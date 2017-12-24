23 декабря поклонники шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ наконец узнали имя победителя 18 сезона. Из четверки сильнейших — Константин Гецати, Соня Егорова, Жан и Дана Алибековы и Александр Кинжинов — заветная рука досталась медиуму. Незадолго до финала мы пообщались с экстрасенсами и выяснили, важна ли им победа, собираются ли они помогать людям и дальше и что понимают под судьбой.

Из года в год ведутся непрерывные споры о том, что же такое «Битва экстрасенсов» — реалити или просто шоу? Правда или обман? Так или иначе, поклонников у этого проекта в разы больше чем тех, кто пытается его разоблачить. Да и рейтинги программы неустанно растут.



В финал 18-й «Битвы экстрасенсов» на ТНТ вышли сразу четверо участников — Константин Гецати, Соня Егорова, Жан и Дана Алибековы и Александр Кинжинов.

23 декабря состоялся финал, на котором были объявлены результаты зрительского голосования. На четвертом месте оказались брат и сестра Алибековы, бронза досталась тарологу Кинжинову, в шаге от победы осталась Егорова, ну а пальма первенства была передана Гецати (о чем, к слову, стало известно за неделю до финала). 23 декабря состоялся финал, на котором были объявлены результаты зрительского голосования. На четвертом месте оказались брат и сестра Алибековы, бронза досталась тарологу Кинжинову, в шаге от победы осталась Егорова, ну а пальма первенства была передана Гецати (о чем, к слову, стало известно за неделю до финала).

Во время разговора с четверкой сильнейших мы еще не знали, что заветная рука достанется Константину. Тем интереснее было узнать, как сами финалисты оценивают свои шансы на победу…



Woman.ru: Как вы приняли решение идти на «Битву экстрасенсов»?



Константин Гецати: «Битва экстрасенсов» — единственная программа, в которую я верю. Она дает возможность показывать себя, а не работать актером.

«Я не знаю больше ни одной программы, которая дала бы возможность человеку с даром раскрыть себя и реально помочь людям в тех ситуациях, когда они в тупике». «Я не знаю больше ни одной программы, которая дала бы возможность человеку с даром раскрыть себя и реально помочь людям в тех ситуациях, когда они в тупике».

Жан Алибеков: Если судьба при рождении дала вам ключ от двери, но не сказала, от какой именно, то в один прекрасный момент, видя перед собой закрытую дверь, вы точно вспомните про этот ключ. Вопроса «идти на «Битву» или нет?» не стояло. Мы решили попробовать открыть эту дверь. И у нас получилось. Не столько важно первое место, сколько важна наша вера с сестрой в собственные силы, вера людей в нас.



Александр Кинжинов: Сейчас, по завершении проекта, двоякое чувство. Конечно, было тяжело. Возникали мысли: «Быстрее бы это все закончилось». Москва с ее суетой, бесконечные разъезды… А сейчас даже грустно. Понимаю, что с ребятами больше не увижусь. И я сейчас не только про коллег, но и про съемочную группу и всех, кто был задействован в этом проекте.



Соня Егорова: Незадолго до того, как был объявлен кастинг, в моей жизни была не то чтобы черная полоса… Я просто не знала, куда мне двигаться дальше.

«Потом у меня начались проблемы со здоровьем — врачи не понимали, что со мной, а я в течение трех суток просто медленно умирала. Когда я наконец открыла глаза и увидела вокруг себя души мертвых (рядом с больницей был морг), то поняла, что если не приму свои способности и не перестану их бояться, то моя жизнь будет бессмысленна». «Потом у меня начались проблемы со здоровьем — врачи не понимали, что со мной, а я в течение трех суток просто медленно умирала. Когда я наконец открыла глаза и увидела вокруг себя души мертвых (рядом с больницей был морг), то поняла, что если не приму свои способности и не перестану их бояться, то моя жизнь будет бессмысленна».

Я пришла в себя и выписалась из больницы с четким осознанием, что мне нужно что-то делать. Я чувствовала, что скоро что-то произойдет, и я буду должна поддаться ситуации. Спустя время я увидела объявление об отборе в «Битву», решила попробовать силы, хотя, честно говоря, не очень рассчитывала на то, что пройду.



