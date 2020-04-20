Красавица с печальными глазами: как живет дочь Юлии Началовой год спустя после ухода мамы

После смерти мамы Вера Алдонина осталась жить у бабушки с дедушкой. Отец принимает активное участие в жизни дочери, однако Пасху девочка отпраздновала с родителями погибшей певицы.

Таисия Началова выложила в Инстаграме несколько снимков 13-летней красавицы-внучки. Кадры были сделаны во время празднования Пасхи. Вера отметила светлый праздник вместе с бабушкой и дедушкой.

Мать погибшей певицы показала фолловерам семейный праздничный обед. Стол был украшен цветами и пасхальными кроликами, а в самом центре стояли крашеные яица и кулич.

Бабушка Веры не стала подписать опубликованные фотографии, а лишь поставила эмодзи в виде сердца и сложенных в молитве рук.

Поклонники отметили, что дочь Юлии Началовой растет очень красивой и похожей на маму. Впрочем, от внимательных глаз подписчиков не укрылась и тихая грусть во взгляде звездной наследницы.

Точно так же Вера выглядела на линейке 1 сентября, куда ее привела не мама, а отец вместе со своей второй супругой. 

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13-летняя дочь Юлии Началовой растет настоящей красавицей
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Судя по всему, Вера до сих пор тяжело переносит потерю, а семейные праздники только напоминают ей о маме. Пользователи поздравили девочку с Пасхой и оставили множество теплых слов: «Какая Верочка взрослая стала. Пусть у нее и у вас все будет хорошо! С праздником Светлой Пасхи, Таисия!»

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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