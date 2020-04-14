Как выглядел Константин Богомолов до модного приговора Ксении Собчак

14 апреля Марина Зудина поделилась интересным снимком в своем Инстаграме. Одним из главных героев на архивном кадре стал Константин Богомолов. Стоит отметить, что в 2012 году он выглядел совсем не так, как сейчас. Поклонники привыкли к его «фирменной» седой шевелюре, поэтому увидеть Константина с длинными темными волосами было неожиданно для многих.