Woman.ru: Соня, первое время вас сравнивали с Мэрилин Керро. Как относитесь к этому сравнению?



С. Е.: Никак не отношусь, если честно. Для меня это сравнение странное, потому что я смотрю на Керро и не вижу ничего общего — ни во внешности, ни тем более во внутренних качествах. Но, наверное, людям так интереснее — нужно кого-то с кем-то сравнивать, обсуждать, сталкивать лбами, говорить гадости. Я от этого не раздражаюсь и не злюсь, мне странно — не более.

Жан Алибеков: «Битва» на ТНТ превратилась для меня, в том числе, и в битву за сестру. Дана для меня — до сих пор маленькая девочка, которую всегда и везде нужно защищать»

Woman.ru: Жан, Дана, сложно это — работать в паре? Или ваша сила в единстве?



Дана Алибекова: Мы с братом всю жизнь вместе. Нас сложно разделить — мы Инь и Ян, душа и сердце, левая и правая рука. Мы всегда вместе, и в этом наша сила.



Ж. А.: Дана — по своей природе очень мягкий, ранимый, добрый и эмоциональный человек. Она очень ярко ощущает этот мир своим сердцем, а в силу того, что я мужчина, я более собран, менее эмоционален, у меня «рацио» доминирует над «эмоцио». Именно поэтому нам очень комфортно вдвоем, мы дополняем друг друга, гармонично сосуществуем рядом.

«Пойти на «Битву» вместе с сестрой было для меня очень волнительно — всю жизнь стараюсь ограждать Дану от негативной энергии и ненужных, ранящих ее разговоров». «Пойти на «Битву» вместе с сестрой было для меня очень волнительно — всю жизнь стараюсь ограждать Дану от негативной энергии и ненужных, ранящих ее разговоров».

Поэтому «Битва» на ТНТ превратилась для меня, в том числе, и в битву за сестру. Дана для меня — до сих пор маленькая девочка, которую всегда и везде нужно защищать (смеется).



Woman.ru: Кого из финалистов вы считаете своим главным соперником?



С. Е.: У меня нет соперников — ни к кому из ребят я не отношусь, как к конкуренту. Вообще, у меня нет и не было цели на «Битве» кого-то обойти, обыграть или показать, что я лучше. Мы все очень разные, у нас разная сила.



К. Г.: Главный мой соперник — это я сам. Это битва и внутри меня. Не все шло гладко и так, как я хотел.



Ж. А.: Мне приятно осознавать, что у нас не было такого понятия, как соперничество. На каждом испытании, особенно ближе к финалу, потоки энергии, поступающей от коллег, были невероятной силы. Было трудно удержаться в этой воронке не потому, что мы соперники, а потому, что в финале остались очень сильные люди. Я рад и счастлив знакомству с Соней, Константином, Мариной и другими участниками. И благодарю судьбу за такой мощный обмен энергиями.



А. К.: Не будем лукавить — так или иначе мы все были соперниками, при этом мы отлично общались.

«Признаюсь, когда я только пришел на «Битву», думал, что меня загрызут. Все казались такими злыми, надменными». «Признаюсь, когда я только пришел на «Битву», думал, что меня загрызут. Все казались такими злыми, надменными».

На проекте я гадал всем участникам, а вот Жана и Дану прочитать не могу, и от этого я, конечно, их побаивался (смеется). А потом случилась вторая, третья встреча, и мы сдружились. Искренне переживали друг за друга, интересовались, кто как прошел испытание. Все проходило очень душевно. Думаю, если было бы иначе, я бы не смог пройти так далеко.



Woman.ru: Как оцениваете свои шансы на победу?



С. Е.: У меня нет задачи выиграть, есть желание победить, но я готова и проиграть. Я шла на «Битву» проявить себя, набраться опыта (которого я, безусловно, набралась в огромном количестве) и — самое главное — помочь людям. Победа для меня не важна, важнее то, с каким багажом я покину проект и пойду дальше в мир, какой я буду и как смогу помогать людям дальше.



К. Г.: Победителя определят зрители, и не нам оценивать их решение. Все зависит от того, что они рассмотрели во мне, увидели ли, что я за человек, поняли ли меня.



