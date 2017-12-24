Из года в год ведутся непрерывные споры о том, что же такое «Битва экстрасенсов» — реалити или просто шоу? Правда или обман? Так или иначе, поклонников у этого проекта в разы больше чем тех, кто пытается его разоблачить. Да и рейтинги программы неустанно растут.
В финал 18-й «Битвы экстрасенсов» на ТНТ вышли сразу четверо участников — Константин Гецати, Соня Егорова, Жан и Дана Алибековы и Александр Кинжинов.
Во время разговора с четверкой сильнейших мы еще не знали, что заветная рука достанется Константину. Тем интереснее было узнать, как сами финалисты оценивают свои шансы на победу…
Woman.ru: Как вы приняли решение идти на «Битву экстрасенсов»?
Константин Гецати: «Битва экстрасенсов» — единственная программа, в которую я верю. Она дает возможность показывать себя, а не работать актером.
Жан Алибеков: Если судьба при рождении дала вам ключ от двери, но не сказала, от какой именно, то в один прекрасный момент, видя перед собой закрытую дверь, вы точно вспомните про этот ключ. Вопроса «идти на «Битву» или нет?» не стояло. Мы решили попробовать открыть эту дверь. И у нас получилось. Не столько важно первое место, сколько важна наша вера с сестрой в собственные силы, вера людей в нас.
Александр Кинжинов: Сейчас, по завершении проекта, двоякое чувство. Конечно, было тяжело. Возникали мысли: «Быстрее бы это все закончилось». Москва с ее суетой, бесконечные разъезды… А сейчас даже грустно. Понимаю, что с ребятами больше не увижусь. И я сейчас не только про коллег, но и про съемочную группу и всех, кто был задействован в этом проекте.
Соня Егорова: Незадолго до того, как был объявлен кастинг, в моей жизни была не то чтобы черная полоса… Я просто не знала, куда мне двигаться дальше.
Я пришла в себя и выписалась из больницы с четким осознанием, что мне нужно что-то делать. Я чувствовала, что скоро что-то произойдет, и я буду должна поддаться ситуации. Спустя время я увидела объявление об отборе в «Битву», решила попробовать силы, хотя, честно говоря, не очень рассчитывала на то, что пройду.
Woman.ru: Соня, первое время вас сравнивали с Мэрилин Керро. Как относитесь к этому сравнению?
С. Е.: Никак не отношусь, если честно. Для меня это сравнение странное, потому что я смотрю на Керро и не вижу ничего общего — ни во внешности, ни тем более во внутренних качествах. Но, наверное, людям так интереснее — нужно кого-то с кем-то сравнивать, обсуждать, сталкивать лбами, говорить гадости. Я от этого не раздражаюсь и не злюсь, мне странно — не более.
Woman.ru: Жан, Дана, сложно это — работать в паре? Или ваша сила в единстве?
Дана Алибекова: Мы с братом всю жизнь вместе. Нас сложно разделить — мы Инь и Ян, душа и сердце, левая и правая рука. Мы всегда вместе, и в этом наша сила.
Ж. А.: Дана — по своей природе очень мягкий, ранимый, добрый и эмоциональный человек. Она очень ярко ощущает этот мир своим сердцем, а в силу того, что я мужчина, я более собран, менее эмоционален, у меня «рацио» доминирует над «эмоцио». Именно поэтому нам очень комфортно вдвоем, мы дополняем друг друга, гармонично сосуществуем рядом.
Поэтому «Битва» на ТНТ превратилась для меня, в том числе, и в битву за сестру. Дана для меня — до сих пор маленькая девочка, которую всегда и везде нужно защищать (смеется).
Woman.ru: Кого из финалистов вы считаете своим главным соперником?
С. Е.: У меня нет соперников — ни к кому из ребят я не отношусь, как к конкуренту. Вообще, у меня нет и не было цели на «Битве» кого-то обойти, обыграть или показать, что я лучше. Мы все очень разные, у нас разная сила.
К. Г.: Главный мой соперник — это я сам. Это битва и внутри меня. Не все шло гладко и так, как я хотел.
Ж. А.: Мне приятно осознавать, что у нас не было такого понятия, как соперничество. На каждом испытании, особенно ближе к финалу, потоки энергии, поступающей от коллег, были невероятной силы. Было трудно удержаться в этой воронке не потому, что мы соперники, а потому, что в финале остались очень сильные люди. Я рад и счастлив знакомству с Соней, Константином, Мариной и другими участниками. И благодарю судьбу за такой мощный обмен энергиями.
