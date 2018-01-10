Восемнадцать лет назад никому не известная молодая певица Наталия Власова в одно мгновение стала суперзвездой, исполнив песню «Я у твоих ног». С тех пор уже у ее ног тысячи преданных поклонников, готовых искупать своего кумира в любви и обожании. О творчестве, семье, возрасте и красоте мы расспросили Наталию в интервью для нашего портала.

1 2 3 ... 26 В интервью Woman.ru Наталия Власова рассказала о карьере, семье, красоте и возрасте

Сегодня каждый без труда напоет строки из песни «Я у твоих ног». И это при том, что бессмертному хиту уже 18 лет! Его автор и исполнительница Наталия Власова с самого первого выступления покорила зрителей чувственным голосом и огромными печальными глазами. Год за годом наша героиня пишет все новые песни, много гастролирует, работает над собственным шоу.



В ноябре 2017 года певица дала большой сольный концерт в Vegas City Hall, и сегодня ее будни состоят из плотного гастрольного графика. К счастью, Наталия нашла время, чтобы пообщаться с Woman.ru. Наш разговор длился больше полутора часов, за которые мы обсудили все: творчество нашей героини, ее семью — супруга Олега и дочь Пелагею, не говоря о прекрасной внешности певицы и многом другом…



Woman.ru: Наталия, песня «Я у твоих ног» является одной из самых популярных в вашем репертуаре. Как вы сами относитесь к композиции, которая на долгие годы привязалась к вам?



Наталия Власова: По-моему, она привязалась к людям, а не ко мне… Я уже давно отношусь к этой песне как не к своей. За свою жизнь я слышала ее столько раз, в самых разных интерпретациях из уст такого количества людей… Мне кажется, что я пою ее реже, чем слышу вокруг. Эта песня уже давно не моя — она во всех смыслах народная.



Woman.ru: Вам нравится, что вас ассоциируют с этой песней?



Н. В.: Если я что-то подобное слышу, то первое, что приходит на ум, — сказать людям, чтобы послушали оставшиеся 300 моих песен (улыбается).

«На самом же деле, это очень круто: есть песня, которая ассоциируется с конкретным человеком. Многие артисты всю жизнь пытаются найти свою песню, чтобы люди ее запомнили, полюбили, а у меня это получилось с первой же композицией. И это скорее хорошо, чем плохо». «На самом же деле, это очень круто: есть песня, которая ассоциируется с конкретным человеком. Многие артисты всю жизнь пытаются найти свою песню, чтобы люди ее запомнили, полюбили, а у меня это получилось с первой же композицией. И это скорее хорошо, чем плохо».

Woman.ru: Вы на сцене уже много лет. Как относитесь к тому, что сегодня в шоу-бизнесе столько непрофессиональных артистов?



Н. В.: А мне кажется, что сейчас на сцене наоборот много профессиональных артистов. Если сравнивать сегодняшний уровень вокалистов с началом нулевых, когда я только приехала в Москву, то разница колоссальна. Сейчас в стране вокаломания — каждый второй мечтает быть певцом. Раньше такого не было — профессионализма было гораздо меньше. Пели кое-как.

Я пианистка, писала песни под гитару и совершенно не умела петь. Однажды пришла в студию, аранжировщик чуть-чуть позанимался со мной, и я спела, как смогла. То есть о вокальном процессе, дыхании и прочем я вообще не слышала. И вот уже на протяжении 10 лет я очень серьезно всему этому учусь и понимаю, что мне еще есть, куда стремиться. Нет предела совершенству.

«Если вдуматься, основной массе людей по большому счету не важно, насколько идеальна ваша вокальная техника. Даже я пела «Я у твоих ног», абсолютно не умея петь. А людям понравилось. В нашем деле все решает харизма». «Если вдуматься, основной массе людей по большому счету не важно, насколько идеальна ваша вокальная техника. Даже я пела «Я у твоих ног», абсолютно не умея петь. А людям понравилось. В нашем деле все решает харизма».

Все мы не раз видели, как большие профессионалы своего дела участвовали в вокальных конкурсах, а потом исчезали, растворялись, потому что так и не смогли зацепить. Важен свой стиль. Можно, стоя на сцене, прошептать песню так, что вздрогнет вся страна, и всем будет плевать, умеешь ты петь или нет. Итог моего монолога: вокал никому не нужен! (Смеется.)