Д. А.: Если говорить о победе, то для нас это понятие относительное.

«Что считать победой? Голубую руку, полученную в конце проекта, или признание и любовь людей, которые до «Битвы» ничего не знали обо мне и брате? Вот для нас важнее люди и их жизни». «Что считать победой? Голубую руку, полученную в конце проекта, или признание и любовь людей, которые до «Битвы» ничего не знали обо мне и брате? Вот для нас важнее люди и их жизни».

Надеюсь, что по завершении проекта с нами останется то тепло, которое нам дарили наши поклонники. Мы его очень ценим, мысленно и сердцем бережем каждого, кто желал нам «телевизионной» победы.



А. К.: Я реалист и на победу не рассчитываю. Хочется ли мне ее? Да, конечно. Но мне достаточно и того, что я прошел в финал. Я просто прыгал от счастья. Для себя я уже победитель.

Александр Кинжинов: «Я всегда пытаюсь абстрагироваться, не пропускать боль человека через себя. После испытания мне обычно нужно выговориться, и все — я стараюсь забыть, что было»

Woman.ru: Александр, вам на этом проекте было чуть сложнее, чем остальным участникам. Вы работаете с картами, а многие испытания проходили с закрытыми глазами. Наверное, это большой стресс?



А. К.: Для меня каждое испытание «Битвы» было стрессовым.

«Я себя позиционирую как поисковик, и в деревне я либо гадал девчатам на женихов (что не совсем серьезно), либо искал скот, деньги, важные документы. А тут испытания были куда серьезнее, особенно когда дело касалось смерти…» «Я себя позиционирую как поисковик, и в деревне я либо гадал девчатам на женихов (что не совсем серьезно), либо искал скот, деньги, важные документы. А тут испытания были куда серьезнее, особенно когда дело касалось смерти…»

Конечно, когда приходилось работать еще и с закрытыми глазами, это добавляло трудностей, потому что я не вижу карты, а не все могли мне нормально объяснить, что на них изображено. Но сложнее было сталкиваться с настоящим горем, потому что я не люблю пропускать все это через себя…



Woman.ru: А, кстати, как восстанавливаетесь после таких тяжелых испытаний с людским горем?



А. К.: Конечно, подобные вещи отражаются на тебе, особенно когда расслабишься и принимаешь близко к сердцу ситуацию, случившуюся с другим человеком. Я не представляю, каково другим экстрасенсам — они-то видят все картинками, как наяву. Но я всегда пытаюсь абстрагироваться, не пропускать боль человека через себя. После испытания мне обычно нужно выговориться, и все — я стараюсь забыть, что было.

«Может, это прозвучит цинично, но после многих испытаний я ловил себя на мысли, как хорошо я живу и зря жалуюсь на жизнь — в мире есть много людей, которым сегодня гораздо хуже, чем тебе». «Может, это прозвучит цинично, но после многих испытаний я ловил себя на мысли, как хорошо я живу и зря жалуюсь на жизнь — в мире есть много людей, которым сегодня гораздо хуже, чем тебе».

Woman.ru: Расскажите о своих планах после финала шоу.



С. Е.: Если честно, пока не знаю. После финала «Битвы», вероятнее всего, я буду продолжать общаться с людьми. За время шоу я пообещала многим людям помочь в дальнейшем, вне проекта, и, конечно, начну с выполнения этих обещаний. За три-четыре минуты разговора во время испытания было сложно оказать реальную помощь, что-то исправить, и я оставила это на потом.



Ж. А.: В первую очередь, отдохнуть и набраться сил. Потом я готов выпустить на волю свою литературно-творческую энергию, которая копилась последние несколько лет. Моя первая книга «Цена» родилась во время другого проекта, который проходил в Казахстане. Сегодня я чувствую, что пришло время для второй книги.

«Творчество — мое спасение. Оно открывает новые грани меня, развивает, помогает посмотреть на жизнь и себя со стороны, переоценить пройденный путь, расставить приоритеты». «Творчество — мое спасение. Оно открывает новые грани меня, развивает, помогает посмотреть на жизнь и себя со стороны, переоценить пройденный путь, расставить приоритеты».

