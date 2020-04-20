Дочь Кэтрин Зеты-Джонс имеет все шансы превзойти мать по красоте

20 апреля Кэрис Дуглас отметила 17-летие. Именитые родители поспешили поздравить наследницу в своих соцсетях.

20 апреля Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отмечают большой праздник. Их дочь Кэрис стала на год старше. Актриса опубликовала в Инстаграме пост, в котором поздравила девочку с 17-летием.

«Кэрис сегодня 17! Какое удовольствие ты подарила мне за все эти годы. Ты не прекращаешь восхищать меня, моя любовь к тебе бесконечна», — написала 50-летняя актриса, выложив очень трогательное видео с девочкой.

В комментариях поклонники поспешили поздравить Кэрис с праздником и отметили, что она растет настоящей красавицей. И действительно, не согласиться с этим невозможно.

Кери унаследовала самые лучшие черты своих именитых родителей. Гены, конечно, берут свое: мама девочки — одна из самых красивых женщин планеты, а папа — утонченный ловелас и дамский угодник. Ядреная смесь.

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Кэрис Дуглас родилась в очень именитой семье
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Майкл Дуглас тоже поздравил дочь в соцсетях: 75-летний актер опубликовал коллаж из ее фотографий и подписал: «Ты вдохновляешь меня. Я очень горжусь тобой и люблю тебя».

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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