16 апреля Елена Малышева, как сейчас принято, вышла в прямой эфир в Инстаграме. Главный врач страны отвечала на вопросы подписчиков касаемо коронавируса и озвучила свое непопулярное мнение насчет пандемии.

Малышева сказала, что считает COVID-19 «одним из самых прекрасных вирусов», потому что он щадит молодых. Неудивительно, что пользователей возмутило ее высказывание, они поспешили высказать все, что думают, в комментариях.