Яна Рудковская семь лет была замужем за миллиардером Виктором Батуриным. Ее развод в 2008 году был непростым и скандальным. Звезде пришлось выдержать более двухсот судебных заседаний, чтобы отстоять свое право воспитывать детей.
14 апреля продюсер провела прямой эфир и ответила на вопросы фолловеров. Среди них был и тот, который касался ее брака с Батуриным. Яна не стала ничего скрывать и откровенно рассказала о том, как миллиардер ухаживал за ней. По словам звезды, это было очень красиво.
«Он был моим клиентом. В Сочи у меня был огромный салон красоты. Когда Виктор Николаевич начал ко мне ездить в салон, у меня была красная машина BMW. После процедуры Виктор Николаевич сказал: ''А что ты не на Porsche ездишь? Сейчас самая модная машина — это Porsche''». Бизнесмен запомнил это и подарил впоследствии возлюбленной тот самый Porsche, о котором она давно мечтала. В целом, Яна вспоминала хорошие моменты их брака.
«Я благодарна ему за то, что он научил меня многим правильным шагам в бизнесе. С ним я шла вперед. И закалил он меня в бизнесе, что очень важно для женщины. Благодаря ему я полюбила антиквариат и начала заниматься большим бизнесом. Я стала с ним более рискованной, более амбициозной. Я рада, что мы с ним помирились. Дети сейчас живут со мной, но они постоянно приезжают к папе в гости», — рассказала Рудковская.
Также Яна вспомнила, что, несмотря на богатство супруга, жили они скромно. Она сообщила, что ушла лишь с одним чемоданом. Рудковская добавила, что искренне благодарна бывшему мужу за опыт и связи, которые оказались для нее бесценными.
«Виктор Николаевич — это крутой человек. Много позитивного в моей жизни было связано с ним. Семь лет, которые я с ним прожила, — это были сложные годы, но я ничего не хочу менять», — заключила Яна.
14 апреля 2020 · ·
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