А. К.: Не думал, честно. На данный момент, продолжаю помогать людям. Пока я в Москве, люди ко мне приходят, я помогаю. Скольким смогу помочь, физически принять, я приму. Жить тут я не буду 100% — не мое. Но я буду приезжать, по крайней мере, такие планы имеются, потому что есть много тех, кто просит моей помощи. Возможно, буду ездить по городам… Не знаю, время покажет.

«Экстрасенсорика никогда не была моей профессией, делом жизни. Да, ко мне приходили люди, я помогал, но жил обычной жизнью. У меня была работа, свое хозяйство». «Экстрасенсорика никогда не была моей профессией, делом жизни. Да, ко мне приходили люди, я помогал, но жил обычной жизнью. У меня была работа, свое хозяйство».

Я никогда не ставил свои необычные умения на первое место — сегодня мне звонят сотни людей, но я понимаю, что физически не смогу принять всех желающих, плюс мне еще важна моя собственная жизнь. Я хочу жить и для себя тоже.



Woman.ru: Константин, а что касается вас? Планируете совмещать медицину и экстрасенсорику или выберете что-то одно?



К. Г.: Экстрасенсорика была, есть и будет во мне. Она не требует того, чтобы я смещал приоритеты. Медицину я тоже оставить не могу. Буду, как и раньше, сидеть на двух стульях.



Woman.ru: В какой помощи человеку вы точно откажете?



С. Е.: Точно откажу в воздействиях деструктивного толка, то есть в порче, привороте. Деструктива я не делаю никакого. Все, что разрушает, — это не ко мне.



К. Г.: Откажу в приворотах или проклятиях. А еще в том случае, если человек пьян или решил, что я целитель.



А. К.: Я не колдун и ничем вроде приворотов, порчи и тому подобным не занимаюсь. В остальном же я не откажу и погадаю на любой ваш вопрос. Но я всегда предупреждаю — никогда не спрашивайте того, правду о чем не готовы услышать.

Соня Егорова: «Мне непонятны люди, которые вешают ответственность за свои деяния на Бога, говорят: «Ну, что я могу сделать? Судьба у меня такая». Это абсолютно неправильно»

Woman.ru: Как вы относитесь к понятию «судьба»? По-вашему, существует ли она?



К. Г.: Судьба — это некий набор неизбежных событий. Все остальное человек заполняет в своей жизни сам. И никто не отменяет выбор.

«Любую ситуацию можно пережить с большими или меньшими потерями. Но пережить ее, скорее всего, придется. Если человек изменился сам, то и судьба способна поменяться. В жизни очень мало фатального». «Любую ситуацию можно пережить с большими или меньшими потерями. Но пережить ее, скорее всего, придется. Если человек изменился сам, то и судьба способна поменяться. В жизни очень мало фатального».

С. Е.: Такой судьбы, чтобы человеку все было предначертано с рождения, нет. То есть появилась девочка на свет, и сразу понятно, что в 30 лет она выйдет замуж за сантехника Василия, родит ему детей, будет работать учительницей и умрет в 78 лет, — это бред. А в понимании многих это и есть судьба.



Все мы рождаемся с определенной задачей, приходим за определенными уроками, с которыми так или иначе столкнемся в течение жизни. А вот в каком виде эти уроки будут преподнесены…

«Судьба — это коридор. Пойдете вы по правой стороне, откроете дверь или шагнете дальше — это ваш выбор». «Судьба — это коридор. Пойдете вы по правой стороне, откроете дверь или шагнете дальше — это ваш выбор».

Безусловно, вы получите те уроки, за которыми пришли, наткнетесь на кармические задачи прошлых жизней, карму рода, некоторые проблемы, но во всех других аспектах — миллион вариантов. Все очень индивидуально. Я бы не сказала, что судьба существует как нечто фатальное, неизменное. Мы все можем изменить. От нашего выбора, сознания и понимания мира многое зависит. Мне, например, непонятны люди, которые вешают ответственность за свои деяния на Бога, говорят: «Ну, что я могу сделать? Судьба у меня такая». Это абсолютно неправильно. В рамках этого коридора ты можешь изменить практически все.



