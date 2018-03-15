В последнее время Алексея Воробьева невозможно поймать — в России наш герой бывает проездом на несколько дней, а то и часов. Однако не так давно удача нам улыбнулась — в интервью Woman.ru музыкант и актер рассказал о своей новой скандальной роли, любимой девушке и мечтах о семье.

1 2 3 ... 22 В интервью Woman.ru Алексей Воробьев рассказал об отношениях с любимой девушкой и работе

Не так давно на российском и американском телевидении стартовал третий сезон популярного сериала Unreal, в котором одну из главных ролей сыграл Алексей Воробьев.

«Он очарователен и полон пороков. Его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит и не может отпустить. Эта боль сделала его абсолютно непредсказуемым, взрывным и даже опасным алкоголиком, наркоманом. Несмотря на то, что он не гей, а человек вполне гетеросексуальный, который, подчеркну, по-прежнему любит бросившую его девушку, ради своей пагубной страсти он готов подчинять себе не только женщин, но и мужчин», — делится с нами актер.



Упомянутая порочность героя Воробьева уже успела наделать шума в Сети. Российские интернет-пользователи были шокированы, увидев сцену, в которой Алексей целуется… с другим мужчиной! В то время как россияне (а Виталий Милонов не дремлет!) вовсю обсуждают ориентацию Воробьева, нам стало известно, что за роль в Unreal Алексей был выдвинут на (!) премию Emmy. Конечно, мы не могли обойти стороной эту животрепещущую тему, после чего обсудили и все остальное — от работы до любви.



Woman.ru: Леша, твоя новая роль в американском сериале никого не оставила равнодушным. Ты ожидал такой реакции?



Алексей Воробьев: Чем сложнее и неоднозначнее роль, тем интереснее играть этого персонажа.

«Такой непредсказуемый и опасный человек, какого я играю, — это настоящий подарок для любого артиста».

Unreal дал мне уникальную возможность полностью перевоплотиться и сыграть глубокую личную драму человека, максимально далекого от меня и моей жизни. Это самый тяжелый персонаж из всех, кого мне доводилось играть, но такие роли нужны, чтобы на примере этих героев показать неизбежное и стремительное падение личности, начинающей употреблять алкоголь и наркотики.

Даже если этот человек — гений танца, и он всего лишь пытался заглушить боль душевной раны. Но именно так все обычно и начинается. Зритель, особенно — молодой, должен видеть, что это всегда прямой путь к полному саморазрушению.



Woman.ru: По-твоему, с чего все начинается? Почему талантливые люди вдруг сами себя губят?



А. В.: Талант — это огонь, который Господь дает человеку, чтобы он это тепло делил с другими. И как только человек перестает делиться, он сгорает. Таких примеров огромное количество, именно это происходит и с моим персонажем.



Woman.ru: Вернемся к тебе: в начале года ты отпраздновал 30-летие — новый рубеж. Какие эмоции испытываешь?



А. В.: Я был бы рад поделиться фейерверком эмоций или глубокими мыслями по поводу своего 30-летия, но не чувствую ровным счетом никаких изменений. По-моему, это вселенский обман (улыбается).



Мне все с таким трепетом говорили о 30 годах, и о том, как меняется жизнь, но я что-то ничего подобного не заметил. Возможно, потому, что всегда ощущал себя достаточно зрелым, даже будучи «зеленым» пацаном. Возраст меня мало волнует — скорость моей жизни не позволяет даже задуматься об этом.

«Я был уверен, что к 30 годам у меня уже будет «Грэмми», жена и дети. Но инсульт внес свои коррективы, откинув меня на несколько лет назад»

Woman.ru: И все-таки — что для тебя возраст?



А. В.: Возраст — это не только цифры, а еще и опыт, знание жизни, людей, самого себя. С каждым годом я становлюсь в каком-то смысле мудрее и благодаря этому — успешнее, осваивая новые профессии и четко двигаясь к намеченным целям.

«Возраст помогает смотреть на все по-другому».

