — правда, в спутники выбирает парней, не готовых к браку и семье.
Каждый новый бойфренд звезды значительно моложне нее.
Кейт встречалась с 30-летним комиком Джеком Уайтхоллом, а затем с его коллегами по сцене: сначала с 22-летним Мэттом Райфом, а после — с 26-летним Питтом Дэвидсоном.
В начале этого года поклонники заподозрили, что Бекинсейл снова не одинока. Дело в том, что кинодива начала оставлять неоднозначные комментарии в соцсетях 22-летнего Гуди Грейса.
Гуди — начинающий музыкант, пока известный только в весьма узких кругах. Молодой человек всего на год старше единственной дочери Кейт, 21-летней Лили Мо.
На днях папарацци запечатлели Бекинсейл и Грейса на прогулке в одном из парков Лос-Анджелеса. Влюбленные мило держались за руки, демонстрируя... маникюр в схожей гамме.
Поклонники Кейт не перестают удивляться ее новым отношениям и не понимают, почему ее так резко потянуло на неформалов. Впрочем, ходят слухи, что таким образом актриса просто пытается привлечь к себе внимание — и ее избранникам такой пиар тоже не помешает.
14 апреля 2020 · ·
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