«Был период, когда мы с мужем разбивали копилку и покупали сосиски, при этом за полторы тысячи долларов шли записывать новые песни»

Woman.ru: Вы отметили, что много времени уделяете самообразованию, прибавим к этому регулярные репетиции, концерты, съемки. А как найти время на себя и семью?



Н. В.: На себя я нахожу время как раз в работе. Например, перед ноябрьским концертом в Vegas City Hall я пообещала коллегам весить 56 килограммов и утром перед шоу сфотографировала на весах отметку в 56,5 килограммов. Последний раз такой вес у меня был лет в 15, правда. Я даже не помню себя такой — мой привычный вес 58-59 килограммов. Конечно, не будь у меня такой профессии, мне бы все равно хотелось выглядеть красивой и ухоженной, но я рада, что у меня получается убить двух зайцев разом.



Woman.ru: А что касается семьи?



Н. В.: Здесь все сложнее. Признаться, я не знаю, как они до сих пор меня терпят.

«У меня такая профессия… Ей невозможно заниматься наполовину — либо ты пашешь, либо ты за бортом. Хотя, на самом деле, я не могу сказать, что отдаюсь своему делу на все 100%». «У меня такая профессия… Ей невозможно заниматься наполовину — либо ты пашешь, либо ты за бортом. Хотя, на самом деле, я не могу сказать, что отдаюсь своему делу на все 100%».

И, думаю, отсюда идут все мои «недо…». Я бы хотела полностью посвятить себя профессии. С другой стороны, семья — это тоже важно. Я не знаю, как находить этот баланс…



Woman.ru: Не представляете себя без карьеры?



Н. В.: Вообще не представляю! Да и моему мужу это никогда в голову не приходило. Мы оба из Петербурга, но, когда в 2000 году меня пригласили в Москву, он бросил свой бизнес, переехал со мной в столицу и начал все с нуля — помогал мне всем, чем мог, следил, чтобы меня не обидели.

«Мужу даже в голову не приходило сказать мне, чтобы я не уезжала в Москву, бросила писать песни, родила ему пятерых детей и варила борщи». «Мужу даже в голову не приходило сказать мне, чтобы я не уезжала в Москву, бросила писать песни, родила ему пятерых детей и варила борщи».

Был период, когда мы разбивали копилку и покупали сосиски, при этом за полторы тысячи долларов шли записывать новые песни. И никто это не обсуждал — все воспринималось как данность. Другой мужчина сказал бы: «Да пошли эти твои песни!..», а он об этом даже не думал.



Woman.ru: Что это? Жертвенность?



Н. В.: Мой муж — человек, который живет и работает, чтобы другим было хорошо. И в этом смысле я, конечно, абсолютная эгоистка.

«Я занимаюсь творчеством, потому что того требует моя душа, я хочу петь. А муж всю жизнь работает, чтобы у меня, нашей дочери, моей мамы все было хорошо. Он для других, я для себя. Наверное, я эгоистка…» «Я занимаюсь творчеством, потому что того требует моя душа, я хочу петь. А муж всю жизнь работает, чтобы у меня, нашей дочери, моей мамы все было хорошо. Он для других, я для себя. Наверное, я эгоистка…»

У меня есть задача радовать людей, я хочу, чтобы зрители приходили на мои концерты. Для меня самое большое счастье — это аплодисменты, письма, в которых поклонники рассказывают, как не представляют своей жизни без моих песен или как одна из композиций сыграла важную роль в их жизни.

«Пелагея с полутора лет начала просить братика или сестренку. И продолжает до сих пор. Я уже просто не могу. Я отправляю ее к папе, папа отправляет дочь к маме»

Woman.ru: Что супруг относится к вашему делу с пониманием, мы выяснили. А дочь?



Н. В.: Думаю, тоже с пониманием. Но где-то раз в четыре месяца на нее находит. По утрам я всегда сплю часов до 9-10, потому что ложусь в 2-3, а Пелагея в 8 утра уже уходит с моей мамой в школу. И вот дочка подходит ко мне и говорит: «Мамочка, мне так хочется, чтобы я, как нормальный ребенок, пришла в школу со своей мамой». Я стыдливо молчу, а на следующее утро встаю в семь утра, готовлю ей завтрак, и мы идем в школу.



Woman.ru: Она гордится тем, что ее мама — известная певица?



Н. В.: Наверное, ей приятно, когда кто-то из ее сверстников просит меня подписать ноты или диск. Но не могу сказать, что она хвалится этим. Было много разных ситуаций, когда выяснялось, что никто из ее окружения (ни дети, ни взрослые) не знали, кто ее мама.



