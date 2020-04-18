Шевченко поведал, что несколько недель назад у него резко ухудшилось самочувствие — однажды он просто проснулся с температурой под 40 градусов. Мужчина сразу же обратился в «скорую помощь» — однако из-за нагрузки телефонной линии на протяжении долгих часов он не мог дозвониться до медиков.

В итоге к журналисту приезжал и участковый врач, и работники «скорой». Все они уверяли знаменитость, что с ним все в порядке: ведь в легких не слышно шумов, а температуру можно сбить жаропонижающим дома.

Однако лучше Максиму не становилось. Тогда его все-таки забрали в одну из больниц на окраине Москвы с уже обнаруженным диагнозом «двусторонняя пневмония».



«То, что я там видел, похоже на адок из фильма ужасов. Везде сидят врачи в скафандрах и от усталости кричат на пациентов, на тележке лежит умирает какая-то полуголая бабушка с воспалением легких. В эту же комнату завели меня, еще мужчин и женщин — вообще, был какой-то поток больных», — вспоминает Шевченко, возмущаясь, что на тот момент ни у кого из пациентов не уточнялся диагноз.



По словам журналиста, конкретно в этой больнице его почти не лечили — зато не забывали о странных «протокольных» мерах. Например, однажды в 4 часа ночи всех тяжелобольных из палаты Максима, включая людей, только что выписанных из реанимации, выгнали в коридор, чтобы провести срочную дезинфекцию помещения.