А. К.: Не будем лукавить — так или иначе мы все были соперниками, при этом мы отлично общались.
На проекте я гадал всем участникам, а вот Жана и Дану прочитать не могу, и от этого я, конечно, их побаивался (смеется). А потом случилась вторая, третья встреча, и мы сдружились. Искренне переживали друг за друга, интересовались, кто как прошел испытание. Все проходило очень душевно. Думаю, если было бы иначе, я бы не смог пройти так далеко.
Woman.ru: Как оцениваете свои шансы на победу?
С. Е.: У меня нет задачи выиграть, есть желание победить, но я готова и проиграть. Я шла на «Битву» проявить себя, набраться опыта (которого я, безусловно, набралась в огромном количестве) и — самое главное — помочь людям. Победа для меня не важна, важнее то, с каким багажом я покину проект и пойду дальше в мир, какой я буду и как смогу помогать людям дальше.
К. Г.: Победителя определят зрители, и не нам оценивать их решение. Все зависит от того, что они рассмотрели во мне, увидели ли, что я за человек, поняли ли меня.
Д. А.: Если говорить о победе, то для нас это понятие относительное.
Надеюсь, что по завершении проекта с нами останется то тепло, которое нам дарили наши поклонники. Мы его очень ценим, мысленно и сердцем бережем каждого, кто желал нам «телевизионной» победы.
А. К.: Я реалист и на победу не рассчитываю. Хочется ли мне ее? Да, конечно. Но мне достаточно и того, что я прошел в финал. Я просто прыгал от счастья. Для себя я уже победитель.
Woman.ru: Александр, вам на этом проекте было чуть сложнее, чем остальным участникам. Вы работаете с картами, а многие испытания проходили с закрытыми глазами. Наверное, это большой стресс?
А. К.: Для меня каждое испытание «Битвы» было стрессовым.
Конечно, когда приходилось работать еще и с закрытыми глазами, это добавляло трудностей, потому что я не вижу карты, а не все могли мне нормально объяснить, что на них изображено. Но сложнее было сталкиваться с настоящим горем, потому что я не люблю пропускать все это через себя…
Woman.ru: А, кстати, как восстанавливаетесь после таких тяжелых испытаний с людским горем?
А. К.: Конечно, подобные вещи отражаются на тебе, особенно когда расслабишься и принимаешь близко к сердцу ситуацию, случившуюся с другим человеком. Я не представляю, каково другим экстрасенсам — они-то видят все картинками, как наяву. Но я всегда пытаюсь абстрагироваться, не пропускать боль человека через себя. После испытания мне обычно нужно выговориться, и все — я стараюсь забыть, что было.
Woman.ru: Расскажите о своих планах после финала шоу.
С. Е.: Если честно, пока не знаю. После финала «Битвы», вероятнее всего, я буду продолжать общаться с людьми. За время шоу я пообещала многим людям помочь в дальнейшем, вне проекта, и, конечно, начну с выполнения этих обещаний. За три-четыре минуты разговора во время испытания было сложно оказать реальную помощь, что-то исправить, и я оставила это на потом.
Ж. А.: В первую очередь, отдохнуть и набраться сил. Потом я готов выпустить на волю свою литературно-творческую энергию, которая копилась последние несколько лет. Моя первая книга «Цена» родилась во время другого проекта, который проходил в Казахстане. Сегодня я чувствую, что пришло время для второй книги.
А. К.: Не думал, честно. На данный момент, продолжаю помогать людям. Пока я в Москве, люди ко мне приходят, я помогаю. Скольким смогу помочь, физически принять, я приму. Жить тут я не буду 100% — не мое. Но я буду приезжать, по крайней мере, такие планы имеются, потому что есть много тех, кто просит моей помощи. Возможно, буду ездить по городам… Не знаю, время покажет.
Я никогда не ставил свои необычные умения на первое место — сегодня мне звонят сотни людей, но я понимаю, что физически не смогу принять всех желающих, плюс мне еще важна моя собственная жизнь. Я хочу жить и для себя тоже.
Woman.ru: Константин, а что касается вас? Планируете совмещать медицину и экстрасенсорику или выберете что-то одно?
