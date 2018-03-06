Несколько месяцев назад то, о чем поговаривали чуть ли не с позапрошлого года, подтвердилось. Новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ объявлен 23-летний Егор Крид. В преддверии долгожданной премьеры 11 марта, которую мало кто готов пропустить, мы поговорили с певцом о том, зачем он пошел на проект, простит ли измену и готов ли к браку.

1 2 3 ... 25 В интервью Woman.ru Егор Крид рассказал о своем участии в проекте «Холостяк», любви и отношениях с девушками

Мы познакомились с Егором Кридом три года назад. Тогда 20-летний певец в интервью нашему порталу всерьез признавался, что мечтает как можно скорее жениться и завести детей. Годы шли, однако «та самая» так и не находилась. В беседе с нами два года назад Егор уже не так стремился к браку, но по-прежнему хотел стать молодым отцом.



И вот несколько месяцев назад стало известно, что Крид стал новым «холостяком» в одноименном проекте на канале ТНТ. Надеется ли Егор на этом шоу встретить свою настоящую любовь? Готов ли он жениться на избраннице? А что же будет с его карьерой? Эти и многие другие вопросы мы обсудили с нашим героем в преддверии премьеры реалити-шоу.



Woman.ru: Егор, слухи о том, что ты станешь новым «холостяком», ходили еще перед прошлым сезоном. И вот, слухи стали реальностью. Почему ты все-таки решил принять участие в проекте?



Егор Крид: Тогда мне действительно предлагали стать героем шоу, но не сложилось. Хотя два-три года назад это было бы логичнее — у меня как раз вышел альбом «Холостяк». И вот, предложение поступило снова.

«Все решил мой разговор с генеральным продюсером канала. Я тогда сказал ему: ''Я не буду играть, не стану строить из себя идеального парня. Не хочу изображать слащавые, мимимишные истории любви, потому что во все это не верю. Я просто приду туда и буду собой''. На что мне прозвучал ответ: ''Мы так и хотим. У нас все по-настоящему''».

И раз мы сошлись на этой ноте и точно друг друга поняли, я согласился. Подумал, что это отличная возможность показать себя людям с другой стороны, рассказать, что есть моя жизнь и кто я такой.



Когда я уже попал на проект, то понял, что мы затрагиваем актуальные темы. То есть шоу будет интересно не только тем, кто хочет посмотреть, как успешный парень ищет себе девушку, но и тем, кто любит поразмышлять о самой жизни, хочет найти ответы на свои вопросы. Я уверен, любая девушка (или даже мужчина) сможет что-то для себя вынести и переосмыслить некоторые аспекты жизни.

«Про сезон со своим участием могу сказать только одно: там все может быть ненастоящее. Кроме меня»

Woman.ru: Что это шоу даст зрителям, мы поняли. А что ты вынес лично для себя?



Е. К.: Не кривя душой скажу: это лучшее, что произошло со мной за последние три года. Это своеобразная жизнь внутри моей жизни, дикий мир контрастов. Этот проект проверяет меня и как профессионала, потому что я должен принимать важные и судьбоносные решения, и как мужчину, потому что я поставил себе цель сделать каждую из девушек максимально счастливой, раз уж я здесь.



Проект меня поменял и продолжает менять. В некоторых моментах я стал более мудрым. Я стал больше разбираться в людях, повысил свой уровень профессионализма. Cпал я на этом проекте максимум по два часа (улыбается).



Woman.ru: С чем это связано?



Е. К.: Было очень сложно, плюс мне приходилось продумывать, как пройдут ближайшие дни — свидания, их места проведения, активности. Никакого сценария нет и никогда не было. Хотя, наверное, мало кто поверит в правдивость происходящего. Но, как по мне, все будет видно невооруженным глазом. Когда ты находишься внутри процесса, то все пропускаешь через себя и очень остро чувствуешь ситуацию.

