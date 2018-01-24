Курбан Омаров — фигура скрытная и СМИ своим вниманием не жалующая. Однако в интервью Woman.ru супруг Ксении Бородиной был предельно откровенен и рассказал, зачем они с женой перебили гору посуды, почему он не может быть строгим с детьми и какими качествами должен обладать настоящий мужчина.



1 2 3 ... 26 В интервью Woman.ru Курбан Омаров рассказал о своем отношении к популярности, семье и понятии «настоящий мужчина»

3 июля 2015 года Курбан Омаров и Ксения Бородина стали мужем и женой, а 22 декабря — родителями очаровательной девочки Теоны. В отношениях супругов были и взлеты, и падения, однако они по-прежнему вместе и — главное — счастливы.



Ксения — однозначно сильная женщина. Как Курбану удалось завоевать ее сердце? Кто в их семье главный? И почему темпераментный мужчина родом из Дагестана позволяет своей женщине работать? К счастью, Курбан утолил наше отнюдь не праздное любопытство. Подробности — в интервью Woman.ru.



Woman.ru: Курбан, внимание СМИ приковано к вашей с Ксенией паре уже очень давно. Такой интерес не доставляет вам дискомфорта?



Курбан Омаров: Знаете, как такового дискомфорта это нам не доставляет. Многие думают, что публичная жизнь — это некая прорубь, в которую люди ныряют с головой, отдаются ей полностью. Некоторые, конечно, так и делают, но это не наш случай. Мы оставляем всю эту суету за порогом нашего дома, абстрагируемся полностью.

«Медийность не во главе наших отношений. Мы строим нашу жизнь не вокруг публичности, популярности, а вокруг детей, друг друга, нашей любви». «Медийность не во главе наших отношений. Мы строим нашу жизнь не вокруг публичности, популярности, а вокруг детей, друг друга, нашей любви».

Woman.ru: А когда вы только начинали отношения с Ксенией, вас не отталкивала ее популярность?



К. О.: Я не с Ксенией Бородиной начал встречаться, а с девочкой Ксюшей, которую полюбил. Ее популярность оставалась за бортом. Так происходит и по сей день. Самое важное — это мы, остальное потом.



Woman.ru: За вашей жизнью наблюдают миллионы людей еще и через Инстаграм. Насколько вы открыты в своем блоге?



К. О.: В Инстаграме подписчики могут видеть, как растут мои дети, как сильно я люблю свою супругу. Ну и, конечно, мое небольшое творчество в виде смешных видео, идеи для которых иногда приходят в голову. Также в последнее время я стал публиковать тексты. На самом деле пишу я давно, но лишь недавно впервые выставил свои мысли на всеобщее обозрение. Вот, наверное, ровно настолько я и открыт перед своими подписчиками.

«Конечно, в Инстаграме не освещается моя основная работа. Люди любят Ксюшу, любят Омара, Марусю и Теону — их они и видят в моем блоге». «Конечно, в Инстаграме не освещается моя основная работа. Люди любят Ксюшу, любят Омара, Марусю и Теону — их они и видят в моем блоге».

Woman.ru: Чего вы никогда не расскажете в своем Инстаграме?



К. О.: Я вообще боюсь слова «никогда». Сейчас я скажу «никогда», а жизнь такая штука… Она сразу доказывает тебе обратное, и получается «когда». Поэтому не стану использовать это слово. Но, думаю, что я бы не стал распространяться о чем-то глубоко личном.

«Я улыбчивый и заботливый папа. Хочу, чтобы мои дети видели и запомнили меня именно таким»

Woman.ru: Вам важно то, что могут подумать о вас другие люди?



К. О.: На мой взгляд, если человек говорит, что ему не важна оценка других людей, скорее всего, он лукавит. Общественное мнение влияет на нашу общественную жизнь, поэтому для меня оно также имеет значение.

«Я прислушиваюсь к людям, которые дают дельные советы, подбадривают или пишут, что у меня не так. Я не витаю в облаках, а твердо стою на земле и обращаю внимание на мнение окружающих». «Я прислушиваюсь к людям, которые дают дельные советы, подбадривают или пишут, что у меня не так. Я не витаю в облаках, а твердо стою на земле и обращаю внимание на мнение окружающих».

