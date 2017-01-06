Год назад солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова поведала нашему порталу о нелегком пути к славе и вскользь упомянула о своем возлюбленном, но имя его раскрывать не стала. Пару месяцев назад выяснилось, что Екатерина Иванчикова и гитарист группы Леонид Терещенко поженились. На этот раз в разговоре с Woman.ru певица рассказала не только о творчестве, но и новой для себя роли жены.

1 2 3 ... 28 В интервью Woman.ru солистка IOWA Екатерина Иванчикова рассказала не только о деятельности группы, но и о своей личной жизни

До недавнего времени группа IOWA оставалась для нас загадкой. Участники коллектива — Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко и Василий Буланов — могли подолгу рассказывать о своем пути к славе, творчестве и взаимоотношениях в группе и почти ничего — о своей личной жизни.

Конечно, Катя никогда не скрывала, что ее сердце занято, но называть имя возлюбленного отказывалась. Поклонники подозревали, что у солистки роман с кем-то из участников ее же группы. Не так давно догадки подтвердились — Катя сообщила, что вышла замуж за Леонида, а между тем молодые люди вместе уже 10 лет. Поэтому в интервью с Екатериной мы поговорили не только о творчестве, но и новой для нее роли жены. Но обо всем по порядку.

Woman.ru: Катя, как обычно ты пишешь песни?

Екатерина Иванчикова: У меня есть ежедневник, куда я записываю все стихи, песни, мысли. Раньше писала на первых попавшихся под руку бумажках, и, конечно, все это терялось. И очень жаль, ведь даже если песня получилась не до конца, рано или поздно вдохновение вернется, и ее можно закончить. Поэтому теперь, когда мои мысли собраны в одном ежедневнике, я рандомно открываю любую страницу, нахожу слова, и в моей голове рождается песня.

Woman.ru: У тебя есть сценический образ, или то, что мы видим — это ты настоящая?

Е. И.: Очень сложно воплощать образ постоянно — рано или поздно проявится твоя настоящая сущность, и об этом сразу же начнут писать. Думаю, так и появилась желтая пресса.

«Мне повезло — мое творчество неотделимо от меня самой. Я не разделяю понятия личная жизнь и сцена».

Woman.ru: Можешь представить себя в какой-либо другой профессии?

Е. И.: Думаю, я могла бы быть художником, который создает перформансы. В свои творения я бы обязательно «вплетала» музыку, людей, свет и делала бы это на глазах у зрителей. А, может быть, я бы стала танцором… Вот видишь, мне все равно представляется что-то, связанное со сценой. Мне очень нужны люди, их моментальная реакция, взаимодействие с ними. Это такое чувство эйфории, адреналина… Испытав эти эмоции однажды, уже не сможешь от них отказаться.

Woman.ru: Ты никогда не боялась сцены?

Е. И.: Сцены — никогда. Скорее, я боялась реакции людей — как они примут песню, ее стиль, поймут ли задумку.

Woman.ru: Ты можешь назвать себя оптимисткой?

Е. И.: Совершенно точно. Знаешь, есть такие люди, которые идут по жизни с улыбкой и светятся, приходят в компанию, и все их замечают. Только не стоит путать это с назойливостью и эгоизмом. Я говорю о людях, которые задают темп, улыбаются, шутят, поднимают настроение, делают искренние комплименты. Вот я чем-то похожа на таких людей.

Woman.ru: У меня вообще сложилось впечатление, что ты — добрый, открытый, может, даже немного наивный человек. Чувства меня не обманывают?

Е. И.: Знакомые говорят, что мне можно дать лет 12 (улыбается).

«Считается, что только дети верят в чудеса, а взрослые знают, что жизнь разочаровывает, обламывает, и вообще она не сахар и не сказка. Но я уверена — случается только то, во что ты веришь».

