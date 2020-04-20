«Томас, можешь не извиняться»: суд обнародовал личную переписку Сассексов с отцом Меган Маркл

В суде обнародовали переписку Гарри и Меган с Томасом Марклом. Теперь у супругов есть неопровержимые доказательства того, что они неоднократно пытались ему помочь, но каждый раз получали отказ.

Отец Меган Маркл вот уже несколько лет с удовольствием дает скандальные интервью об отношениях с дочерью. Томас обвиняет ее в равнодушии, отказе поддерживать общение и со слезами на глазах заявляет, что так и умрет, не познакомившись с внуком.

Сассексы давно перестали реагировать на обвинения Томаса, но 20 апреля была обнародована их переписка перед свадьбой, которая точно заслуживает внимания.

Оказалось, что отец экс-актрисы все это время нагло врал. В судебных документах запротоколированы сообщения, которые Меган и Гарри отправляли Томасу в огромных количествах, но не получали ответа.

«Том, это Гарри, я тебе сейчас позвоню. Пожалуйста, возьми трубку», «Том, это опять Гарри. Очень нужно поговорить. Ты можешь не извиняться, мы понимаем обстоятельства, но ''предание публичности'' только ухудшит ситуацию», «Если ты любишь Мег, пожалуйста, перезвони. Есть два варианта, благодаря которым тебе больше не придется общаться с прессой, которая и создала всю эту ситацию», — писал Гарри.

До свадьбы Меган неоднократно пыталась связаться с отцом, но он не отвечал ни на ее сообщения, ни на звонки. 18 мая (накануне торжества) она еще раз написала Томасу в надежде получить ответ. Меган предложила прислать охрану в больницу (мужчина говорил, что испытывал проблемы с сердцем), но он не назвал адрес. «Пожалуйста, пожалуйста, перезвони, как только сможешь. Твое здоровье — самое важное», — написала тогда Маркл.

...
Меган и Гарри готовятся к суду с Mail On Sunday
1 из 10

В официальных документах сообщается: Томас позже ответил Сассексам, что ценит их заботу, но не нуждается в охране и продолжит лечение в мотеле.

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

6
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Марал продолжает топырить отца, провоцируя новый приступ... мла.. Меган, ты оплатила его счёт за операцию?
  • Что за наглая ложь? Они строчили смс когда он лежал на операционном столе и отходил от операции! Гарри его в глаза не видел и при чем тут Гарри? Меган опять на него всех собак повесила? Это ее отец и оклеветала его она, как и счёта не оплатила за операции, так что бедный отец был вынужден уехать лечиться в мексику.
  • они все делают деньги на всем. Это американцы. Для них нет совести . Читайте "четвертый позвонок" Мартти Ларни
  • Я сразу ж тогда писала. Яблоко от яблони.. От осинки не родятся апельсинки. Он ради денег мог очернеть свою дочь. Затем Меган решила дать интервью в США с рассекречиванием тайн королевской семьи. Уже была дата названа. Потом написали что не будет интервью. Видимо вмешались БКС.. и до сих пор пытается деньги делать на этой семье.
  • Я никогда в этом не сомневалась. Маркл совершенно нормальный человек. Нет ни одного проступка, который бы ее порочил. Улыбчивая, старательная. Не зря её любит королева и всегда ставила в пример. Не зря королева её защищала и очень расстроилось её уходу.
  • Что и требовалось доказать. Отец Меган просто зарабатывал деньги ((( Жаль её.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633