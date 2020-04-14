Василиса Володина сообщила даты рождения людей из группы риска и объяснила, чего им опасаться

Не только вирус COVID-19 может испортить жизнь людям в 2020 году, но и его последствия. Василиса Володина рассказала, чего еще нужно опасаться людям, входящим в группу риска.

Василиса Володина, главный астролог страны, составила очередной прогноз, в котором рассказала, людям каких дат рождения стоит быть более осторожными во время пандемии.

«Сегодня рассматриваем группу риска J, одну из самых актуальных сейчас. В нее попали все, чей Юпитер напряженно аспектирован Ураном и Плутоном в течение года», — написала Василиса.

Володина отметила, что важными для людей, попавших в группу риска, станут в первую очередь финансовые вопросы. «Вероятны задержки с выплатой заплаты, несвоевременное поступление денежных средств, отсутствие премиальных, меньшие, чем обычно, заработки. Кредиты платить тяжелее», — написала астролог и посоветовала не давать никому в долг.

«Приятная новость — эти финансовые сложности преодолимы. Неприятная – преодолимы не полностью и только с помощью огромных усилий и борьбы», — обнадежила Василиса.

«Помимо денежных тягот, у людей этой группы ожидаемы события, понижающие их авторитет в глазах окружающих. Берегите платье смолоду, а честь, доброе имя и профессиональную репутацию именно сейчас. Не переоценивайте свои силы, обуздывайте тщеславие. Следите за печенью», — предостерегла Володина.

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Василиса Володина родилась в Москве 16 апреля 1974 года
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14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Самолюбование чистой воды эта Володина
  • Что-то последнее время тут дофига стало экстрасенсов, гадалок и прочих кашпировских, прям чуть ли не каждый день их сакральные откровения публикуют🔮🤦🏼‍♀️
  • Мяу мяу...меня там нет.
  • каждый на этой теме пытается пропиариться

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