«Лучше, если бы убивал детей?»: Елена Малышева оправдалась за слова о «прекрасном вирусе»

Высказывание телеведущей о «чудесности» коронавируса вызвало волну негатива. На следующий день Малышева объяснила, что имела в виду, но не отказалась от своей точки зрения.

16 апреля Елена Малышева, как сейчас принято, вышла в прямой эфир в Инстаграме. Главный врач страны отвечала на вопросы подписчиков касаемо коронавируса и озвучила свое непопулярное мнение насчет пандемии.

Малышева сказала, что считает COVID-19 «одним из самых прекрасных вирусов», потому что он щадит молодых. Неудивительно, что пользователей возмутило ее высказывание, они поспешили высказать все, что думают, в комментариях.

На следующий день после скандала Елена Малышева вышла на связь с журналистами и оправдалась за свои слова, однако снова подчеркнула, что коронавирус не трогает детей.

...
Елена Малышева навлекла недовольство пользователей из-за высказывания о коронавирусе
1 из 10

«Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? По коронавирусу сегодня есть большая статистика: до 10 лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо. Все другие вирусы прежде всего убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил», — заявила Елена изданию «Подъем».

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • Да все прекрасно поняли, что она имела ввиду. Обычно от пневмонии чаще дети до 5 лет умирают. От испанки чаще молодые с крепким иммунитетом погибали. Этот вирус для молодых и детей не так страшен. Это люди которым лишь бы кого об@ср@ть накинулись и начали придираться к словам.
  • Лучше бы целенаправленно убил тебя и твою семью

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633