К. Г.: Экстрасенсорика была, есть и будет во мне. Она не требует того, чтобы я смещал приоритеты. Медицину я тоже оставить не могу. Буду, как и раньше, сидеть на двух стульях.
Woman.ru: В какой помощи человеку вы точно откажете?
С. Е.: Точно откажу в воздействиях деструктивного толка, то есть в порче, привороте. Деструктива я не делаю никакого. Все, что разрушает, — это не ко мне.
К. Г.: Откажу в приворотах или проклятиях. А еще в том случае, если человек пьян или решил, что я целитель.
А. К.: Я не колдун и ничем вроде приворотов, порчи и тому подобным не занимаюсь. В остальном же я не откажу и погадаю на любой ваш вопрос. Но я всегда предупреждаю — никогда не спрашивайте того, правду о чем не готовы услышать.
Woman.ru: Как вы относитесь к понятию «судьба»? По-вашему, существует ли она?
К. Г.: Судьба — это некий набор неизбежных событий. Все остальное человек заполняет в своей жизни сам. И никто не отменяет выбор.
С. Е.: Такой судьбы, чтобы человеку все было предначертано с рождения, нет. То есть появилась девочка на свет, и сразу понятно, что в 30 лет она выйдет замуж за сантехника Василия, родит ему детей, будет работать учительницей и умрет в 78 лет, — это бред. А в понимании многих это и есть судьба.
Все мы рождаемся с определенной задачей, приходим за определенными уроками, с которыми так или иначе столкнемся в течение жизни. А вот в каком виде эти уроки будут преподнесены…
Безусловно, вы получите те уроки, за которыми пришли, наткнетесь на кармические задачи прошлых жизней, карму рода, некоторые проблемы, но во всех других аспектах — миллион вариантов. Все очень индивидуально. Я бы не сказала, что судьба существует как нечто фатальное, неизменное. Мы все можем изменить. От нашего выбора, сознания и понимания мира многое зависит. Мне, например, непонятны люди, которые вешают ответственность за свои деяния на Бога, говорят: «Ну, что я могу сделать? Судьба у меня такая». Это абсолютно неправильно. В рамках этого коридора ты можешь изменить практически все.
Ж. А.: Судьба, безусловно, существует.
Человек, несмотря на то, что порой он выглядит безвольным, имеет возможность влиять на судьбу. Я много раз сталкивался с тем, что человеку предписано одно, а по факту его жизненный путь развернулся на 180 градусов.
Д. А.: Я верю в то, что судьбу можно подкорректировать хорошими, положительными энергиями. Люди, которые в нашем суетном мире сумели сохранить чистоту мысли, обязательно будут вознаграждены тем, о чем так мечтают.
А. К.: Мы не можем исправить две точки — когда нам родиться, и когда умереть. Как жить и что делать между этими точками — целиком и полностью наш выбор. Есть еще некоторые факторы, которые подталкивают нас к тому или иному действию, повороту в жизни. Например, не может пара стать родителями, а потом оказывается, что у женщины умирает брат, и его ребенок остается сиротой. То есть Бог берег эту пару для того, чтобы они стали родителями этому малышу.
Но в любом случае все зависит от нас. От каждого нашего действия все вокруг меняется. Многие плывут по течению, уповая на судьбу. Но так нельзя. Я всегда удивляюсь такому.
То же касается и любви — будьте рядом с тем, кого любите, с кем вам хорошо и спокойно, а не с тем, кто, по чьему-то мнению, ваша судьба. Я не верю в чудеса, я верю в человеческий фактор.
Woman.ru: Например?
А. К.: Зависть. Особенно, если завидуют свои — родные, близкие. И вот эта плохая, разрушающая энергетика действительно способна натворить бед. Мысли материализуются 100%. Если изо дня в день думать: «Все, я умру», «У меня рак» или «Он мне изменяет», то все это обязательно сбудется. К сожалению, люди так устроены — чаще мы думаем о плохом. Мало тех, кто ежедневно повторяет себе: «Я буду счастлив».
Дам один совет для тех, кто хочет научиться материализовывать свои мысли и желания. Запомните: Вселенная не знает частицу «не». Поэтому, мечтая, формулируйте свою мысль правильно. Не «я не хочу болеть», а «я хочу быть здоров». И тогда все у вас будет.