Отец Меган Маркл вот уже несколько лет с удовольствием дает скандальные интервью об отношениях с дочерью. Томас обвиняет ее в равнодушии, отказе поддерживать общение и со слезами на глазах заявляет, что так и умрет, не познакомившись с внуком.

Сассексы давно перестали реагировать на обвинения Томаса, но 20 апреля была обнародована их переписка перед свадьбой, которая точно заслуживает внимания.