Woman.ru: Характером она больше в вас или супруга?



Н. В.: Она больше в папу, причем и внешне тоже. Она очень умная. У нее фантастическое чувство юмора, чем я, например, никогда не отличалась.

«В три года Пелагея разбудила меня такой фразой: «Мама, смотри, одеяло лежит на кровати, как Новая Зеландия на глобусе». У нас был шок. Мы сверили — и правда, было очень похоже. С тех пор я веду дневник ее высказываний». «В три года Пелагея разбудила меня такой фразой: «Мама, смотри, одеяло лежит на кровати, как Новая Зеландия на глобусе». У нас был шок. Мы сверили — и правда, было очень похоже. С тех пор я веду дневник ее высказываний».

Она может шутить так, что все взрослые будут лежать на полу от смеха, а потом еще полгода это обсуждать. Мне кажется, в этом ее главный талант.



Woman.ru: Кем вы ее видите в будущем?



Н. В.: В первую очередь, я вижу ее счастливой. Хочу, чтобы ей нравилось то, чем она будет заниматься. Актерство, на мой взгляд, не ее.

«Мне кажется, призвание Пелагеи в том, чтобы развлекать людей. В кругу семьи ее называют Ургантом в юбке». «Мне кажется, призвание Пелагеи в том, чтобы развлекать людей. В кругу семьи ее называют Ургантом в юбке».

Год назад на моем дне рождения была предусмотрена целая программа — мы пригласили актеров, музыкантов, в зале читали стихи. Но никто ничего этого не помнит — все только и обсуждали Пелагею. Программа померкла на фоне выступления моей дочери. Она вышла и начала свое выступление с фразы: «Чувствую, что праздник не очень веселый, судя по тому, что вчера мама не ответила на вопрос, сколько же лет ей исполняется». Все легли сразу (смеется).



Я вижу ее ведущей, блогером или, возможно, журналистом. А вообще через год она собирается жить в Испании и учиться в международной школе. Причем она сама наладила контакт с руководством школы, отправила документы. Ее охватил азарт, она с нетерпением ждет, когда сможет начать учебу. Это очень круто, и я думаю, что на 99% такой человек в Россию уже не вернется, потому что там уже совсем другое восприятие мира. Она уже сейчас рассуждает, что муж у нее будет нерусский и жить она будет заграницей.



Woman.ru: Вы поддержите ее выбор?



Н. В.: Конечно! А что еще остается? Либо потерять ребенка, либо принять его выбор.



Woman.ru: Единственный ребенок в семье — это осознанное решение?



Н. В.: Как Бог дал.

«Пелагея с полутора лет начала просить братика или сестренку. И продолжает до сих пор. Я уже просто не могу. Я отправляю ее к папе, папа отправляет дочь к маме. Так и футболим ребенка уже 10 лет (смеется)». «Пелагея с полутора лет начала просить братика или сестренку. И продолжает до сих пор. Я уже просто не могу. Я отправляю ее к папе, папа отправляет дочь к маме. Так и футболим ребенка уже 10 лет».

Если честно, я не против. Лет 5-6 назад был небольшой период, когда я понимала, что не готова к рождению второго ребенка. Это было просто неуместно: я играла в театре, училась в ГИТИСе, пела. Ну а сейчас мы с мужем ни от чего не зарекаемся.

«С годами мы с мужем пришли к самой гениальной схеме отношений между мужчиной и женщиной: того, кто пытается удержать, бросают, а тот, кто готов отпустить с улыбкой, остается рядом»

Woman.ru: Вы вместе уже 17 лет. Как не растерять любовь за такой серьезный срок?



Н. В.: За эти годы мы прошли самые разные стадии наших отношений. Начальная была запущенной — первые пять лет мы не расставались вообще. С утра и до ночи были вместе, ни минуты друг без друга. Можете себе представить? А поняли мы это, когда прошло уже пять лет.



Мы тогда приехали в Питер, он отправился по своим делам, а я — по своим. И тут до нас дошло, что такое произошло впервые. Это был шок. И вот я иду в магазин и разговариваю с ним по телефону. Он спрашивает: «Ну, где ты?». Я отвечаю: «Дошла до угла, повернула налево, спустилась в магазин. Тут три человека». Он, конечно, волновался, переживал. Тогда мы прошли все стадии ревности.



