«До первого секса я продержалась 8 часов»: Лера Кудрявцева вспомнила о знакомстве с мужем

48-летняя Лера Кудрявцева разоткровенничалась и рассказала об отношениях с 32-летним мужем Игорем Макаровым. Во время прямого эфира в Инстаграме телеведущая вспомнила о том самом дне, когда они познакомились друг с другом.
По словам Леры, она моментально почувствовала единение душ с Макаровым. А там и до единения тел было рукой подать.
«Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да», — заявила горячая женщина Кудрявцева.
«Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой», — отметила телеведущая.
Кстати, инициативу в знакомстве проявил именно Макаров. По крайней мере, так утверждает Лера. «Он говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же», — сказала Кудрявцева. И не поспоришь же.
«Если честно, то я очень люблю взрослых мужчин, умных и интересных. Но в официальных отношениях я их не могу даже представить. С возрастом начинает проявляться некая скукота. Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка», — неожиданно отметила блондинка. Что же, видимо, Лера просто молода душой, Игорю с ней очень повезло!
15 апреля 2020 · ·
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