Когда я вижу, как кто-то паникует, хватаясь за все и сразу, не высыпаясь, не думая о себе, мой тридцатник шепчет мне на ухо: «Эй, парень, помнишь, раньше ты тоже думал, что если опоздаешь на самолет, другого рейса уже не будет никогда?..». Безусловно, в 20 лет так и надо жить — сломя голову нестись вперед к мечтам, без еды, без сна, без понятия, что вообще происходит. И это круто, это весело. Но если в 30 лет вам приходится жить так же, значит, где-то вы серьезно накосячили...



Woman.ru: Каким ты представлял себя в 30 лет? Сбылись мечты или ожидания?



А. В.: Я был уверен, что у меня уже будет «Грэмми», жена и дети. Но инсульт внес свои коррективы, откинув меня на несколько лет назад. Пришлось заниматься собой, а не жизнью. Потом пришлось забыть о себе и личной жизни вовсе, чтобы восстановить профессию и вернуться в кино и шоу-бизнес.

«Теперь я, наконец, в строю, полон сил и готов забрать все то, что было мне предназначено судьбой (улыбается)».

Woman.ru: Как мы знаем, ты сейчас в отношениях. В прошлый раз в интервью ты нам говорил, цитирую: «Чтобы жить — нужна любовь. И пускай придется ждать встречи с той единственной — я готов. Ради таких сильных чувств, ради такой любви стоит жить». Можешь ли сказать, что девушка, которая сегодня рядом с тобой, — та самая?



А. В.: Я могу только сказать, что мне ни с кем не было так хорошо, как с ней.



Woman.ru: Почему ты скрываешь свою избранницу?



А. В.: Я не понаслышке знаю, как разрушительно может быть вмешательство внешнего мира в твой личный... К счастью, ей абсолютно не важно, что я не выкладываю фотографии с ней каждый день и не называю ее имени в интервью. Главное — она засыпает со мной по вечерам, верит мне и знает, что мне никто кроме нее не нужен.



Woman.ru: Как начинались ваши отношения? Екнуло сразу, или вы долго притирались?



А. В.: То, что мы будем вместе, нам обоим было понятно сразу. При этом мы долго друг от друга бегали. Мы встречались и уже дважды расставались, причем в последний раз так, что я был уверен, что потерял ее навсегда. Но каждый раз, когда мы пересекались снова, было просто невозможно оторваться друг от друга. И самое забавное — мы сходились в разные месяцы и годы, но всегда одного и того же числа. И это начиная с самой первой встречи!



Woman.ru: Ты эгоистичен в отношениях или наоборот — больше отдаешь, ничего не требуя взамен?



А. В.: Я убежден, что любовь — это когда жизнь и интересы другого человека для тебя важнее своих собственных... Но если рассуждать философски — в любви все эгоистичны. Ведь даже желание всецело принадлежать другому человеку и служить ему прежде всего продиктовано тем, что вам с этим человеком хорошо, а, значит, это эгоизм.

«Выходит, в любви эгоистичны все (улыбается)».

Woman.ru: При знакомстве с девушкой на что обращаешь внимание в первую очередь?



А. В.: Глаза — ничто так не волнует мое сердце, как глаза. Лицо и тело можно «редактировать» в спортзале или — как многие сейчас — у хирурга. Можно что угодно накачать, изменить и накрасить, но глаза... В них чувства, нежность, любовь, в них душа.



Woman.ru: Что тебя зацепило в твоей избраннице?



А. В.: Мы недавно с ней всю ночь болтали, заказали еду, занимались любовью, слушали музыку, валялись на диване, смеялись над чем-то, и я понял, что не знаю, что же меня в ней зацепило, но я хочу быть таким счастливым рядом с ней всю жизнь. Это самое крутое — когда мы остаемся вдвоем, и больше никого...

«Страдать — это полезно и даже весело. Нам всем иногда нужна драма в жизни, встряска, чтобы понять, что ты живешь, научиться ценить то, что имеешь...»