С годами мы пришли к самой гениальной схеме отношений между мужчиной и женщиной: того, кто пытается удержать, бросают, а тот, кто готов отпустить с улыбкой, остается рядом.

«Если ты живешь с человеком, ничем его не напрягаешь, готов принять любое его решение, то он вряд ли захочет уйти. А когда донимаешь, раздражаешь, то и получаешь все, чего заслуживаешь». «Если ты живешь с человеком, ничем его не напрягаешь, готов принять любое его решение, то он вряд ли захочет уйти. А когда донимаешь, раздражаешь, то и получаешь все, чего заслуживаешь».

Woman.ru: То есть ревность, постоянный контроль — это не про вас?



Н. В.: Все это в прошлом. Мы вместе прошли все эти переживания в самых разных их проявлениях.



Woman.ru: А ведь многие пары как раз расстаются в такие моменты. Что вы можете посоветовать в этом случае?



Н. В.: Взвешенно принимать решения. Особенно, если отношения дошли до, казалось бы, тупикового момента, что, к слову, в нашей жизни тоже было. Мы 133 раза могли развестись, и это было бы страшной ошибкой.



Возможно, вам стоит даже пожить врозь, но ни в коем случае не разводиться, не ставить точку.

«Попробуйте на трезвую голову все взвесить и понять, так ли все запущено и непоправимо, как вам кажется. Если любовь есть (а это основное, на чем держатся отношения), то страсти улягутся, и вы поймете, что ссоры не стоят того, чтобы разрушить все, что было и есть между вами». «Попробуйте на трезвую голову все взвесить и понять, так ли все запущено и непоправимо, как вам кажется. Если любовь есть (а это основное, на чем держатся отношения), то страсти улягутся, и вы поймете, что ссоры не стоят того, чтобы разрушить все, что было и есть между вами».

А если вы расстались и в разлуке поняли, что так лучше, то такие отношения действительно стоит завершить. И это хорошо. Каждый проходит свой путь. Может, с этим человеком действительно все подошло к концу, и впереди вас ждет кто-то другой.



Я сейчас говорю с вами и не могу осознать, что прошло без малого 18 лет! Это не укладывается в голове. Создается впечатление, что тут какая-то ошибка. Такой вот я ребенок в душе (смеется).



Woman.ru: Что для вас возраст?



Н. В.: Это всего лишь опыт. А то, как выглядеть в свои 50 лет — на 30 или нет, это уже каждый сам для себя решает.

«Все мы разные, но, на мой взгляд, самое важное — идти в ногу со временем. Думаю, человек начинает стареть тогда, когда принимается отвергать все новое, сам себя обманывает». «Все мы разные, но, на мой взгляд, самое важное — идти в ногу со временем. Думаю, человек начинает стареть тогда, когда принимается отвергать все новое, сам себя обманывает».

Ты сначала попробуй, научись и поймешь, что, например, новые плееры лучше «кассетников». Конечно, соблазн закрыться есть всегда. И я желаю никому не покрываться такой скорлупой. Все мы по природе своей выбираем протоптанные пути, но ведь так интересно посмотреть, что есть на другой тропе.



Woman.ru: Вы не ощущаете себя на свой возраст?



Н. В.: Наверное, мне столько, сколько мне есть. Не могу сказать, что чувствую себя на 30 лет — я через многое прошла и сделала. У меня нет ощущения, что вчера мне было 18 лет, зато есть четкое осознание того, сколько всего за плечами. Да и вообще я не считаю, что 39 лет — это много.

«Мне с детства внушали, что я королева красоты. И я выросла с ощущением, что я самая красивая»

Woman.ru: Тем не менее сегодня женщины стремятся к тому, чтобы выглядеть моложе своих лет. Как вы ухаживаете за собой?



Н. В.: В нулевые меня часто награждали премиями вроде «Красотка года», в интервью то и дело спрашивали, легко ли красивому человеку жить на свете… И мне все это казалось какой-то нелепостью.

«Я искренне считала, что красоту выпячивают только те, кому больше показать нечего. Петь не умеешь, песен не пишешь, тогда показывай, какая ты красивая». «Я искренне считала, что красоту выпячивают только те, кому больше показать нечего. Петь не умеешь, песен не пишешь, тогда показывай, какая ты красивая».

У меня же песни гениальные — я могла выйти на сцену ненакрашенной, ненарядной. Разные крайности были. Внешность — это последнее, что меня тогда интересовало. И хочу сказать, это заметно, если посмотреть мои фотографии десятилетней давности. Я вспоминала о своей внешности за день-два до концерта, звонила знакомой, просила меня накрасить. Вот и все.



