«Умирающие в коридоре, халтурные тесты»: Максим Шевченко едва не погиб от COVID-19

Обычно в своем профессиональном анализе Максим Шевченко затрагивает только политические темы. Однако после того, как журналист преодолел COVID-19, он решил поделиться с окружающими своим опытом лечения страшной болезни. 

Максим Шевченко
Максим Шевченко

Не так давно известный журналист, политик и общественный деятель Максим Шевченко объявил, что болеет коронавирусной пневмонией. 54-летний мужчина уточнил, что перед госпитализацией не раз сдавал тесты на COVID-19 — но все они показывали отрицательный результат. 

17 апреля Максим выложил на свой YouTube-канал видео, в котором подробно рассказал об обнаружении своей болезни, мучительном состоянии, длительном отказе медиков от госпитализации и других проблемах, связанных с пандемией. 

Менее чем за сутки ролик набрал около миллиона просмотров и стал самым популярным видео на территории нашей страны. В комментариях к нему зрители хвалят мужчину за честный рассказ и ужасаются озвученным подробностям. 

Шевченко поведал, что несколько недель назад у него резко ухудшилось самочувствие — однажды он просто проснулся с температурой под 40 градусов. Мужчина сразу же обратился в «скорую помощь» — однако из-за нагрузки телефонной линии на протяжении долгих часов он не мог дозвониться до медиков.

В итоге к журналисту приезжал и участковый врач, и работники «скорой». Все они уверяли знаменитость, что с ним все в порядке: ведь в легких не слышно шумов, а температуру можно сбить жаропонижающим дома. 

Однако лучше Максиму не становилось. Тогда его все-таки забрали в одну из больниц на окраине Москвы с уже обнаруженным диагнозом «двусторонняя пневмония».

«То, что я там видел, похоже на адок из фильма ужасов. Везде сидят врачи в скафандрах и от усталости кричат на пациентов, на тележке лежит умирает какая-то полуголая бабушка с воспалением легких. В эту же комнату завели меня, еще мужчин и женщин — вообще, был какой-то поток больных», — вспоминает Шевченко, возмущаясь, что на тот момент ни у кого из пациентов не уточнялся диагноз. 

По словам журналиста, конкретно в этой больнице его почти не лечили — зато не забывали о странных «протокольных» мерах. Например, однажды в 4 часа ночи всех тяжелобольных из палаты Максима, включая людей, только что выписанных из реанимации, выгнали в коридор, чтобы провести срочную дезинфекцию помещения. 

Максим Шевченко

Шевченко не захотел оставаться в этой больнице. К счастью, друзья помогли перенаправить мужчину в другое лечебное заведение, которое стало специализироваться именно на коронавирусной инфекции. 

Сейчас Шевченко идет на поправку — хотя считает, что, если бы вовремя не спохватился насчет состояния своего здоровья, то, наверное, уже не был бы жив. 

Журналист даже не представляет, когда в стране закончится эпидемия. Несмотря на свой отчасти негативный опыт общения с врачами, Максим похвалил специалистов за активную работу, но раскритиковал существующую медицинскую систему, из-за которой, по его мнению, и возникают проблемы с постановкой диагноза, лечением и уходом за больными. 

«Я думаю, статистика в России очень сильно занижена. То, что нам рассказывают про 21 тысячу заболевших — просто фантазии, в которых опираются на проведенные тесты. Вполне возможно, что эти тесты — абсолютная халтура, которые непонятно как работают. Я болен, как и некоторые мои знакомые, — но все наши тесты отрицательны. То есть мы в эту статистику вообще не попадаем! Если бы я не попал в эту больницу, а просто помер бы где-то в другом месте, то сказали бы, что всему виной обычная пневмония. Не верьте статистике по коронавирусу! Я думаю, что она в десятки раз больше той, что нам сообщают», — высказался мужчина. 

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

18 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Все верно, система здравоохранения старая умерла, новая не создана, липовые дипломы, случайные в медицине люди.. Как и кто это сможет преодолеть? Много умрет людей случайными смертями. Когда сталкиваешься , хочется бежать из этой страны. Понимаю ошарашенность Шевченко, ведь в телевизоре все так распрекрасно: новое оборудование, новые мед.центры и полное отсутствие квалифицированных кадров и качественного мед обслуживания.
  • что за чушь! а в Коммунарку чего сразу-то со своими связями не поехал? или с Малышевой в контрах?😬 таким "пациентам" сейчас верить не надо! для них хайп и пиар- дело "святое"!
  • Максим Шевченко едва не погиб от корона вируса, которого у него не было. А жаль
  • Что и требовалось доказать...А вме сторонники всемирного заговора- очнитесь!
  • Все знают, почему кривые тесты. Было расследование в интернете и выяснили что обогащаются за их счёи Катерина Т, Ротенберг и еще парочка олигархов. Их эпидемии не волнуют, волнует только личный доход.
  • Мистер Очедидность. Страшен не вирус, а то, что нас никто не будет лечить!

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