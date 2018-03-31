В интервью Woman.ru солисты группы 5sta Family — Лоя, Валерий и Василий — рассказали о своем воссоединении, поклонниках и планах на будущее.



1 2 3 ... 19 В интервью Woman.ru группа 5sta Family рассказала о своем воссоединении

В конце прошлого года группа 5sta Family объявила об уходе солистки — Леры Козловой. Долго гадать не пришлось, кто придет на место ушедшей участницы коллектива, через месяц после ухода Леры в группу вернулась Оля, она же Лоя. Неожиданный и вместе с тем такой долгожданный ход сильно обрадовал фанатов 5sta Family. Woman.ru встретился с артистами и обсудил произошедшие за последнее время изменения.



Woman.ru: Ребята, вы уже несколько месяцев выступаете в старом-новом составе. Какие ощущения? Как будто и не расставались?



Василий Косинский: Несмотря на то, что прошло не так много времени, есть ощущение, что мы вместе уже 10 лет и никакого расставания не было. Тем не менее сегодня мы более взвешенно оцениваем ситуации, терпимо относимся к каким-то моментам, событиям, недостаткам друг друга. Сегодня все по-другому, по-взрослому, если можно так сказать. Но драйв и веселье остались.



Валерий Ефремов: Эмоционально это коктейль веселья и эйфории, потому что вместе с Лоей пришел тот задор и позитив, которые всегда были и которые нам так необходимы, и мы наслаждаемся этим. В работе же мы стали более опытными и теперь гораздо оперативнее решаем различные вопросы.

«Если говорить о нашей группе как об организме, то к нам вернулся очень важный и недостающий орган, какой именно додумайте сами».

Лоя (Ольга Засульская): Сегодня мы как активные мины на огромном минном поле.





Woman.ru: Осталась ли между вами некоторая недосказанность? Или все ссоры вы оставили позади?



Лоя: Мне кажется, мы все решили. Сегодня мы друг друга не цепляем и не подкалываем. По крайней мере, я — точно.



В. Е.: Ты просто не умеешь.



В. К.: Ты просто не замечаешь, как это делаешь (смеются, — прим. Woman.ru). Нет, все нормально, конфликты мы разрулили, и пока никаких споров между нами не возникало. А если и случится что-то подобное, я думаю, мы сумеем договориться.



В. Е.: Да, собственно, нам нечего уже было обсуждать. И так было понятно, что по прошествии времени мы повзрослели, пересмотрели все произошедшее с нами. Что касается подколов, то шутки ради можем иногда Оле сказать: «Давай «Розы темно-алые» споем» (сольный трек Ольги, — прим. Woman.ru).



«Мы хотели вернуть Олю в семью еще два года назад, когда Юлианна Караулова объявила об уходе из группы»

Woman.ru: Парни, когда только Лера Козлова сообщила о своем уходе, вы сразу решили позвать Олю обратно?



В. Е.: На самом деле это была уже не первая попытка. Мы хотели вернуть Олю в семью еще два года назад, когда Юлианна Караулова объявила об уходе из группы. Тогда мы предложили Оле вернуться, и она была не против, но ее сдерживали обязательства перед продюсером. И, как ответственный человек и честный артист, она сказала тогда, что, к сожалению, ничего не получится.



В. К.: Не помогло даже то, что я показал Оле наши старые видеозаписи. Нас накрыло такой мощной ностальгической волной, что мы чуть не затопили слезами ресторан, в котором сидели (смеются, — прим. Woman.ru). Но даже это не помогло — настолько Оля ответственная. Зато сегодня все видеоролики мы уже можем пересматривать со спокойной душой.



В. Е.: Спустя два года после того разговора, когда уже Лера сообщила о своем уходе из коллектива, мы вновь встретились с Олей, и на этот раз у нас все получилось.





Woman.ru: Оля, а у тебя были сомнения по поводу возвращения в группу?



Лоя: Конечно, были. Я посоветовалась со многими друзьями и родными. Все они говорили разное, поэтому я на все плюнула и послушала свое сердце. И вот я здесь. Ни о чем не жалею и очень рада, что приняла правильное решение.

Woman.ru: Как поклонники отнеслись к вашему воссоединению?



В. Е.: Те поклонники, которых не увезли в реанимацию после этой новости, были в приятном шоке, безусловно (смеются, — прим. Woman.ru). Многие до конца не поверили, пока сами не увидели и не услышали нас.



О. З.: Звучало очень много позитивных отзывов. Люди рады, и это заметно, это слышно, об этом пишут, об этом говорят. Безумно приятно. Я думаю, хотя бы малая часть нашей публики все-таки была готова к этой новости и очень этого ждала.



В. К.: Да, особенно когда поклонники посмотрели клип «Многоэтажки», куда мы пригласили по-дружески сняться Олю, ничего на тот момент не замышляя. Многие восприняли это как хитрый ход, некую подсказку о том, что Оля скоро к нам вернется. Думали, что мы все заранее спланировали. Поэтому морально многие оказались готовы.