Woman.ru: Не секрет, что в твоей жизни была девушка, которая разбила тебе сердце. После того случая не было страха окунуться в отношения вновь?



А. В.: Самое забавное, что она сделала это, продолжая меня любить, и таким образом разбила сердца нам обоим. Но страдать — это полезно и даже весело, по крайней мере, когда уже оглядываешься назад. Нам всем иногда нужна драма в жизни, встряска, чтобы понять, что ты живешь, научиться ценить то, что имеешь...

«Сегодня я с удовольствием вспоминаю те дни, месяцы, когда я взахлеб страдал, не спал ночами и был уверен, что эта рана никогда не заживет...»

Я об этом кучу песен написал, так что несчастная любовь — это очень крутая с точки зрения творчества штука (улыбается).



Woman.ru: То есть работа помогает залечить душевные раны, расстаться с прошлым?



А. В.: Я не хочу ничего забывать. Мне нравится мое прошлое, и я не стремлюсь с ним расставаться. Я сделал свое настоящее и могу только благодарить весь прошлый опыт за то, что научился ценить жизнь, любовь и преданность.



Woman.ru: О преданности: в изменах виноваты оба?



А. В.: Всегда виноват один человек — тот, кто изменил. И как бы он потом ни оправдывал себя, этот поступок все равно остается предательством с его стороны. Обычно люди, чтобы выгородить себя, прибегают к стандартной практике — обвиняют во всем того, кому изменили. Как правило, такой союз обречен. Предательство разрушительно не только для отношений, но и, в первую очередь, для тебя самого. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке.



Woman.ru: Жалел ли ты когда-нибудь о принятых решениях?



А. В.: Я «стихийный», очень эмоциональный человек, известный своей вспыльчивостью. Но я стараюсь держать себя в руках, ведь точно знаю, что в порыве эмоций можно серьезно накосячить. Случайные слова, брошенные необдуманно, могут нести за собой серьезные последствия, которые будет трудно исправить.

«За последние 13 лет я столько раз переезжал с места на место, из города в город, из страны в страну, и везде мне приходилось быстро налаживать свой быт»

Woman.ru: Ты работаешь и в России, и в Америке, и в других странах. Еще не потерял это ощущение дома?



А. В.: Я почти везде чувствую себя как дома. За последние 13 лет я столько раз переезжал с места на место, из города в город, из страны в страну, и везде мне приходилось быстро налаживать свой быт, так что мой дом там, где моя работа.



Например, если я на два-три месяца приезжаю в Канаду на съемки, то в квартире или гостиничном номере сразу появляется комната, оборудованная под студию звукозаписи. В здании или неподалеку обязательно должен быть спортзал, кафе с хорошим кофе и парк, где мы с Элвисом сможем гулять каждый день.

«Уверен — любое место можно быстро сделать своим и чувствовать себя как дома».

Woman.ru: Работа занимает максимум твоего времени, а найдется ли в твоей жизни место семье?



А. В.: В жизни нет ничего важнее семьи. Я думаю, секрет в том, чтобы найти баланс. С появлением семьи, естественно, нужно чем-то жертвовать, потому что отношения не могут быть такими, как ты хочешь, если ты не вкладываешь силы в их развитие. Цветок надо поливать, чтобы он не завял.

«Найти в отношениях баланс — это ответственность двух людей, которые готовы жертвовать работой, отдыхом или сном для того, чтобы быть счастливыми».

Woman.ru: И последний вопрос: есть шанс, что в ближайшем будущем ты познакомишь поклонников с дамой сердца?



А. В.: Сейчас гораздо сильнее я хочу знакомить своих поклонников с тем, что я делаю, а не с тем, с кем живу. Например, с сериалом Unreal, скорым релизом моего музыкального альбома в России и предстоящим выходом моих первых трех американских синглов для зарубежной аудитории. Также хотелось бы рассказать о новых песнях группы «Френды», Насти Кудри и проекта Legend, который, я уверен, встряхнет весь российский рэп.