Ж. А.: Судьба, безусловно, существует.

«Если посмотреть в толковый словарь, то там говорится, что судьба — это некая совокупность предопределенных событий в жизни человека. И ключевое слово здесь — «предопределение». Да, оно есть, но нужно понимать, что, как и все в этом мире, судьба меняется. Не бывает ничего неизменного». «Если посмотреть в толковый словарь, то там говорится, что судьба — это некая совокупность предопределенных событий в жизни человека. И ключевое слово здесь — «предопределение». Да, оно есть, но нужно понимать, что, как и все в этом мире, судьба меняется. Не бывает ничего неизменного».

Человек, несмотря на то, что порой он выглядит безвольным, имеет возможность влиять на судьбу. Я много раз сталкивался с тем, что человеку предписано одно, а по факту его жизненный путь развернулся на 180 градусов.



Д. А.: Я верю в то, что судьбу можно подкорректировать хорошими, положительными энергиями. Люди, которые в нашем суетном мире сумели сохранить чистоту мысли, обязательно будут вознаграждены тем, о чем так мечтают.

«Нужно уметь правильно формулировать мечты и желания. Хотите любви — полюбите сами, хотите здоровья — прикладывайте усилия, чтобы его не потерять, хотите ребенка — думайте о нем. И чаще смотрите по сторонам — возможно, прямо сейчас перед вами стоит человек, который может осуществить ту или иную вашу мечту. Расширяйте границы реальности, смотрите на мир с широко открытыми глазами и чистым сердцем». «Нужно уметь правильно формулировать мечты и желания. Хотите любви — полюбите сами, хотите здоровья — прикладывайте усилия, чтобы его не потерять, хотите ребенка — думайте о нем. И чаще смотрите по сторонам — возможно, прямо сейчас перед вами стоит человек, который может осуществить ту или иную вашу мечту. Расширяйте границы реальности, смотрите на мир с широко открытыми глазами и чистым сердцем».

А. К.: Мы не можем исправить две точки — когда нам родиться, и когда умереть. Как жить и что делать между этими точками — целиком и полностью наш выбор. Есть еще некоторые факторы, которые подталкивают нас к тому или иному действию, повороту в жизни. Например, не может пара стать родителями, а потом оказывается, что у женщины умирает брат, и его ребенок остается сиротой. То есть Бог берег эту пару для того, чтобы они стали родителями этому малышу.



Но в любом случае все зависит от нас. От каждого нашего действия все вокруг меняется. Многие плывут по течению, уповая на судьбу. Но так нельзя. Я всегда удивляюсь такому.

«Если я не хочу выпивать, я не буду выпивать, и никто меня не заставит. А если человек встал на этот путь, то и ответственность за свое решение нести ему. Это ваша жизнь, и только вам решать, какой она будет. На эту тему есть хорошая поговорка: «Там, где находится ваша пятая точка, виновата только ваша голова». «Если я не хочу выпивать, я не буду выпивать, и никто меня не заставит. А если человек встал на этот путь, то и ответственность за свое решение нести ему. Это ваша жизнь, и только вам решать, какой она будет. На эту тему есть хорошая поговорка: «Там, где находится ваша пятая точка, виновата только ваша голова».

То же касается и любви — будьте рядом с тем, кого любите, с кем вам хорошо и спокойно, а не с тем, кто, по чьему-то мнению, ваша судьба. Я не верю в чудеса, я верю в человеческий фактор.



Woman.ru: Например?



А. К.: Зависть. Особенно, если завидуют свои — родные, близкие. И вот эта плохая, разрушающая энергетика действительно способна натворить бед. Мысли материализуются 100%. Если изо дня в день думать: «Все, я умру», «У меня рак» или «Он мне изменяет», то все это обязательно сбудется. К сожалению, люди так устроены — чаще мы думаем о плохом. Мало тех, кто ежедневно повторяет себе: «Я буду счастлив».



Дам один совет для тех, кто хочет научиться материализовывать свои мысли и желания. Запомните: Вселенная не знает частицу «не». Поэтому, мечтая, формулируйте свою мысль правильно. Не «я не хочу болеть», а «я хочу быть здоров». И тогда все у вас будет.