Таисия Началова выложила в Инстаграме несколько снимков 13-летней красавицы-внучки. Кадры были сделаны во время празднования Пасхи. Вера отметила светлый праздник вместе с бабушкой и дедушкой.
Мать погибшей певицы показала фолловерам семейный праздничный обед. Стол был украшен цветами и пасхальными кроликами, а в самом центре стояли крашеные яица и кулич.
Бабушка Веры не стала подписать опубликованные фотографии, а лишь поставила эмодзи в виде сердца и сложенных в молитве рук.
Поклонники отметили, что дочь Юлии Началовой растет очень красивой и похожей на маму. Впрочем, от внимательных глаз подписчиков не укрылась и тихая грусть во взгляде звездной наследницы.
Точно так же Вера выглядела на линейке 1 сентября, куда ее привела не мама, а отец вместе со своей второй супругой.
Судя по всему, Вера до сих пор тяжело переносит потерю, а семейные праздники только напоминают ей о маме. Пользователи поздравили девочку с Пасхой и оставили множество теплых слов: «Какая Верочка взрослая стала. Пусть у нее и у вас все будет хорошо! С праздником Светлой Пасхи, Таисия!»
20 апреля 2020 · ·
Комментарии0