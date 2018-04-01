1 апреля на ТНТ была показана четвертая серия шоу «Холостяк», которая поразила многих. Выяснилось, что героиня проекта Соня Макеева влюбилась... но не в Егора Крида, а в участника съемочной группы! В интервью Woman.ru Соня объяснила, как это произошло.

1 2 3 ... 18 В интервью Woman.ru уже экс-участница «Холостяка» Софья Макеева рассказала о нахождении на проекте

Соня Макеева — одна из самых милых и скромных героинь шоу «Холостяк», пожалуй, за всю его историю. Кто бы мог подумать, что девушка оставит свой след в этой телепередаче еще и как первая участница, которая была дисквалифицирована.

На ближайшей церемонии роз она покинула проект, не успев объясниться с певцом. Мы предоставили Соне возможность все рассказать на страницах нашего портала.



Woman.ru: Соня, почему ты сама не призналась Егору в том, что испытываешь чувства к другому человеку?



Софья Макеева: Я боялась признаться Егору, так как находилась под влиянием сильных чувств и эмоций. Не понимала, при каких обстоятельствах и как ему можно было рассказать о том, что я влюбилась в другого человека. Не знала и даже представить себе не могла, как он на это отреагирует. К тому же я боялась, что это негативно отразится на работе моего возлюбленного. Но, честно, даже не думала, что все произойдет таким образом.





Woman.ru: Когда правда открылась, какие эмоции ты испытала?



С. М.: В день перед церемонией роз я чувствовала, знала, что уйду. Так или иначе. Но когда Егор вышел и начал говорить те слова, которые сказал, я даже и не думала, что речь обо мне. Его монолог был достаточно завуалирован, и могло показаться, что ко мне это не относится. Тем не менее по всему моему телу разливался жар.

«Знаете выражение ''сгорать от стыда''? Именно это со мной и происходило. Мне было стыдно за все. За то, что банально не успела признаться Егору в произошедшем».

Наверное, все ждали, что я буду плакать. Но я потеряла дар речи, потому что не ожидала, что все произойдет именно так. Просто не могла выдавить из себя ни слова, кроме «прости». Я до конца не осознавала, что происходит, и даже сейчас не совсем понимаю, что все открылось именно в таком виде.

«Егор — невероятно хороший человек, но любимых мы выбираем не мозгом, а душой»

Woman.ru: Как начались ваши отношения с этим молодым человеком?



С. М.: Я думаю, наши отношения начались просто с доверия, с дружбы и понимания друг друга.

«Это единственный человек, с которым я могла поговорить обо всем и знала, что это не выйдет за рамки нас двоих, ничего не будет рассказано на интервью или где-то еще».

Мы просто доверяли и понимали друг друга. Конечно, мы держали все в тайне, но продолжали общаться — порой даже переписывались на салфетках, незаметно передавая их друг другу, чтобы никто ничего не узнал. Не всегда была возможность поговорить наедине.







Woman.ru: Ты сразу поняла, что эти чувства серьезнее, чем просто влюбленность?



С. М.: Я даже не сразу поняла, что это больше, чем дружба. Я осознавала, зачем я на проекте. Я пришла строить отношения с Егором, и мне даже в голову не приходило, что со мной может такое произойти. Но чувства были сильнее меня.





Woman.ru: Сейчас вы с ним по-прежнему вместе?



С. М.: Вы даже представить себе не можете, каково было мое счастье, когда я увидела этого человека в Москве и просто почувствовала, что есть кто-то, кто пережил все то же, что и я. Человек, который может меня поддержать и которого могу поддержать я в непростой ситуации. Сейчас я отношусь к нему как к родному человеку, вспоминаю все с улыбкой! Я счастлива.





Woman.ru: Получается, несмотря ни на что, благодаря этому проекту ты нашла свою любовь?



С. М.: Я шла на проект за тем, чтобы испытать новые чувства и эмоции. Я надеялась, что смогу найти человека, в которого смогу влюбиться. Но дело в том, что мы не выбираем людей по внешности, достатку, их заслугам или славе.

«Егор — невероятно хороший человек, но любимых мы выбираем не мозгом, а душой».

И влюбленность — это чувство, которое не поддается законам логики, его невозможно объяснить. Я испытала действительно сильные чувства, и за них я благодарна проекту. Да, на шоу я встретила свою любовь!

«Сегодня я хотела бы просто посмотреть Егору в глаза и искренне попросить прощения»

Woman.ru: Зрительницы, особенно поклонницы Егора, осуждают твой поступок. Ты сама жалеешь о произошедшем?



С. М.: Я шла на проект ребенком. На первой церемонии я заплакала не потому, что чувствовала конкуренцию или еще что-то, а просто потому, что мои детские мечты и воздушные замки начали рушиться. Это была слабость. Но сейчас я чувствую, как с каждым днем становлюсь все сильнее.



Я всегда зависела от мнения общества. Но сегодня, когда так много людей пишут мне и высказывают свое мнение (порой в грубой форме), я просто научилась не реагировать на них, потому что знаю правду про себя. Мне уже не важно мнение окружающих. Я становлюсь взрослее и сильнее, и все это благодаря проекту. Я чувствую, что сейчас происходит новый этап моей жизни, преодолев который, я смогу пройти через очень многое.





Woman.ru: Если бы ты сегодня встретилась с Егором, что сказала бы ему?



С. М.: Я так долго анализировала всю эту ситуацию и так долго думала о ней, что поняла: всего того, что я хотела бы ему сказать и объяснить, не объяснишь и в целой книге.

«Я была напугана своими сильными чувствами к другому человеку, поэтому не сразу смогла взять себя в руки и поговорить с Егором»

Сегодня я хотела бы просто посмотреть ему в глаза и искренне попросить прощения. И сделать это не так, как в тот в день, когда уходила.



Я искренне жалею о том, что не смогла вымолвить и слова. Но если бы я снова встретила его, то рассказала бы абсолютно все. И тогда, возможно, он бы меня простил. Когда я уходила, он сказал, что в моих глазах нет ни капли сожаления. Но то, что происходило у меня внутри, просто не передать словами. Многое из того, что я хотела бы сказать, очень личное, поэтому у меня нет желания выставлять это на всеобщее обозрение. Но мне бы очень хотелось через какое-то время — два, три года, десять лет — посмотреть ему в глаза и попросить прощения. И мне кажется, он сможет понять меня.