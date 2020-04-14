Как выглядел Константин Богомолов до модного приговора Ксении Собчак

14 апреля Марина Зудина поделилась интересным снимком в своем Инстаграме. Одним из главных героев на архивном кадре стал Константин Богомолов. Стоит отметить, что в 2012 году он выглядел совсем не так, как сейчас. Поклонники привыкли к его «фирменной» седой шевелюре, поэтому увидеть Константина с длинными темными волосами было неожиданно для многих.
«2012 год, МХТ им.Чехова, играем ''Чайку'' Чехова, спектакль театра Табакова, тогда еще не было нового здания на Сухаревке. Я играла Аркадину, Константин Хабенский — Тригорина, Ворожцов Павел — Треплева, Табаков — Дорна, Сергей Сосновский — Сорина, еще много прекрасных артистов там было! Эпатажный, чувственный, современный и очень нежный спектакль, где звучали песни Галича, Крутого, Гребенщикова...» — вспомнила прошлое Зудина.
Образ Константина Богомолова пришелся по душе многим пользователям Сети. Некоторые даже не сразу поняли, что на снимке запечатлен нынешний супруг Ксении Собчак. «Богомолова не узнала, оказывается, симпатичный», «Вау, какие вы, все прекрасные, Константин Богомолов вообще хиппи», «Ой, а какой молоденький Богомолов», — писали фолловеры.
14 апреля 2020 · ·
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