27-летняя Яна Кошкина сегодня известна многим, однако впечатление о ней у большинства людей сложилось исходя из пока еще немногочисленных ролей в кино и фото в Инстаграме. Woman.ru пригласил актрису на откровенную беседу, чтобы познакомиться с этой интересной девушкой поближе.

1 2 3 ... 30 В интервью Woman.ru Яна Кошкина рассказала, как относится к своей популярности, нравится ли ей внимание мужчин и почему она не может без слез смотреть художественную гимнастику

Яна Кошкина стремительно ворвалась в нашу жизнь в 2017 году. Конечно, поклонники сериалов «ЧОП» и «Молодежка» знали эту эффектную брюнетку и раньше, однако известной на всю страну она стала не так давно.



Сегодня актриса работает на Первом канале, снимается в кино и сериалах, ведет различные мероприятия и является желанной гостьей на светских тусовках.

У нашей героини слава легкомысленной особы (и тут скажем «спасибо» ее ролям), а популярность — якобы банальное везение. Так ли это на самом деле? У нашей героини слава легкомысленной особы (и тут скажем «спасибо» ее ролям), а популярность — якобы банальное везение. Так ли это на самом деле?

Мы решили познакомиться с этой девушкой-загадкой поближе. С первой же минуты встречи стало понятно, что многие из нас поддались стереотипам. Так бывает: ждешь звонкую хохотушку, а приходит скромная красавица с минимумом макияжа на лице, в закрытой водолазке и джинсах. Кошкина оказалась приятной и вдумчивой собеседницей. О популярности, мужчинах, детстве и, конечно, стереотипах мы поговорили с Яной в интервью для нашего портала.



Woman.ru: Яна, какие чувства вызывает фраза «Да это ведь девушка из «ЧОПа»?



Яна Кошкина: Могу сказать, что в последнее время слышу эту фразу все реже и реже. Знаете, что слышу чаще — «А, это та девушка из «Голоса» (осенью 2017-го наша героиня участвовала в «слепых» прослушиваниях, и несмотря на то, что никто из судей к ней не повернулся, Яна устроила целое шоу, чем запомнилась и зрителям, и членам жюри, — прим. Woman.ru). Вот серьезно. На следующий день после эфира я, мягко говоря, не могла спокойно пройти по улице. Такой реакции я не ожидала.



Woman.ru: Как ты сама относишься к этому сериалу?



Я. К.: Положительно! В работе я стараюсь получать удовольствие от процесса, а не только от результата. То есть для меня это были не просто два сезона, вышедших на экране, а несколько месяцев потрясающих съемок, общения в дружном коллективе. Героями сериала были в основном мужчины, а я очень легко нахожу общий язык с противоположным полом, поэтому сниматься было одно удовольствие. Более того, у нас до сих пор есть общий чат, в котором около 50 человек, и мы ежедневно общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, делимся новостями.



Woman.ru: 2017 год стал для тебя удачным — в разы возросла твоя популярность, востребованность. Почувствовала ли ты какие-то изменения в себе?



Я. К.: Глобальных изменений не произошло, это точно. Наверное, потому, что я всю жизнь об этом мечтала и рада исполнению своих желаний. Так, например, я всегда хотела работать на Первом канале. Помню, несколько лет назад у меня брали интервью, посвященное как раз сериалу «ЧОП». И меня спросили о моих любимых программах на канале ТНТ. Я ничего не смогла вспомнить и честно ответила: «Знаете, я могу вам назвать все программы на Первом канале, но не на ТНТ». Потом продюсеры меня, конечно, в шутливой форме пожурили, и сегодня мы смеемся, вспоминая то интервью, но кто бы мог подумать, что через три года я буду работать на канале мечты!



Woman.ru: У тебя актерское образование, при этом мы все чаще видим тебя в качестве телеведущей. Не чувствуешь ли себя менее компетентной?



Я. К.: Я очень самокритичный человек. Мне кажется, за всю мою небольшую актерскую деятельность не было ни одного проекта, своей работой в котором я была бы на 100% довольна. Я всегда найду нюансы, которые стоит исправить или сделать лучше. То же самое касается и профессии телеведущей. Я учусь в процессе, подмечаю ошибки и стараюсь в будущем их исправлять. Приятно видеть, что те промахи, которые я допускала еще пару месяцев назад, на сегодняшний день исчезли. Мне очень важно совершенствоваться, и я уверена, что все будет хорошо.

