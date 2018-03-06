Мы познакомились с Егором Кридом три года назад. Тогда 20-летний певец в интервью нашему порталу всерьез признавался, что мечтает как можно скорее жениться и завести детей. Годы шли, однако «та самая» так и не находилась. В беседе с нами два года назад Егор уже не так стремился к браку, но по-прежнему хотел стать молодым отцом.
И вот несколько месяцев назад стало известно, что Крид стал новым «холостяком» в одноименном проекте на канале ТНТ. Надеется ли Егор на этом шоу встретить свою настоящую любовь? Готов ли он жениться на избраннице? А что же будет с его карьерой? Эти и многие другие вопросы мы обсудили с нашим героем в преддверии премьеры реалити-шоу.
Woman.ru: Егор, слухи о том, что ты станешь новым «холостяком», ходили еще перед прошлым сезоном. И вот, слухи стали реальностью. Почему ты все-таки решил принять участие в проекте?
Егор Крид: Тогда мне действительно предлагали стать героем шоу, но не сложилось. Хотя два-три года назад это было бы логичнее — у меня как раз вышел альбом «Холостяк». И вот, предложение поступило снова.
И раз мы сошлись на этой ноте и точно друг друга поняли, я согласился. Подумал, что это отличная возможность показать себя людям с другой стороны, рассказать, что есть моя жизнь и кто я такой.
Когда я уже попал на проект, то понял, что мы затрагиваем актуальные темы. То есть шоу будет интересно не только тем, кто хочет посмотреть, как успешный парень ищет себе девушку, но и тем, кто любит поразмышлять о самой жизни, хочет найти ответы на свои вопросы. Я уверен, любая девушка (или даже мужчина) сможет что-то для себя вынести и переосмыслить некоторые аспекты жизни.
Woman.ru: Что это шоу даст зрителям, мы поняли. А что ты вынес лично для себя?
Е. К.: Не кривя душой скажу: это лучшее, что произошло со мной за последние три года. Это своеобразная жизнь внутри моей жизни, дикий мир контрастов. Этот проект проверяет меня и как профессионала, потому что я должен принимать важные и судьбоносные решения, и как мужчину, потому что я поставил себе цель сделать каждую из девушек максимально счастливой, раз уж я здесь.
Проект меня поменял и продолжает менять. В некоторых моментах я стал более мудрым. Я стал больше разбираться в людях, повысил свой уровень профессионализма. Cпал я на этом проекте максимум по два часа (улыбается).
Woman.ru: С чем это связано?
Е. К.: Было очень сложно, плюс мне приходилось продумывать, как пройдут ближайшие дни — свидания, их места проведения, активности. Никакого сценария нет и никогда не было. Хотя, наверное, мало кто поверит в правдивость происходящего. Но, как по мне, все будет видно невооруженным глазом. Когда ты находишься внутри процесса, то все пропускаешь через себя и очень остро чувствуешь ситуацию.
Я, например, не вижу, что происходит, когда участницы остаются наедине друг с другом. Но у сидящих у экрана будет такая возможность.
Woman.ru: «Девушки коварные», «Не верю в любовь» — сегодня подобные фразы прозвучали не раз. Из-за чего ты так разочаровался в отношениях?
Е. К.: Жизненный опыт, бывшие отношения.
Woman.ru: Тем не менее ты рос в полноценной семье, по сей день наблюдаешь пример крепких отношений в лице своих родителей. А сейчас вдруг не веришь в любовь!
Е. К.: Во-первых, я разбаловал себя женщинами — когда идет перенасыщение, то чувства притупляются. Во-вторых, понимание, что девушка видит в тебе лишь строчку в списке Forbes и возможность самореализоваться, тебя отталкивает. А знание, что самая приличная девушка в твоем круге общения, пример для подражания и лучшая жена, на самом деле изменяет мужу, заставляет усомниться в настоящей любви.