Woman.ru: Тем не менее, в вашем Инстаграме отключена возможность комментировать посты. С чем это связано?



К. О.: Хм, хороший вопрос. В какой-то момент я заметил, что мое окружение — друзья, знакомые — тратят кучу времени, читая комментарии про себя в Инстаграме. И я подумал: «Смогу ли я пожить некоторое время без знания того, что думают обо мне люди?». И отключил комментирование. Пытался себе что-то доказать. Сейчас снова включаю, когда пишу тексты, — мне интересно мнение читателей о поднятой мной теме.



Woman.ru: С одной стороны вы кажетесь строгим, влиятельным, серьезным мужчиной, с другой — мягким и заботливым мужем, с третьей — улыбчивым и эмоциональным папой. Но какой вы на самом деле?



К. О.: Я улыбчивый и заботливый папа. Хочу, чтобы мои дети видели и запомнили меня именно таким. Меня часто ругают за то, что я не могу с ними серьезно поговорить, где-то пожурить. Такое не по мне, поэтому я возложил эти заботы на плечи мамы (улыбается).

«Если со стороны я кажусь серьезным и влиятельным, это приятно. Строгим? Смотря с кем — я могу быть строгим с теми, кто действительно этого заслуживает, или если дело касается важного вопроса, безопасности моей семьи. Строгость — это вынужденная мера, к которой я прибегаю крайне неохотно. Все-таки я за позитив». «Если со стороны я кажусь серьезным и влиятельным, это приятно. Строгим? Смотря с кем — я могу быть строгим с теми, кто действительно этого заслуживает, или если дело касается важного вопроса, безопасности моей семьи. Строгость — это вынужденная мера, к которой я прибегаю крайне неохотно. Все-таки я за позитив».

Woman.ru: По-вашему, какими качествами должен обладать настоящий мужчина?



К. О.: Не так давно мы делали проект «ТГРМ» («Там, где рождаются мужчины» — своего рода реалити-шоу для мужчин на YouTube, — прим. Woman.ru). В рамках проекта мы проводили опрос среди молодых людей в возрасте от 20 до 38 лет, какими качествами, по их мнению, должен обладать мужчина. И подавляющее большинство — около 90% — ответили, что мужчина должен иметь деньги и уметь их зарабатывать. К сожалению, сегодня без этого никуда. Та же бесконечная гонка за новыми iPhone вынуждает нас думать именно так.

«Я согласен, что настоящий мужчина должен обеспечивать свою семью. Это банальный инстинкт выживания. Но также, на мой взгляд, мужчина должен заботиться о своей семье, родителях, близких родственниках. Естественно, он должен отвечать за свои слова». «Я согласен, что настоящий мужчина должен обеспечивать свою семью. Это банальный инстинкт выживания. Но также, на мой взгляд, мужчина должен заботиться о своей семье, родителях, близких родственниках. Естественно, он должен отвечать за свои слова».

Короче говоря, настоящий мужчина должен быть настоящим мужчиной. И пусть каждый из нас сам вкладывает в это понятие то, что считает важным и нужным.



Woman.ru: Семейная жизнь накладывает на мужчину ряд обязательств. Не скучаете по холостяцкой жизни?



К. О.: Нет, потому что у меня в жизни было все. Нет такого, что я чего-то там недополучил. С другой стороны, у меня прежде не было нормальной, настоящей семьи, а сейчас она у меня есть, и я ей очень дорожу, поэтому по холостяцкой жизни не скучаю совсем.



Woman.ru: Как вам кажется, почему сегодня многие мужчины боятся брать на себя обязательства, ответственность за свою семью?



К. О.: Не знаю, почему так происходит. Наверное, сегодня молодежь не такая смелая, как раньше. Возможно, еще и потому, что с экранов нам все чаще показывают, что все крутые герои обязательно холостые. Это, конечно, накладывает свой отпечаток. Хотя в последнее время я встречаю много молодых парней, которые делают карьеру, при этом у них есть семья, дети.