«Про сезон со своим участием могу сказать только одно: там все может быть ненастоящее. Кроме меня. Девушки коварные, они могут наврать всем — не только мне, но и зрителям».

Я, например, не вижу, что происходит, когда участницы остаются наедине друг с другом. Но у сидящих у экрана будет такая возможность.



Woman.ru: «Девушки коварные», «Не верю в любовь» — сегодня подобные фразы прозвучали не раз. Из-за чего ты так разочаровался в отношениях?



Е. К.: Жизненный опыт, бывшие отношения.



Woman.ru: Тем не менее ты рос в полноценной семье, по сей день наблюдаешь пример крепких отношений в лице своих родителей. А сейчас вдруг не веришь в любовь!



Е. К.: Во-первых, я разбаловал себя женщинами — когда идет перенасыщение, то чувства притупляются. Во-вторых, понимание, что девушка видит в тебе лишь строчку в списке Forbes и возможность самореализоваться, тебя отталкивает. А знание, что самая приличная девушка в твоем круге общения, пример для подражания и лучшая жена, на самом деле изменяет мужу, заставляет усомниться в настоящей любви.



Woman.ru: При этом ты пошел на шоу, где ищут любовь. Девушки-участницы смогли доказать тебе, что ты способен любить?



Е. К.: Думаю, я сам себе больше доказал. Тебе могут много говорить, но пока ты сам не поймешь, ничего не получится. Когда впервые на проекте я испытал сильные негативные эмоции, я понял, что еще могу что-то чувствовать. И тогда подумал: «Блин, как это круто — чувствовать».

«В последнее время я вообще не ревную, потому что мне без разницы. Если девушка мне изменит, ну что ж, значит, у меня ее больше не будет»

Woman.ru: Тебе 23 года, ты сверхпопулярен и очень много работаешь. Как считаешь, на сегодня возможны ли нормальные стабильные отношения в твоей жизни?



Е. К.: Если чего-то очень сильно захотеть, то все возможно. Понятно, что в моем случае отношения будут «дозированными», не как у менее занятых людей.

«Мне просто нужна понимающая девушка. И мудрая. Ведь если ты карьерист, ты не можешь с головой уходить в любовь, потому что работа для тебя очень важна, а отношения уничтожают ее. Почему? Потому что все свое время ты стараешься проводить со второй половинкой».

Когда у меня были длительные отношения, два с половиной года, я отменял концерты, переносил съемки, только чтобы побыть со своей девушкой.



Woman.ru: Так ты карьерист?



Е. К.: Мне кажется, нужно находить правильный баланс. Девушка должна понимать, что я занятой человек. И она сама должна быть занятой. При этом круто возвращаться домой, когда ты уставший, но тебя ждут, тебя есть, кому обнять. Наверное, в этом и есть смысл.



Woman.ru: Представим, что ты в отношениях и на данный момент находишься на гастролях далеко от своей любимой девушки. Ты будешь спокоен? Скажем так: способен ли ты доверять?



Е. К.: Нет. Тут такое дело: в последнее время я вообще не ревную, потому что мне без разницы. Если девушка мне изменит, ну что ж, значит, у меня ее больше не будет. Сегодня мне сложно рассуждать на эту тему. У меня давно не было серьезных отношений, и как я себя буду вести, трудно сказать наверняка. При том, что с тех пор я сильно изменился.



Woman.ru: Ты верный?



Е. К.: Я не знаю, что такое верность в твоем понимании. У мужчин и женщин это понятие различается.



Woman.ru: Хорошо, ты изменяешь?



Е. К.: Смотря что считать за измену.



Woman.ru: Секс.



Е. К.: В своей жизни я чаще встречаю парней, которые изменяют. И все же существует небольшой процент мужчин, которые, встретив ту самую, остаются ей верными (улыбается). Однако я уверен, что мудрая девушка сможет найти в себе силы простить любимого человека.



Woman.ru: То есть идеальная женщина — мудрая настолько, что прощает такие ошибки?