«Людям проще считать, что та или иная симпатичная девушка не вылезает из-под ножа хирурга, чем думать, что она ежедневно работает над собой»

Woman.ru: У тебя довольно много завистников и недоброжелателей. Задевают ли тебя негативные комментарии в Инстаграме?



Я. К.: Первое время было очень неприятно. Я плакала, в слезах звонила папе, чтобы он меня успокоил. Когда дошло до того, что люди начали писать нелестные комментарии в адрес родителей, я начала блокировать таких подписчиков. Родители — это святое, и я никому не позволю их обижать. А потом наступил момент, когда я просто перестала на все это реагировать. И если я сегодня читаю комментарии и нахожу что-то нелицеприятное, меня уже это скорее забавляет.



Woman.ru: А как ты относишься к здравой критике от незнакомых тебе людей?



Я. К.: Чаще всего люди пишут о моей внешности, к чему я никогда не стану прислушиваться. У каждого свои представления о красоте. Или кто-то думает, что если он написал, что у меня большой нос (или другие выдающиеся части тела), то я завтра же пойду его обрезать? Нет, нет и нет. Меня все устраивает. А если говорить о нормальной, конструктивной критике, она присутствует, но в гораздо меньшем объеме. И к такому адекватному мнению людей я прислушиваюсь. Для меня это важно.



Woman.ru: Ты затронула тему внешности, и я поняла, что читаю в твоем Инстаграме комментарии другого характера: мол, что ты вся такая кукольная, а значит — ненатуральная. Что думаешь об этом?



Я. К.: Людям проще считать, что та или иная симпатичная девушка не вылезает из-под ножа хирурга, чем думать, что она ежедневно работает над собой. Проще обвинить кого-то, чем подняться и, например, пойти в зал или сесть на диету.



Одна из самых популярных отговорок человека: «Да я бы с ее деньгами выглядела еще лучше!». Так например любит говорить один из моих близких друзей, также я часто встречаю подобные комментарии в Инстаграме у Аллы Борисовны Пугачевой. Это, конечно, смешно. Хотите выглядеть так же — сделайте для этого хоть что-нибудь!

«Не так дорого купить абонемент в спортзал, совсем не дорого, а даже выгодно сварить себе нормальный суп, вместо того чтобы пойти в Макдональдс. Деньги, безусловно, помогают, но не это главное. Главное — ваша сила воли и стремление становиться лучше». «Не так дорого купить абонемент в спортзал, совсем не дорого, а даже выгодно сварить себе нормальный суп, вместо того чтобы пойти в Макдональдс. Деньги, безусловно, помогают, но не это главное. Главное — ваша сила воли и стремление становиться лучше».

Понимая, почему люди пишут те или иные комментарии, я очень спокойно отношусь к их выводам, что у меня свое, натуральное, а что — нет.



Woman.ru: То есть нет желания доказать обратное?



Я. К.: Может быть, несколько лет назад я и пыталась что-то доказать, но сегодня понимаю, что это бесполезно. Вот, буквально несколько часов назад, пока стилист делала мне укладку, я вышла в прямой эфир в Инстаграме. Все мне тут же начали писать, что волосы у меня наращенные. Стилист не выдержала и стала доказывать, что волосы у меня свои. А подписчики ей не верят, говорят, что я заплатила ей за эти слова.



Так уж устроен этот мир. Здесь встречают по одежке и по обложке. И ни я, ни кто-либо другой не сможем этого изменить. Пусть люди думают, что хотят. Они меня не знают, а судить о человеке по фотографиям в соцсетях и ролям в кино — большая глупость. Выводы нужно делать, когда ты знаком с человеком, ты с ним общаешься, дружишь. Люди думают, что если в «Молодежке» я сыграла стерву, то я и в жизни такая. Ну это же смешно!



Woman.ru: Как раз об этом: в твоем Инстаграме мы видим откровенные, порой вызывающие снимки, а сейчас я разговариваю со скромной девушкой с минимумом макияжа и в неброской одежде. Так где настоящая Яна?



