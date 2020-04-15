«До первого секса я продержалась 8 часов»: Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем

48-летняя Лера Кудрявцева разоткровенничалась и рассказала об отношениях с 32-летним мужем Игорем Макаровым. Во время прямого эфира в Инстаграме телеведущая вспомнила о том самом дне, когда они познакомились друг с другом.

По словам Леры, она моментально почувствовала единение душ с Макаровым. А там и до единения тел было рукой подать.