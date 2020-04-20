Дочь Кэтрин Зеты-Джонс имеет все шансы превзойти мать по красоте

«Кэрис сегодня 17! Какое удовольствие ты подарила мне за все эти годы. Ты не прекращаешь восхищать меня, моя любовь к тебе бесконечна», — написала 50-летняя актриса, выложив очень трогательное видео с девочкой.



В комментариях поклонники поспешили поздравить Кэрис с праздником и отметили, что она растет настоящей красавицей. И действительно, не согласиться с этим невозможно.