Например, нужно научиться отдавать, потому что ведь только так ты можешь получить что-то взамен. Раньше я не могла этого понять: «Ну как я сейчас выйду на сцену и потрачу всю свою энергию? У меня же ничего не останется». Но в 2012 году на «Новой волне» я решилась выложиться без остатка, мне было не важно, получу я отдачу или нет. Выступление — это больше чем просто схема «артист поет — люди слушают». Это обмен энергией, и на «Новой волне» я научилась ей управлять. Тогда я поняла, что хочу отдавать, потому что в ответ всегда приходит такая созидательная энергия. Иногда поклонники пишут письма, в которых рассказывают, как они поменялись под воздействием песни или нашего выступления. От некоторых отдача происходит через объятия, когда они заходят к нам в гримерку.

Woman.ru: Не так давно вы с супругом Леонидом рассекретили свои отношения. Этот факт сказался на вашем творчестве?

Е. И.: Да, конечно. Вся наша жизнь пересекается с нашим творчеством. Мы как раз выпустили песню «Твои стихи, моя гитара», а в клипе на нее показали знаменитые пары и себя вписали в эту историю. Причем все получилось совершенно случайно, но как будто специально. Не зря говорят, всему свое время.

Woman.ru: Как строятся ваши отношения?

Е. И.: Изначально мы были абсолютными противоположностями, долго подстраивались, но нам искренне хотелось меняться друг для друга. Мы стали заниматься одним делом, и тут возникли чувства, которые казались нам неуместными в совместной работе. И в какой-то момент мы сели за стол поговорить об этом, пытались понять, получится ли совмещать личное и рабочее (а тогда мы были серьезно настроены на работу). В конце концов мы решили, что будет лучше и правильнее не встречаться... И впервые поцеловались (улыбается).

В отношениях не знаешь, что будет завтра, поэтому нужно получать удовольствие от каждого дня. Леня, кстати, «профессионал» просить прощения, он извиняется каждый день, причем делает это не на автомате, а реально переживает за любые мелочи.

«Мой муж самый воспитанный и галантный человек на земле — он постоянно подает мне руку, открывает дверь машины, заботится обо мне. Ощущение, как будто мы недавно встретились, и он пытается произвести на меня впечатление. В своей жизни я больше не встречала таких людей и, конечно, счастлива, что Леня — мой муж. Я не устаю говорить его маме слова благодарности и удивляюсь, как ей удалось воспитать такого человека».

Woman.ru: Предположу, что ссоритесь вы довольно редко.

Е. И.: За все 10 лет, что мы вместе, мы ссорились всего один раз. Из-за нашей кошки. Когда мы только завели котенка, все никак не могли одомашнить его. Мы жили на первом этаже, и котенок часто сбегал через форточку во двор, причем всегда в одну и ту же песочницу, поэтому мы точно знали, где его искать.

Но однажды Леня со своим коллективом (тогда он был участником рок-группы) уехал на гастроли в Киев, а я отправилась в Минск к преподавателю по вокалу — у меня было запланировано четыре учебных дня. И тут кошка снова сбежала, но на этот раз ее кто-то обидел — Леня нашел ее потрепанную. В общем, мы сильно поссорились из-за этого — кошка была нашим ребенком, за которым я не уследила, более того, не приехала сразу домой, а осталась в Минске. Он, конечно, обиделся, ведь кошка, по его мнению, была важнее. Тогда мы расстались на два дня, потом, конечно, помирились. За кошку не переживайте, с ней все хорошо, она отлично себя чувствует.

Woman.ru: И вы больше не ссорились?

Е. И.: Нет. Впредь, если и возникают какие-то недопонимания, обиды, мы просто сразу говорим об этом, чтобы не было срывов.

«Люди обычно выжидают, копят все в себе, а потом скандалят. Мне кажется, в этом главная ошибка».

Woman.ru: Вы вместе довольно давно, не думали о детях?

Е. И.: Дело в том, что у многих участников нашей команды появились дети, и если сейчас еще и я рожу, группа прекратит свою деятельность. Мне пока нравится то, что происходит сейчас. Сегодня я думаю в одном направлении, а с рождением ребенка мое мышление изменится. Не знаю… Может, это страх, ведь ребенок — это большая ответственность, другая жизнь. Я пока не готова шагнуть в неизвестность. А может быть, по завершении разговора я задумаюсь и пойму: «А она права» (улыбается). Посмотрим.