Я. К.: Это все я. Просто в повседневной жизни (за редким исключением) я, например, не ношу вещи с глубоким декольте. Мне и самой неудобно, и плюс это привлекает слишком много внимания. Если я буду выходить на улицу в том, в чем веду шоу «Короли фанеры» и участвую в фотосессиях, меня просто не поймут. И заберут в психушку (смеется). Все должно быть к месту. Когда я собираюсь на мероприятие, заранее обговаривается дресс-код, и команда стилистов и визажистов подбирает мне образ. А в повседневной жизни я стараюсь одеваться так, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, гулять и встречаться с друзьями в свое удовольствие.

«На мой взгляд, каких-то чересчур откровенных фото я не выкладываю. Если у меня есть грудь, то почему бы ее не показать?»

Woman.ru: Что ты никогда не наденешь?



Я. К.: Честно скажу, что вопрос с выбором платья для мероприятия у меня и моей команды всегда стоит остро, возникают творческие споры.

«Иногда мне не очень хочется надевать какой-то наряд, потому что я считаю его чересчур откровенным, но понимаю, что так надо. Есть определенный образ, который нужно просто принимать». «Иногда мне не очень хочется надевать какой-то наряд, потому что я считаю его чересчур откровенным, но понимаю, что так надо. Есть определенный образ, который нужно просто принимать».

Никого не интересует, комфортно мне или нет. Но, думаю, со временем мы придем к тому, что мои образы будут устраивать и меня, и команду.



Woman.ru: Твои подписчики очень часто пишут о том, что ведущая Первого не должна выкладывать столь откровенные снимки в Инстаграм. Что думаешь об этом ты сама?



Я. К.: На мой взгляд, каких-то чересчур откровенных фото я не выкладываю. Если у меня есть грудь, то почему бы ее не показать? Причем показать в красивом белье или других нарядах. Если внимательно посмотреть мой Инстаграм, то в нем не так уж и много снимков в купальнике. Просто из-за того, что мои формы немного выдающиеся, на них обращают внимание. Другие звезды позволяют себе гораздо более откровенные фото, и это не вызывает такого ажиотажа. У меня же всегда все прикрыто.



Woman.ru: Как ты относишься к повышенному вниманию со стороны мужчин?



Я. К.: Очень спокойно. Мне кажется, надо было бы волноваться и переживать, если бы на тебя не обращали внимания. На меня обращают, не буду кривить душой, и мне это нравится, это нормально.

«На мой взгляд, мы, женщины, созданы для того, чтобы приковывать к себе взгляды мужчин». «На мой взгляд, мы, женщины, созданы для того, чтобы приковывать к себе взгляды мужчин».

Woman.ru: Каким должен быть мужчина, чтобы тебя зацепить?



Я. К.: Такой мужчина уже есть, у нас все хорошо, и другого я пока искать не собираюсь (улыбается).



Woman.ru: И чем он тебя покорил?



Я. К.: Сложный вопрос… У меня очень много требований к мужчинам, это не два или три качества. Самое главное — внешность для меня не имеет никакого значения. Я люблю мужественных, брутальных, настоящих мужчин. Сегодня пошла мода на мальчиков, которые внешне очень похожи на девочек. Вот такие представители сильной половины человечества точно не по мне. Не менее важен мозг. Мы очень часто говорим с папой о том, что мужчина должен быть умным. Помимо всяких любовных приключений хочется еще о чем-то говорить, чему-то научиться у своего избранника. У меня есть знакомые, с которыми я всю ночь до позднего утра могу разговаривать, потому что мне безумно интересно.



Woman.ru: Любимый человек не ревнует к поклонникам? И как вообще относится к твоим откровенным нарядам, например?



Я. К.: Относится очень спокойно. Помню, у меня были съемки для обложки Maxim, и в первый же день, когда вышел номер, я привезла журнал своему мужчине. Он не стал его даже открывать. Сказал: «Зачем мне это смотреть, когда я и так все видел и знаю» (улыбается). Ревности никакой нет — мы настолько заняты работой, что для ненужных разборок у нас просто нет времени.



Woman.ru: В карьере у тебя было два пути — актерство или большой спорт (с малых лет Яна занималась художественной гимнастикой, в которой добилась высоких результатов, однако с возрастом предпочла актерскую профессию, — прим. Woman.ru). Никогда не жалела, что жизнь сложилась именно так?



Я. К.: Это больная тема. Я до сих пор не могу смотреть соревнования по художественной гимнастике без слез… Для меня это было самое любимое занятие. Думаю, если бы не стала актрисой, ты была бы очень хорошим тренером.



