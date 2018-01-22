2018 год для Woman.ru особенный — нашему порталу исполняется 20 лет. И мы бы хотели отметить это событие с вами. Вместо традиционного торта со свечами предлагаем «полакомиться» интересными материалами, которые мы приготовили к празднику. Первым делом запускаем специальную рубрику «О себе начистоту», в которой наши кумиры отвечают на 20 необычных, не всегда приятных, а порой и откровенно провокационных вопросов. Первой героиней, кому выпала честь открыть нашу юбилейную рубрику, стала девушка, признанная нами, да и всей страной Персоной 2017 года, — Ольга Бузова.

Woman.ru — 20 лет! Мы этой цифрой гордимся и в течение всего 2018 года будем неоднократно возвращаться к этому радостному для нас (надеемся, и для вас) событию. Открываем мы наш праздничный год рубрикой «О себе начистоту», в которой решили устроить нашим знаменитостям допрос с пристрастием. За что им стыдно? На чем они экономят? А чего боятся? Мы хотим знать все!

Героиней первого материала в рамках этой рубрики стала неподражаемая Ольга Бузова. Героиней первого материала в рамках этой рубрики стала неподражаемая Ольга Бузова.

Ни с кого другого начать мы просто не могли. Во-первых, Бузова заслуженно стала Персоной года по версии Woman.ru, а во-вторых, 20 января отпраздновала свой день рождения, с чем мы ее от души поздравляем. День рождения у Оли 20 числа, нам 20 лет, да и вопросов тоже 20. Совпадение? Не думаем…

1. Самый серьезный вызов, который вы себе бросали?

Ольга Бузова: Я каждый день бросаю себе вызов. Это подстегивает меня к свершениям и покорению новых вершин. И я всем советую так делать. Если будете сидеть на месте и думать, что все само придет, так и останетесь просиживать штаны на диване.

2. Ваше секретное умение, которое многих бы удивило?

О. Б.: Конечно, это не секретное умение, но у себя я выделяю такое качество, как преданность. Сегодня им мало кто может похвастаться. Я очень преданный человек — если кого-то люблю, значит, это 100% мой человек. Это проявляется и в дружбе, и в работе — за своим человеком я пойду в огонь и в воду. И я счастлива, что смогла окружить себя такими же людьми. Их мало, но я рада, что они рядом.

3. Каким своим качеством вы гордитесь и не упускаете случая его продемонстрировать?

О. Б.: Ой, их так много! (Смеется.) Я даже не знаю, какое выделить. Наверное, скромность — главное из них (улыбается).

4. Приметы, в которые вы верите?

О. Б.: Не могу назвать себя суеверной. Я не стану обходить дорогу, если ее перебежала черная кошка, не стучу по дереву, чтобы не сглазить. Максимум — могу присесть на дорожку. Еще у меня существует традиция: перед концертом мы собираемся всей командой — танцоры, гримеры, звукорежиссер, директор, администратор — становимся в круг, беремся за руки и говорим хором одну фразу. Какую — не скажу, это секрет! Так мы настраиваемся на предстоящее выступление.

5. Какую информацию о себе вы бы с радостью удалили из интернета?

О. Б.: Мне не стыдно ни за один мой поступок. Пусть будет стыдно тем, кто пускает сплетни про меня в социальных сетях, фотошопит мои фотографии, снимает меня исподтишка, постоянно взламывает мой телефон и выкладывает мои снимки, переписки с друзьями и коллегами на всеобщее обозрение.

6. Кошки или собаки?

О. Б.: Конечно, собаки! У меня их две — Ева и Челси. У них есть своя страница в Инстаграме, на нее подписаны 80 тысяч человек. Также мне тут рассказали, что у моих собак есть фан-клуб! Не так давно вместе со мной они украсили обложку журнала. Челси — настоящая модель, она обожает сниматься, это видно даже по моим инстаграм-stories. Ева — более серьезная девушка. Обожаю обеих.

7. На чем вы экономите?