Woman.ru: При этом ты пошел на шоу, где ищут любовь. Девушки-участницы смогли доказать тебе, что ты способен любить?
Е. К.: Думаю, я сам себе больше доказал. Тебе могут много говорить, но пока ты сам не поймешь, ничего не получится. Когда впервые на проекте я испытал сильные негативные эмоции, я понял, что еще могу что-то чувствовать. И тогда подумал: «Блин, как это круто — чувствовать».
Woman.ru: Тебе 23 года, ты сверхпопулярен и очень много работаешь. Как считаешь, на сегодня возможны ли нормальные стабильные отношения в твоей жизни?
Е. К.: Если чего-то очень сильно захотеть, то все возможно. Понятно, что в моем случае отношения будут «дозированными», не как у менее занятых людей.
Когда у меня были длительные отношения, два с половиной года, я отменял концерты, переносил съемки, только чтобы побыть со своей девушкой.
Woman.ru: Так ты карьерист?
Е. К.: Мне кажется, нужно находить правильный баланс. Девушка должна понимать, что я занятой человек. И она сама должна быть занятой. При этом круто возвращаться домой, когда ты уставший, но тебя ждут, тебя есть, кому обнять. Наверное, в этом и есть смысл.
Woman.ru: Представим, что ты в отношениях и на данный момент находишься на гастролях далеко от своей любимой девушки. Ты будешь спокоен? Скажем так: способен ли ты доверять?
Е. К.: Нет. Тут такое дело: в последнее время я вообще не ревную, потому что мне без разницы. Если девушка мне изменит, ну что ж, значит, у меня ее больше не будет. Сегодня мне сложно рассуждать на эту тему. У меня давно не было серьезных отношений, и как я себя буду вести, трудно сказать наверняка. При том, что с тех пор я сильно изменился.
Woman.ru: Ты верный?
Е. К.: Я не знаю, что такое верность в твоем понимании. У мужчин и женщин это понятие различается.
Woman.ru: Хорошо, ты изменяешь?
Е. К.: Смотря что считать за измену.
Woman.ru: Секс.
Е. К.: В своей жизни я чаще встречаю парней, которые изменяют. И все же существует небольшой процент мужчин, которые, встретив ту самую, остаются ей верными (улыбается). Однако я уверен, что мудрая девушка сможет найти в себе силы простить любимого человека.
Woman.ru: То есть идеальная женщина — мудрая настолько, что прощает такие ошибки?
Е. К.: Мне бы хотелось, чтобы рядом была действительно мудрая девушка. В жизни могут случаться абсолютно разные и непредсказуемые ситуации, но каждый уважающий себя мужчина понимает и дает отчет своим действиям и поступкам. Просто, если ты изменил (или продолжаешь изменять) возникает логичный вопрос — смысл находиться рядом с человеком, если тянет тебя к другому?
Woman.ru: Как ты относишься к браку?
Е. К.: Сегодня в новом мире брак для меня — что-то непонятное. Зачем люди на это идут?
Публичные люди решают рожать детей, чтобы собрать больше «лайков» в Инстаграме. Все настолько опошлилось… Я не понимаю, что сегодня брак. Мне кажется, сначала ты должен быть полностью уверен в человеке, а потом уже идти в ЗАГС.
Woman.ru: Какой должна быть мать твоего ребенка?
Е. К.: Самой лучшей. Во всем. Она должна быть идеальной матерью для ребенка, научить его всему необходимому, дать хорошее воспитание.
Woman.ru: А что ты можешь дать такой женщине?
Е. К.: Все то же самое, только с мужской стороны. Я буду стараться быть лучшим мужчиной для моей женщины, делать так, чтобы она ни в чем не нуждалась и имела время для самореализации.
Woman.ru: Сегодня ты можешь отличить, когда девушка импонирует тебе как артисту Егору Криду, а когда — как человеку, просто Егору?
