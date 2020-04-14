Возвращение темного рыцаря: Анатолий Кашпировский теперь врачует в Интернете

Известный в 1990-х экстрасенс решил не отставать от современных трендов и выложил «оздоровительный сеанс» в Сеть. Пользователи активно обсуждают его возвращение и просят спасти мир от пандемии.

На Youtube-канале Анатолия Кашпировского появился ролик в лучших традициях «Сеансов здоровья». Судя по всему, на фоне всеобщей паники из-за коронавируса экстрасенс решил протянуть руку помощи сквозь экран, как неоднократно делал это в 1990-х.

Сейчас Кашпировский уже не заряжает воду в пятилитровых банках, однако все так же уверен во всем, что говорит, и активно помогает всем, «кто испытывает хруст» и «не может повернуть голову влево-право». 

Ролик собрал более 200 тыс. просмотров и огромное количество комментариев. Пользователей можно условно разделить на две группы: тех, кто иронично относится к деятельности Анатолия, и тех, кто искренне благодарит его за лечение.

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Анатолий Кашпировский стал известным в начале 1990-х
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В Сети шутят, что природа настолько очистилась, что в нее вернулся Анатолий Кашпировский. Психологи считают, что из-за пандемии повысилась внушаемость людей, и поэтому возвращение экстрасенса и психотерапевта именно сейчас как никогда оправдано.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

5
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  • Когда это Кашпировский заряжал банки?! Это делал Чумак покойный, не путайте. А Кашпировский врач-гипнотизёр по профессии.
  • Ну всё, народ, мы пропали. Ща все сядут к компам, а Кашпировский , как удав Ка будет гипнозить. Уберите бабушек от экранов.
  • Может, Кашпировский и шарлатан, но, по крайней мере, он выложил свой сеанс бесплатно. Если кто-то верит и ему станет легче от просмотра Кашпировского, то отлично. А вот Литвин (один из первых победителей Битвы экстрасенсов, такой серьезный мужик с бородой), выдал что-то типа "почему я вам должен что-то бесплатно, это ваши личные проблемы".
  • Сходили в церковь. Погуляли с детьми. Посмотрели Кашпировского. Написали на форумах про всемирный заговор, отсутствие эпидемии и цифровое рабство. И с чувством перевыполненного долга легли спать😆🙈
  • В смутные времена начинают вылезать мошенники.

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