Woman.ru: Возможно, родится дочь, и ты будешь ее тренировать.



Я. К.: Ой, не знаю… Если заниматься спортом профессионально, то это очень жестоко. В современном спорте невозможно обойтись без травм. Сейчас все намного жестче, чем даже когда я занималась гимнастикой. Идти в спорт просто для здоровья — не по мне. Если уж заниматься, то для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Я максималист.

Woman.ru: Что еще можешь рассказать о своем характере?



Я. К.: Папа часто говорит, что мне нужно было идти не в актрисы, а в прокуроры.

«Со мной очень непросто общаться, потому что я ненавижу ложь. Даже если дело касается незначительной мелочи. Кроме того, я всегда говорю правду, несмотря на то, что она неприятна человеку». «Со мной очень непросто общаться, потому что я ненавижу ложь. Даже если дело касается незначительной мелочи. Кроме того, я всегда говорю правду, несмотря на то, что она неприятна человеку».

Люблю слышать правду и о себе. Может быть, я не всегда скажу человеку за это спасибо, но внутри себя обязательно поблагодарю.



Woman.ru: Много ли у тебя друзей?



Я. К.: Прямо настоящих друзей могу пересчитать на пальцах одной руки. Знакомых много, они всегда были, есть и будут. С приходом популярности их становится все больше.



Woman.ru: Веришь ли ты в женскую дружбу?



Я. К.: Хотелось бы верить.



Woman.ru: Предавали ли тебя?



Я. К.: Да, предавали, и этот опыт научил меня быть аккуратнее с людьми. Сегодня у меня есть подруга, с которой мы дружим много лет. Безумно ругаемся, можем очень долго не разговаривать, но я знаю, что если что-то случится и я позвоню ей ночью, она обязательно приедет. По крайней мере, мы с ней никогда не поступали подло по отношению друг к другу.



Woman.ru: Легко ли ты идешь на контакт?



Я. К.: В последнее время вообще нет. Мне даже мои знакомые говорят, что так нельзя. А я ничего не могу с этим поделать.



Вот представьте ситуацию: вы сидите в ресторане с подругой, сплетничаете, смеетесь. И тут к вам подходит мужчина и говорит: «Слушай, я тут с другом поспорил на тысячу, что ты — та телка из «ЧОПа». Пойдем к нашему столику, ты ему докажешь, а то он мне не поверит». Вот и что вы сделаете в этой ситуации? Встанете и пойдете? Конечно, хочется закрыться от всего этого. Также в последнее время я встречаю очень много агрессивных женщин. Они могут просто подойти и оскорбить в лицо. Я стараюсь никак на это не реагировать. Наверное, у таких женщин не все хорошо в жизни, раз они выплескивают свою злость на окружающих.

«Я счастливый человек, потому что за свою без преувеличения любимую работу еще и получаю деньги»

Woman.ru: Ты уверенная в себе девушка?



Я. К.: Да, и думаю, это пошло из детства. Уже тогда в моей жизни был большой спорт, постоянные соревнования в детском саду, потом — в школе. Я никогда не стеснялась читать стихи, выступать на сцене. Думаю, в этом заслуга моей мамы, которая меня везде водила. Я привыкла быть на виду.



Woman.ru: Ты любила учиться?



Я. К.: Успеваемость моя зависела от того, были сборы или нет. Если они были (а к ним прибавьте еще и три тренировки в день), то успеваемость, конечно, падала. В другие дни я училась на отлично, и учителя считали, что я у кого-то списываю, поэтому за парту сажали меня одну. А вообще я часто думаю о том, почему люди так рано начинают ходить в школу. Вот сегодня, в свои 27 лет, я безумно хочу учиться. Я бы с удовольствием прослушала курс истории — в 10 лет ребенок до конца не понимает, что такое война. Я бы с радостью получила новые знания по литературе, русскому языку, биологии. В детстве ни учителя, ни родители не могут в полной мере объяснить ребенку важность этих знаний.



Woman.ru: Сегодня в процессе разговора я много раз слышала слово «папа». Ты папина дочка?



Я. К.: Думаю, да. Дело в том, что до 15 лет я практически не общалась с отцом. Родители развелись, когда я родилась, и воспитывала меня только мама. Мы были с ней очень близки, а лет в 15 я начала общаться с папой.

