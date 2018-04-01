Соня Макеева — одна из самых милых и скромных героинь шоу «Холостяк», пожалуй, за всю его историю. Кто бы мог подумать, что девушка оставит свой след в этой телепередаче еще и как первая участница, которая была дисквалифицирована.
На ближайшей церемонии роз она покинула проект, не успев объясниться с певцом. Мы предоставили Соне возможность все рассказать на страницах нашего портала.
Woman.ru: Соня, почему ты сама не призналась Егору в том, что испытываешь чувства к другому человеку?
Софья Макеева: Я боялась признаться Егору, так как находилась под влиянием сильных чувств и эмоций. Не понимала, при каких обстоятельствах и как ему можно было рассказать о том, что я влюбилась в другого человека. Не знала и даже представить себе не могла, как он на это отреагирует. К тому же я боялась, что это негативно отразится на работе моего возлюбленного. Но, честно, даже не думала, что все произойдет таким образом.
Woman.ru: Когда правда открылась, какие эмоции ты испытала?
С. М.: В день перед церемонией роз я чувствовала, знала, что уйду. Так или иначе. Но когда Егор вышел и начал говорить те слова, которые сказал, я даже и не думала, что речь обо мне. Его монолог был достаточно завуалирован, и могло показаться, что ко мне это не относится. Тем не менее по всему моему телу разливался жар.
Наверное, все ждали, что я буду плакать. Но я потеряла дар речи, потому что не ожидала, что все произойдет именно так. Просто не могла выдавить из себя ни слова, кроме «прости». Я до конца не осознавала, что происходит, и даже сейчас не совсем понимаю, что все открылось именно в таком виде.
Woman.ru: Как начались ваши отношения с этим молодым человеком?
С. М.: Я думаю, наши отношения начались просто с доверия, с дружбы и понимания друг друга.
Мы просто доверяли и понимали друг друга. Конечно, мы держали все в тайне, но продолжали общаться — порой даже переписывались на салфетках, незаметно передавая их друг другу, чтобы никто ничего не узнал. Не всегда была возможность поговорить наедине.
Woman.ru: Ты сразу поняла, что эти чувства серьезнее, чем просто влюбленность?
С. М.: Я даже не сразу поняла, что это больше, чем дружба. Я осознавала, зачем я на проекте. Я пришла строить отношения с Егором, и мне даже в голову не приходило, что со мной может такое произойти. Но чувства были сильнее меня.
Woman.ru: Сейчас вы с ним по-прежнему вместе?
С. М.: Вы даже представить себе не можете, каково было мое счастье, когда я увидела этого человека в Москве и просто почувствовала, что есть кто-то, кто пережил все то же, что и я. Человек, который может меня поддержать и которого могу поддержать я в непростой ситуации. Сейчас я отношусь к нему как к родному человеку, вспоминаю все с улыбкой! Я счастлива.
Woman.ru: Получается, несмотря ни на что, благодаря этому проекту ты нашла свою любовь?
С. М.: Я шла на проект за тем, чтобы испытать новые чувства и эмоции. Я надеялась, что смогу найти человека, в которого смогу влюбиться. Но дело в том, что мы не выбираем людей по внешности, достатку, их заслугам или славе.
И влюбленность — это чувство, которое не поддается законам логики, его невозможно объяснить. Я испытала действительно сильные чувства, и за них я благодарна проекту. Да, на шоу я встретила свою любовь!
Woman.ru: Зрительницы, особенно поклонницы Егора, осуждают твой поступок. Ты сама жалеешь о произошедшем?
С. М.: Я шла на проект ребенком. На первой церемонии я заплакала не потому, что чувствовала конкуренцию или еще что-то, а просто потому, что мои детские мечты и воздушные замки начали рушиться. Это была слабость. Но сейчас я чувствую, как с каждым днем становлюсь все сильнее.
Я всегда зависела от мнения общества. Но сегодня, когда так много людей пишут мне и высказывают свое мнение (порой в грубой форме), я просто научилась не реагировать на них, потому что знаю правду про себя. Мне уже не важно мнение окружающих. Я становлюсь взрослее и сильнее, и все это благодаря проекту. Я чувствую, что сейчас происходит новый этап моей жизни, преодолев который, я смогу пройти через очень многое.
Woman.ru: Если бы ты сегодня встретилась с Егором, что сказала бы ему?
С. М.: Я так долго анализировала всю эту ситуацию и так долго думала о ней, что поняла: всего того, что я хотела бы ему сказать и объяснить, не объяснишь и в целой книге.
Сегодня я хотела бы просто посмотреть ему в глаза и искренне попросить прощения. И сделать это не так, как в тот в день, когда уходила.
Я искренне жалею о том, что не смогла вымолвить и слова. Но если бы я снова встретила его, то рассказала бы абсолютно все. И тогда, возможно, он бы меня простил. Когда я уходила, он сказал, что в моих глазах нет ни капли сожаления. Но то, что происходило у меня внутри, просто не передать словами. Многое из того, что я хотела бы сказать, очень личное, поэтому у меня нет желания выставлять это на всеобщее обозрение. Но мне бы очень хотелось через какое-то время — два, три года, десять лет — посмотреть ему в глаза и попросить прощения. И мне кажется, он сможет понять меня.
Даже тут все не искренне, да она просто глупая сказали же тогда она была пьяна и дала ему. Что она тут еще высказывает. Девочки же все на церемонии сказали.
Проект холостяк честный ?т.е это по сценарию или что ?
Плюс, как было сказано в серии, это произошло в первый же день. Как за один день можно успеть все то, что расписано выше???
Дейстельно одно с одним не клеится. Думаю, человек просто старается защитить себя от негатива , который сейчас на неё посыпатся и поэтому придумала такую любовную историю.
Даже тут все не искренне, да она просто глупая сказали же тогда она была пьяна и дала ему. Что она тут еще высказывает. Девочки же все на церемонии сказали.
Попытка улучшить своё положение под призмой "я нашла свою любовь"
Да это все выглядит как выгораживание своей распущенности ...
Ну не знаю, сказать честно, была в шоке изначально. Я считаю, что Егору не надо было выставлять это на показ, хотя бы не на камеры. Он мог это сделать при девочках, но без камер. С другой стороны, я считаю, что Соня должна была сама рассказать Егору.
Глупая отмазка, попытка себя выбелить, секс при первой вечеринке в пьяном состоянии «по любви» и потом ещё 3 недели изображать из себя «святошу» борющуюся за Егора. Не верю! Попытка выставить себя в лучшем свете, чем есть на самом деле. Может кто и купиться. Позор!
В тихом омуте черти водятся! Никогда не доверяйте тихушкам.