О. Б.: Я всегда экономлю на себе. Так, например, я купила квартиру маме, а своей до сих пор не обзавелась. Но я горжусь тем, что теперь мама живет в хорошем районе Санкт-Петербурга, около своей работы. Для меня это было важно. К Новому году я обязательно готовлю всем подарки, а себе пожалею купить даже новые туфли. Но в этом году я решила, что больше не буду экономить на себе, и подготовилась к отпуску основательно. Купальники, платья, туфли, сумки, очки — оторвалась за все годы (смеется).

8. Если бы вам пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?

О. Б.: Я обожаю артишоки. В прошлом году, когда мы с друзьями были в Риме, заглянули в ресторан к знакомому шеф-повару. Он встретил нас и поинтересовался, что нам приготовить. Все остановили свой выбор на артишоках. И нам принесли такое количество блюд из них, что мы были в шоке! Никто и представить не мог, что существует столько способов приготовления одного продукта. Я как будто побывала в кулинарном раю! Попробовала все блюда, и моему восторгу не было предела.

9. На что бы вы потратили последнюю тысячу рублей?

О. Б.: Я бы отдала ее тому, кому она нужна еще больше.

10. Встречались ли вы с проявлениями сверхъестественного?

О. Б.: Свидетелем НЛО я не была, если вы об этом. А так сверхъестественное — для каждого свое.

11. За что вам стыдно?

О. Б.: Я не стыжусь своих поступков — это моя жизнь, мои ошибки, мои шишки, которые я набиваю. Мне нравится все, что происходит со мной сейчас. Я стала Персоной года по версии вашего портала, а это о многом говорит. Я счастлива и безумно рада поддержке моих любимых поклонников. Они всегда рядом — я это чувствую.

12. В чем сила?

О. Б.: В любви.

13. WhatsApp, Viber или Telegram?

О. Б.: Однозначно, WhatsApp.

14. Перед кем вам бы хотелось извиниться?

О. Б.: Перед родителями. Мне бы очень хотелось уделять им больше внимания и времени. Так здорово просто сидеть с мамочкой у камина и говорить или смотреть кино с папочкой… Но, к сожалению, мы можем поддерживать общение только в WhatsApp и по телефону, так как они живут в Питере, а я обычно в Москве или где-то на гастролях. Поэтому я с нетерпением жду середины февраля, когда буду в Санкт-Петербурге с концертами и смогу с ними повидаться!

15. Чего вам не хватает для счастья?

О. Б.: Времени. Хочу намного больше уделять его своим друзьям, жизни, отдыху и, конечно, работе! У меня столько всего в планах, хочется иметь 72 часа в сутках, чтобы все успевать.

16. От какой черты характера вы бы с удовольствием избавились?

О. Б.: Сложный вопрос, надо подумать… Лично мне в себе все нравится. Да, я идеальная! (Улыбается.) Я бы ничего не хотела и не стала в себе менять.

17. Чего вы боитесь?

О. Б.: Забвения — его боятся все творческие личности.

18. Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

О. Б.: Было бы здорово исполнять мечты людей!

19. В какой эпохе или цивилизации вы бы хотели оказаться или хотя бы немного пожить?

О. Б.: Я бы хотела познакомиться с Жанной д`Арк. Она такая сильная личность, мне было бы интересно задать ей несколько вопросов и просто понять ее.

20. Если вы верите в реинкарнацию и могли бы выбирать свое следующее воплощение, кем или чем вы бы стали?

О. Б.: Такой сложный философский вопрос. В этом мире было много личностей, с которыми мне бы хотелось пообщаться, чтобы понять их и чему-то у них научиться. Но я бы не хотела становиться ими. Если бы у меня была такая возможность, я бы желала еще раз прожить жизнь Ольги Бузовой. Хотя об этом еще рано говорить — у меня впереди целая жизнь, я для вас столько всего приготовила! Кстати, вы уже послушали мою новую песню «Одна ночь»? Как вам? Пишите тут в комментариях, а я почитаю.