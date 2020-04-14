На Youtube-канале Анатолия Кашпировского появился ролик в лучших традициях «Сеансов здоровья». Судя по всему, на фоне всеобщей паники из-за коронавируса экстрасенс решил протянуть руку помощи сквозь экран, как неоднократно делал это в 1990-х.
Сейчас Кашпировский уже не заряжает воду в пятилитровых банках, однако все так же уверен во всем, что говорит, и активно помогает всем, «кто испытывает хруст» и «не может повернуть голову влево-право».
Ролик собрал более 200 тыс. просмотров и огромное количество комментариев. Пользователей можно условно разделить на две группы: тех, кто иронично относится к деятельности Анатолия, и тех, кто искренне благодарит его за лечение.
В Сети шутят, что природа настолько очистилась, что в нее вернулся Анатолий Кашпировский. Психологи считают, что из-за пандемии повысилась внушаемость людей, и поэтому возвращение экстрасенса и психотерапевта именно сейчас как никогда оправдано.
14 апреля 2020 · ·
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