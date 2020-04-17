16 апреля Елена Малышева, как сейчас принято, вышла в прямой эфир в Инстаграме. Главный врач страны отвечала на вопросы подписчиков касаемо коронавируса и озвучила свое непопулярное мнение насчет пандемии.
Малышева сказала, что считает COVID-19 «одним из самых прекрасных вирусов», потому что он щадит молодых. Неудивительно, что пользователей возмутило ее высказывание, они поспешили высказать все, что думают, в комментариях.
На следующий день после скандала Елена Малышева вышла на связь с журналистами и оправдалась за свои слова, однако снова подчеркнула, что коронавирус не трогает детей.
«Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? По коронавирусу сегодня есть большая статистика: до 10 лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо. Все другие вирусы прежде всего убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил», — заявила Елена изданию «Подъем».
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17 апреля 2020 · ·
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