Е. К.: Никак не могу отличить, потому что этого просто нет в моей жизни.
Конечно, я говорю только о тех людях, которые изначально знают меня. Я периодически провожу эксперименты — когда нахожусь в другой стране, мне интересно, смогу ли я заинтересовать девушку, которая не знает обо мне. И, слава богу, все получалось. Тогда я понимаю, что не все потеряно (улыбается).
Woman.ru: С какой девушкой тебе комфортнее — ровесницей, младше или старше тебя?
Е. К.: Понятно, что комфортно с теми, кто старше, потому что они мудрее и опытнее. Но проблема в том, что когда ты молод, ты ищешь спутницу постарше, а будучи взрослым, наоборот, ищешь молоденькую девушку. Так, многие мужчины женятся на ровесницах или женщинах старше себя, а лет через десять заводят молодых любовниц. И это убивает семью. Все очень неоднозначно. Можно столетиями рассуждать, и никто никогда не поймет, как правильно и как нужно.
Woman.ru: Расскажи о семье твоей мечты.
Е. К.: Наверное, девушка должна быть лучшим другом, с которым ты можешь и в приставку сыграть, и друзьям представить, и заняться суперкрутым сексом, в котором вы полностью открыты. Она должна быть тем человеком, с которым ты можешь делить быт и вести общий бизнес. Не знаю… Просто я смотрю на своих отца и маму. Они вместе столько лет, но папа по-прежнему смотрит на маму с искрами в глазах. Он так сильно ее любит. Это настолько круто, просто идеально. Наверное, и мне хотелось бы когда-нибудь создать такую же крепкую семью. Это самое главное.
Woman.ru: И напоследок — впереди у тебя самый большой сольный концерт в Москве. Что ждет зрителей?
Е. К.: В этот день на одной большой площадке соберется вся #EKteam. Я не планирую удивлять поклонников переодеваниями перед каждым номером. Это будет большое шоу, на котором я вживую исполню все свои самые громкие хиты и представлю новый материал. Если вы хотите забыть о своих проблемах на несколько часов и отвлечься от суеты, то жду каждого из вас 7 апреля в «ВТБ Ледовый Дворец».
Ну какой же холостяк? Ему только 23 года.
Пиар перед сольником, только и всего.Какой он муж, ему нянька нужна.
Какой сопляк)
Кто это?
Я не вижу человека, мужчину от слова "вообще". Я вижу тщеславие и глубоко посаженные маленькие глазки. Кстати, иногда природа поразительно соизмеряет внешнее обличье и внутреннее. В данном случае попадание в точку.
Странно, что мужика у которого баб было, как рыб в море, да и тусовок и прочего сопляком обозвали. Т.е еще год назад он более менее норм интервью давал, то сейчас сам признает себя избалованным девушками и цинично говорит о любви как 40 летней трижды разведенец
Я не вижу человека, мужчину от слова "вообще". Я вижу тщеславие и глубоко посаженные маленькие глазки. Кстати, иногда природа поразительно соизмеряет внешнее обличье и внутреннее. В данном случае попадание в точку.
Странно, что мужика у которого баб было, как рыб в море, да и тусовок и прочего сопляком обозвали. Т.е еще год назад он более менее норм интервью давал, то сейчас сам признает себя избалованным девушками и цинично говорит о любви как 40 летней трижды разведенец
я чего-то не понимаю. Если он будет постоянно работать а девушка сидеть дома или тоже будет на работе,так они будут редко встречаться. Она будет сидеть одна дома и скоро ей так станет скучно,если он не будет больше времени проводить с ней. Работа это не главное в жизни. Семья дарит счастье,тепло и заботу. Так если работа будет главной-у него не будет девушки.
Прочитала только заголовок) И кого это, интересно, разбаловали женщины? Этого недомерка малолетнего? А, так он маму с бабушкой имеет ввиду. Тогда понятно. Разбаловали они его, это точно.