Яна Рудковская семь лет была замужем за миллиардером Виктором Батуриным. Ее развод в 2008 году был непростым и скандальным. Звезде пришлось выдержать более двухсот судебных заседаний, чтобы отстоять свое право воспитывать детей.

14 апреля продюсер провела прямой эфир и ответила на вопросы фолловеров. Среди них был и тот, который касался ее брака с Батуриным. Яна не стала ничего скрывать и откровенно рассказала о том, как миллиардер ухаживал за ней. По словам звезды, это было очень красиво.

«Он был моим клиентом. В Сочи у меня был огромный салон красоты. Когда Виктор Николаевич начал ко мне ездить в салон, у меня была красная машина BMW. После процедуры Виктор Николаевич сказал: ''А что ты не на Porsche ездишь? Сейчас самая модная машина — это Porsche''». Бизнесмен запомнил это и подарил впоследствии возлюбленной тот самый Porsche, о котором она давно мечтала. В целом, Яна вспоминала хорошие моменты их брака.