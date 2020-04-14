Василиса Володина сообщила даты рождения людей из группы риска и объяснила, чего им опасаться

Не только вирус COVID-19 может испортить жизнь людям в 2020 году, но и его последствия. Василиса Володина рассказала, чего еще нужно опасаться людям, входящим в группу риска.