Потом я поступила в ГИТИС, где до меня донесли, как неправильно я к себе отношусь. Причем стыдить меня со страшной силой принялись 70- и 80-летние педагоги. А я была уверена, что и так прекрасна. В общем, за четыре года меня перевоспитали. На третьем курсе мне дали роль хозяйки кабаре, и это был шок. Я должна была ходить в ультракороткой юбке, корсете, на высоченных каблуках. Целый месяц я врала, что у меня гастроли, но потом все поняли, что я их избегаю, и пригрозили тем, что не поставят годовой зачет. Не передать, какой борьбой, какой работой над собой для меня это обернулось. Тогда я каблуки не то, чтобы не носила, я впервые стояла на них даже на сцене. Закончилось все тем, что через три месяца я спокойно отплясывала в этих туфлях, и теперь до конца жизни мне не страшны никакие каблуки. Эти занятия в ГИТИСе стали для меня настоящей «таблеткой женственности».



Woman.ru: До этого момента вы не ощущали себя женственной?



Н. В.: Я из другого теста — угловато-мальчуковая, мне бы только смеяться. А в ГИТИСе мне показали, что во мне есть нечто другое. Хотя раньше, когда я выступала на сцене босиком, мне казалось, что я красивая и женственная. Я и не думала, что со стороны все совсем не так, как мне представлялось.



Woman.ru: Наверное, это еще и некая уверенность в себе — не каждая артистка осмелится выйти на сцену босиком...



Н. В.: Наверное, да, я больше уверенная в себе, чем нет. Хотя, конечно, есть ряд вопросов, над которыми еще предстоит поработать. Но могу сказать, что по жизни у меня не было с этим проблем.

«Мне с детства внушали, что я королева красоты. В детском саду я была главной в группе, в школе меня назначили командиром отряда, председателем дружины, в пионерском лагере я победила в конкурсе красоты. Я выросла с ощущением, что я самая красивая». «Мне с детства внушали, что я королева красоты. В детском саду я была главной в группе, в школе меня назначили командиром отряда, председателем дружины, в пионерском лагере я победила в конкурсе красоты. Я выросла с ощущением, что я самая красивая».

Уверена, кем мы считаем себя внутри, такими нас и воспринимают окружающие. Мы транслируем абсолютно все наши переживания, страхи и сомнения. Люди это чувствуют. Но я считаю, что даже если вам всю жизнь внушали, что вы никто, вам под силу себя перепрограммировать, вложить в свою голову прямо противоположные мысли. Изменить что-то вокруг себя ты можешь, только изменив свое представление о себе.



Woman.ru: Есть мнение, что все артисты склонны к самокопанию…



Н. В.: Честно говоря, не знаю, не могу дать точного ответа на этот вопрос. Безусловно, мне важна любовь и преданность моих поклонников. Я с большим трудом переношу равнодушие, оно меня убивает.



Woman.ru: То есть к негативу вы относитесь скорее положительно?



Н. В.: Здесь нужно решить, принимаешь ты этот негатив или нет. Если ты не пускаешь его к себе в душу, то он никак на тебя не повлияет.

«В мире много людей, которые не удовлетворены своей жизнью, поэтому они удовлетворяют себя тем, что гадят другим». «В мире много людей, которые не удовлетворены своей жизнью, поэтому они удовлетворяют себя тем, что гадят другим».

Я тоже о каждом человеке могу сказать что-нибудь плохое. Другой вопрос, нужно ли это? Я приучаю себя говорить либо хорошо, либо никак. Это не значит, что нужно врать. Просто если вам нечего сказать хорошего, тогда промолчите. Какой смысл выливать на человека грязь?



Лучше радоваться за людей. Если есть, что сказать хорошего, скажите! Я поняла это два года назад, и моя жизнь заиграла другими красками. Раньше я думала, что людям не особенно интересно знать мое мнение, но это не так. Когда ты искренне говоришь что-то приятное о человеке или его работе, то все вокруг сразу меняется. Когда ты не бережешь свои эмоции, чтобы искренне сказать, что тебе нравится, то все положительное тебе возвращается в стократном размере.



Woman.ru: Что для вас счастье?



Н. В.: Счастье — когда со всеми все хорошо, все живы, здоровы. И главное — когда ни у кого нет камней за пазухой.