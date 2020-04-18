Не так давно известный журналист, политик и общественный деятель Максим Шевченко объявил, что болеет коронавирусной пневмонией. 54-летний мужчина уточнил, что перед госпитализацией не раз сдавал тесты на COVID-19 — но все они показывали отрицательный результат.
17 апреля Максим выложил на свой YouTube-канал видео, в котором подробно рассказал об обнаружении своей болезни, мучительном состоянии, длительном отказе медиков от госпитализации и других проблемах, связанных с пандемией.
Менее чем за сутки ролик набрал около миллиона просмотров и стал самым популярным видео на территории нашей страны. В комментариях к нему зрители хвалят мужчину за честный рассказ и ужасаются озвученным подробностям.
Шевченко поведал, что несколько недель назад у него резко ухудшилось самочувствие — однажды он просто проснулся с температурой под 40 градусов. Мужчина сразу же обратился в «скорую помощь» — однако из-за нагрузки телефонной линии на протяжении долгих часов он не мог дозвониться до медиков.
В итоге к журналисту приезжал и участковый врач, и работники «скорой». Все они уверяли знаменитость, что с ним все в порядке: ведь в легких не слышно шумов, а температуру можно сбить жаропонижающим дома.
Однако лучше Максиму не становилось. Тогда его все-таки забрали в одну из больниц на окраине Москвы с уже обнаруженным диагнозом «двусторонняя пневмония».
«То, что я там видел, похоже на адок из фильма ужасов. Везде сидят врачи в скафандрах и от усталости кричат на пациентов, на тележке лежит умирает какая-то полуголая бабушка с воспалением легких. В эту же комнату завели меня, еще мужчин и женщин — вообще, был какой-то поток больных», — вспоминает Шевченко, возмущаясь, что на тот момент ни у кого из пациентов не уточнялся диагноз.
По словам журналиста, конкретно в этой больнице его почти не лечили — зато не забывали о странных «протокольных» мерах. Например, однажды в 4 часа ночи всех тяжелобольных из палаты Максима, включая людей, только что выписанных из реанимации, выгнали в коридор, чтобы провести срочную дезинфекцию помещения.
Шевченко не захотел оставаться в этой больнице. К счастью, друзья помогли перенаправить мужчину в другое лечебное заведение, которое стало специализироваться именно на коронавирусной инфекции.
Сейчас Шевченко идет на поправку — хотя считает, что, если бы вовремя не спохватился насчет состояния своего здоровья, то, наверное, уже не был бы жив.
Журналист даже не представляет, когда в стране закончится эпидемия. Несмотря на свой отчасти негативный опыт общения с врачами, Максим похвалил специалистов за активную работу, но раскритиковал существующую медицинскую систему, из-за которой, по его мнению, и возникают проблемы с постановкой диагноза, лечением и уходом за больными.
«Я думаю, статистика в России очень сильно занижена. То, что нам рассказывают про 21 тысячу заболевших — просто фантазии, в которых опираются на проведенные тесты. Вполне возможно, что эти тесты — абсолютная халтура, которые непонятно как работают. Я болен, как и некоторые мои знакомые, — но все наши тесты отрицательны. То есть мы в эту статистику вообще не попадаем! Если бы я не попал в эту больницу, а просто помер бы где-то в другом месте, то сказали бы, что всему виной обычная пневмония. Не верьте статистике по коронавирусу! Я думаю, что она в десятки раз больше той, что нам сообщают», — высказался мужчина.
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18 апреля 2020 · ·
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