«Некоторые родители думают, что их ребенок, достигнув совершеннолетия, становится самостоятельным и больше не нуждается в поддержке. И в этом их большая ошибка. Мы все равно остаемся детьми — нам часто хочется позвонить родителям, поплакаться, посоветоваться, услышать мнение». «Некоторые родители думают, что их ребенок, достигнув совершеннолетия, становится самостоятельным и больше не нуждается в поддержке. И в этом их большая ошибка. Мы все равно остаемся детьми — нам часто хочется позвонить родителям, поплакаться, посоветоваться, услышать мнение».

И сегодня эту поддержку я получаю от папы. С мамой, к сожалению, сейчас нет таких близких отношений.

Woman.ru: Все годы, что ты не общалась с отцом, не чувствовала, что тебе чего-то не доставало?



Я. К.: Нет, потому что мама заменяла мне и папу, и бабушек, и дедушек. Мы практически не расставались. Мама — пробивной человек, в нашей жизни были трудные времена, но она никогда не позволяла себе опускать руки. Она растила двух дочерей — меня и мою старшую сестру, работала на трех работах, и у нее даже мысли не было, отдать нас в интернат или отвезти к кому-то пожить. Это мама меня везде толкала, и в школе, когда меня отчисляли за неуспеваемость из-за спорта, она ходила, договаривалась, устраивала меня в другую школу. Мама выбила мне место в лучшей спортивной школе. Она шила мне платья, купальники для выступлений, которые, кстати, у нас потом перекупали, потому что они были нереально красивые. И спасибо моей маме, что в детстве я не чувствовала недостатка внимания и нехватки папы.



Woman.ru: Твоя мама — сильная женщина. Ты переняла у нее это качество?



Я. К.: Да, конечно. Слабой женщиной я себя не считаю, и иногда мне это мешает. Но я такая, какая есть. Прикидываться слабой бесполезно — рано или поздно правда откроется. Поэтому или мой мужчина принимает меня такой, или не стоит даже начинать отношения.



Woman.ru: Уже задумываешься о замужестве, детях? Или ты нацелена на карьеру?



Я. К.: Я абсолютно спокойно отношусь к такому понятию, как возраст, и не тороплю события. У меня есть знакомая — моя ровесница, так вот последний год она с ужасом в глазах постоянно твердит, что она не замужем, а время-то идет! Мы из-за этого даже стали реже с ней общаться, потому что я не разделяю этой паники. Она помешана на том, чтобы скорее выйти замуж.



Твое само к тебе придет. Моя сестра познакомилась с будущим мужем в 16 лет, в 18 уже вышла замуж. Они много лет вместе и воспитывают детей. А кто-то встречает свою настоящую любовь в 40 лет. Тут не угадать. Да и незачем.

«Могу сказать только одно — я ни при каких обстоятельствах не откажусь от работы на 100%. Конечно, когда-то я ненадолго уйду из профессии из-за ребенка. Но это будет небольшой срок». «Могу сказать только одно — я ни при каких обстоятельствах не откажусь от работы на 100%. Конечно, когда-то я ненадолго уйду из профессии из-за ребенка. Но это будет небольшой срок».

Woman.ru: Я очень часто слышу эту фразу от звезд, в то время как многие только и мечтают, что сидеть дома и ничего не делать. Как думаешь, в чем принципиальная разница между вами?



Я. К.: Я много рассуждаю на эту тему. Думаю, разница в том, что я нашла свое дело. Я счастливый человек, потому что за свою без преувеличения любимую работу еще и получаю деньги. Я никогда не понимала людей, которые в воскресенье, сидя за бокалом вина, с сожалением отмечают, что завтра на работу. А выражение «Понедельник — день тяжелый» и вовсе мне незнакомо. Это же такая радость, такое счастье бежать на любимую работу, встать ради нее в 5 часов утра, а иногда и не спать всю ночь. Вот я такая. А есть люди, которые ни дня в своей жизни не работали и очень комфортно себя чувствует в статусе домохозяйки, жены и мамы.



Такая жизнь не для меня. Конечно, порой ты так устаешь, что хочется послать все куда подальше. Но стоит выдохнуть, как силы идти вперед тут же появляются вновь. Сегодня я точно знаю, что свою работу не брошу никогда.