«Мы не одну кухню разбили в самом начале отношений. Бывало, обижались друг на друга на сутки, на неделю. Сейчас мы можем не разговаривать максимум час»

Woman.ru: Сегодня вы с Ксенией являете собой пример того, какой должна быть крепкая и дружная семья. Понятно, что так было не всегда…



К. О.: Конечно, нам, как и многим парам, потребовалось время, чтобы притереться. Даже вода точит камень, поэтому Ксюше не составило никакого труда подточить меня (улыбается). Сегодня мы живем дружно, в любви и гармонии.



Woman.ru: Есть что-то, чего вы не терпите в Ксении?



К. О.: Такого, чтобы прямо «не терплю», в Ксюше нет. Я свою жену очень сильно люблю, поэтому мне все в ней нравится.



Woman.ru: Тогда какие ее черты характера или привычки вас восхищают?



К. О.: Вы, думаю, сами знаете, что Ксюша — не тихое озеро, а 12-балльный шторм. И вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что главное — это построить такую лодку, чтобы удержаться на ней в этот самый шторм. Более того, я сам такая же буря. И, поверьте, нам нескучно в нашей лодке (улыбается).

«Ксюша — взрывная, озорная, в ней жизнь бьет ключом. И эта черта мне в ней очень нравится». «Ксюша — взрывная, озорная, в ней жизнь бьет ключом. И эта черта мне в ней очень нравится».

Мы приезжаем на отдых, и, будь моя воля, я бы валялся целыми днями у бассейна, а Ксюша обязательно ведет нас куда-нибудь что-нибудь смотреть. Недавно мы были в Риме (где я, к слову, тоже не прочь сесть в кафе и разглядывать туристов) и благодаря Ксюше обошли весь город пешком, доехали до острова Капри. Она — человек-моторчик, который к тому же заряжает других людей, и мне это очень нравится.



Woman.ru: А как в вашей паре решаются конфликты? Вы за спокойный разговор или не прочь побить тарелки, чтобы выпустить пар?



К. О.: О-о-о (улыбается). Мы не одну кухню разбили в самом начале отношений. Бывало, обижались друг на друга на сутки, на неделю. Сейчас мы можем не разговаривать максимум час. А потом или Теона прибежит, что-нибудь попросит, и Ксюша отправит дочь к папе, а папа встает и делает, или просто ни с того ни с сего начнем разговор как ни в чем не бывало.

«Самое главное в отношениях — это не злиться долго, потому что в ссоре у человека в голове начинают возникать негативные мысли, одна умножается на другую, и вот ты уже не знаешь, как остановить этот огромный шар злобы и обиды. Важно начать вовремя разговаривать и вспомнить, что вы — два любящих друг друга человека, которые идут по жизни вместе». «Самое главное в отношениях — это не злиться долго, потому что в ссоре у человека в голове начинают возникать негативные мысли, одна умножается на другую, и вот ты уже не знаешь, как остановить этот огромный шар злобы и обиды. Важно начать вовремя разговаривать и вспомнить, что вы — два любящих друг друга человека, которые идут по жизни вместе».

Woman.ru: Есть ли в вашей паре место ревности?



К. О.: Раньше у нас была мощная обоюдная ревность — тогда мы еще толком не знали друг друга и очень сильно боялись потерять. Сегодня, когда мы уже знаем, что никуда друг от друга не денемся, ревность приобретает шуточный формат. Например, Ксюше придет сообщение, я возьму телефон и передам ей со словами: «Держи, там тебе твой написал». И мы оба посмеемся.

«Ревность есть, но она здравая, осознанная, не больная, не затмевающая разум». «Ревность есть, но она здравая, осознанная, не больная, не затмевающая разум».

Woman.ru: Кто главный в вашей паре?



К. О.: Несмотря на то, что я из Дагестана, в нашей семье я построил такие отношения, что главных нет. Мы на равных. У нас есть домашний совет — все решения (глобальные и не очень) мы принимаем вместе, предварительно обсудив. У нас модель такая же, как и у миллионов российских семей: мужчина — голова, женщина — шея.