Е. К.: Мне бы хотелось, чтобы рядом была действительно мудрая девушка. В жизни могут случаться абсолютно разные и непредсказуемые ситуации, но каждый уважающий себя мужчина понимает и дает отчет своим действиям и поступкам. Просто, если ты изменил (или продолжаешь изменять) возникает логичный вопрос — смысл находиться рядом с человеком, если тянет тебя к другому?



Woman.ru: Как ты относишься к браку?



Е. К.: Сегодня в новом мире брак для меня — что-то непонятное. Зачем люди на это идут?

«Институт семьи давно себя похоронил. Сегодня, к сожалению, у меня нет ни одного примера суперсчастливой семьи».

Публичные люди решают рожать детей, чтобы собрать больше «лайков» в Инстаграме. Все настолько опошлилось… Я не понимаю, что сегодня брак. Мне кажется, сначала ты должен быть полностью уверен в человеке, а потом уже идти в ЗАГС.

«Девушки всегда будут воспринимать меня как певца Егора Крида. Вообще любой человек со мной общается через призму того, что я артист»

Woman.ru: Какой должна быть мать твоего ребенка?



Е. К.: Самой лучшей. Во всем. Она должна быть идеальной матерью для ребенка, научить его всему необходимому, дать хорошее воспитание.



Woman.ru: А что ты можешь дать такой женщине?



Е. К.: Все то же самое, только с мужской стороны. Я буду стараться быть лучшим мужчиной для моей женщины, делать так, чтобы она ни в чем не нуждалась и имела время для самореализации.



Woman.ru: Сегодня ты можешь отличить, когда девушка импонирует тебе как артисту Егору Криду, а когда — как человеку, просто Егору?



Е. К.: Никак не могу отличить, потому что этого просто нет в моей жизни.

«Девушки всегда будут воспринимать меня как певца Егора Крида. Вообще любой человек со мной общается через призму того, что я артист».

Конечно, я говорю только о тех людях, которые изначально знают меня. Я периодически провожу эксперименты — когда нахожусь в другой стране, мне интересно, смогу ли я заинтересовать девушку, которая не знает обо мне. И, слава богу, все получалось. Тогда я понимаю, что не все потеряно (улыбается).



Woman.ru: С какой девушкой тебе комфортнее — ровесницей, младше или старше тебя?



Е. К.: Понятно, что комфортно с теми, кто старше, потому что они мудрее и опытнее. Но проблема в том, что когда ты молод, ты ищешь спутницу постарше, а будучи взрослым, наоборот, ищешь молоденькую девушку. Так, многие мужчины женятся на ровесницах или женщинах старше себя, а лет через десять заводят молодых любовниц. И это убивает семью. Все очень неоднозначно. Можно столетиями рассуждать, и никто никогда не поймет, как правильно и как нужно.



Woman.ru: Расскажи о семье твоей мечты.



Е. К.: Наверное, девушка должна быть лучшим другом, с которым ты можешь и в приставку сыграть, и друзьям представить, и заняться суперкрутым сексом, в котором вы полностью открыты. Она должна быть тем человеком, с которым ты можешь делить быт и вести общий бизнес. Не знаю… Просто я смотрю на своих отца и маму. Они вместе столько лет, но папа по-прежнему смотрит на маму с искрами в глазах. Он так сильно ее любит. Это настолько круто, просто идеально. Наверное, и мне хотелось бы когда-нибудь создать такую же крепкую семью. Это самое главное.



Woman.ru: И напоследок — впереди у тебя самый большой сольный концерт в Москве. Что ждет зрителей?



Е. К.: В этот день на одной большой площадке соберется вся #EKteam. Я не планирую удивлять поклонников переодеваниями перед каждым номером. Это будет большое шоу, на котором я вживую исполню все свои самые громкие хиты и представлю новый материал. Если вы хотите забыть о своих проблемах на несколько часов и отвлечься от суеты, то жду каждого из вас 7 апреля в «ВТБ Ледовый Дворец».