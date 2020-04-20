Бабушка Веры не стала подписать опубликованные фотографии, а лишь поставила эмодзи в виде сердца и сложенных в молитве рук.

Поклонники отметили, что дочь Юлии Началовой растет очень красивой и похожей на маму. Впрочем, от внимательных глаз подписчиков не укрылась и тихая грусть во взгляде звездной наследницы.

Точно так же Вера выглядела на линейке 1 сентября, куда ее привела не мама, а отец вместе со своей второй супругой.