«О еще одном ребенке, конечно, задумываемся, но не торопим события»

Woman.ru: Судя по тому, что Ксения продолжает активно работать, вы не стремитесь сделать из нее домохозяйку. Расскажите о вашей точке зрения на этот счет.



К. О.: Даже в самом вопросе уже звучат нотки эгоизма.

«Как можно заставить человека сидеть дома, если он способен и может развиваться? В отношении Ксюши это вообще было бы преступлением. Моя жена работает с 16 лет, она добилась того, чего большинство женщин (и даже мужчин) не смогли бы добиться». «Как можно заставить человека сидеть дома, если он способен и может развиваться? В отношении Ксюши это вообще было бы преступлением. Моя жена работает с 16 лет, она добилась того, чего большинство женщин (и даже мужчин) не смогли бы добиться».

Ксюша — настоящий профессионал в своем деле. Вот я, например, сейчас даю вам интервью и сильно волнуюсь, а для Ксюши это норма. Каждый раз, когда мы выходим со съемок какой-нибудь передачи, редакторы говорят, что с моей женой невероятно легко и приятно работать. Программы с Ксюшей записываются за час-полтора, в то время как другим требуется часа три. Поэтому моя точка зрения на этот счет — ни в коем случае не обрезать крылья тому, у кого они растут и растут очень красиво.



Woman.ru: Существует ли в вашей паре разделение домашних обязанностей?



К. О.: Конечно, как и у всех, у меня есть свои обязанности, у Ксюши — свои. Не буду вдаваться в подробности — все то же самое, что и у миллионов других семей. Обязанности, которые должен выполнять мужчина, — мои, которые должна делать женщина — Ксюшины. У нас в этом плане идиллия.



Woman.ru: В чем, по-вашему, секрет долгих и крепких отношений между супругами?



К. О.: Никакого секрета нет. Просто иногда, когда супруги ругаются или даже расходятся, они забывают, что любят друг друга, и превращаются в настоящих врагов.

«Самое важное и одновременно сложное — выбрать человека. Если ты сделал выбор, будь предан своему человеку. И тогда, что бы ни случилось, ты будешь держаться за свои отношения, а мелочи, которые раньше могли тебя взбесить в ком-либо другом, вдруг теряют всякий смысл». «Самое важное и одновременно сложное — выбрать человека. Если ты сделал выбор, будь предан своему человеку. И тогда, что бы ни случилось, ты будешь держаться за свои отношения, а мелочи, которые раньше могли тебя взбесить в ком-либо другом, вдруг теряют всякий смысл».

Ты перестаешь реагировать на то, на что раньше реагировал, потому что действительно любишь и понимаешь, что этот человек — вся твоя жизнь.



Woman.ru: Что самое главное вы хотите вложить в ваших детей?



К. О.: Как бы банально это ни звучало, все, что я хочу вложить в своих детей, — это любовь. Дети, выращенные в любви, идут по жизни совсем с другим потенциалом. Они не такие скованные, робкие, потому что их никогда не оскорбляли, не унижали. Я думаю, через много лет, когда нас не станет, наши дети по-прежнему будут чувствовать в нас опору, потому что мы их всегда любили и верили, что они самые лучшие. В будущем это даст им невероятную силу, я в этом уверен.



Woman.ru: Вы с Ксенией не задумывались о еще одном ребенке?



К. О.: Конечно, задумываемся, но не торопим события. Когда всевышний даст нам ребенка, тогда мы с радостью его и примем.



Woman.ru: О какой семье вы мечтаете?



К. О.: Та семья, о которой мечтал, у меня уже есть.



Woman.ru: Говорят, каждый мужчина в своей жизни должен вырастить дерево, построить дом и воспитать сына. Чего лично вам не хватает для полного счастья?



К. О.: Я построил дом, и не один, у меня есть сын, и деревья я сажал еще в школе. Получается, выполнил все то, что должен сделать каждый мужчина. Чего не хватает для полного счастья? Мира во всем мире. Мы — полноценная, любящая, большая семья. У нас есть все. И мы бы хотели, чтобы у всех было так же. Вот тогда будет полный кайф.