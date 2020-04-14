На Youtube-канале Анатолия Кашпировского появился ролик в лучших традициях «Сеансов здоровья». Судя по всему, на фоне всеобщей паники из-за коронавируса экстрасенс решил протянуть руку помощи сквозь экран, как неоднократно делал это в 1990-х.

Сейчас Кашпировский уже не заряжает воду в пятилитровых банках, однако все так же уверен во всем, что говорит, и активно помогает всем, «кто испытывает хруст» и «не может повернуть голову влево-право».