Woman.ru: После воссоединения у вас вышла песня «Снова вместе». Композиция писалась в тему последних событий или просто так сошлись звезды?



О. З.: Конечно, мы думали, что выпускать, и я рада, что наши мнения сошлись именно на этой песне.



В. К.: У нас действительно было довольно много материала: пять или шесть демо в работе. Мы с ребятами встретились у меня дома, устроили мозговой штурм, сделали несколько набросков и в итоге остановились на этой композиции, которая была написана нашим другом Олегом Павловым. «Снова вместе» — уже третья работа с ним (до этого были «Везувий» и «Многоэтажки»). Этот трек написан специально для нас и, как вы могли заметить, приурочен к нашему воссоединению. Плюс ко всему, если вы внимательно послушаете песню, то заметите отсылки к раннему творчеству и нашей биографии в целом.





Woman.ru: Совсем скоро состоится премьера клипа на эту песню. Что ждет зрителей?



В. Е.: Вас ждет краткая игровая версия того, что происходило с нашим коллективом, когда Оля покинула его. Будет очень весело, позитивно…



О. З.: … и трогательно!



В. Е.: Не обойдется и без компьютерной графики.





Woman.ru: Сегодня звучало много шуток, смеха. В работе вы такие же сверхпозитивные?



О. З.: Это нервное (смеются, — прим. Woman.ru).



В. К.: Конечно, как у всех творческих людей, у нас есть свои поведенческие особенности, и они настраивают нас на здоровый положительный лад.

«Часто, когда мы находимся вместе (особенно если нет людей со стороны), мы позволяем себе жесткие, порой неприличные приколы. И таким образом развлекаемся, избавляемся от стресса».

В. Е.: Стресса от пребывания в коллективе.



О. З.: В общем, с нами не соскучишься.



В. Е.: У нас есть свои фишки. Например, когда мы заходим в лифт, начинается мини-игра «Прессани углового»: на человека, стоящего в углу, наваливаются все остальные.





Woman.ru: Чем ваше творчество отличается от того, что есть сегодня в российской поп-музыке?



В. К.: На мой взгляд, наше творчество довольно универсальное по своей эмоциональной составляющей. Оно подходит широкому кругу слушателей, о чем говорят наши концерты: мы выступаем как в модных пафосных ночных клубах, так и на городских мероприятиях, корпоративах, семейных торжествах.



В. Е.: Мне кажется, наша музыка отличается тем, что она самобытна и узнаваема. Даже если человек (знакомый с нашим творчеством) слышит новую, незнакомую ему ранее песню 5sta Family, он скорее всего ее с нами сможет проассоциировать



В. К.: Поэтому часто, когда нас останавливает ДПС, нам приходится напевать наши песни, чтобы все поняли, кто перед ними, и были более благосклонны к деятелям поп-культуры.

«Рисковать не боимся, но тем не менее мы достаточно щепетильно относимся к выпуску того или иного продукта»

Woman.ru: Не боитесь ли вы рисковать, пробовать в творчестве что-то новое?



О. З.: Рисковать не боимся, но тем не менее мы достаточно щепетильно относимся к выпуску того или иного продукта, так как хотим сохранить и удержать нашу публику. Здесь все не так просто, и нужно быть аккуратнее.



В. К.: Да, если мы сделаем трек в стиле «Коррозии металла», вряд ли кто-то из наших слушателей это оценит. Мы стараемся держаться в так называемом стилистическом коридоре.





Woman.ru: По-вашему, когда было проще пробиться в мир шоу-бизнеса — 10 лет назад или сегодня, когда существует столько телепроектов и, конечно, интернет?



В. К.: Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Сегодня хоть и появилось много новых путей, рынок уже перенасытился различным контентом. И, на мой взгляд, среди огромного потока самой разной информации громко заявить о себе стало намного сложнее, чем в предыдущие годы.



В. Е.: У меня немного другое мнение на этот счет.

«Мне кажется, сегодня пробиться намного проще, но при одном условии — творчество должно быть интересно публике».

Если раньше, чтобы твое творчество было узнаваемым, чтобы ты мог гастролировать, необходимо было пройти семь кругов ада: ходить на кастинги, обивать пороги продюсеров, высылать свой контент телеканалам и радиостанциям, которые тебя постоянно заворачивали… Сейчас же артисты делают свои релизы в интернете, сами снимают малобюджетные клипы, которые собирают миллионы просмотров, и вуаля — через некоторое время у них начинаются гастроли, которые окупают все затраты. Уверен, в то время тоже было много артистов, но тогда каналов продвижения было один-два,и они жестко контролировались, а сегодня в эпоху интернета этого контроля нет.



О. З.: Сегодня шоу-бизнесу не хватает нормальной фильтрации. Очень много низкопробного проходит. Например, раньше из 15 новых треков мне нравились пять, а сейчас нравится один, и то не всегда.



В. К.: Сегодня роль продюсеров и продюсерских центров стала не такой значимой. Каждый может сам себя спродюсировать.



О. З.: И в этом, конечно же, есть свой плюс.





Woman.ru: Что вы делаете, чтобы удержаться на музыкальном олимпе?



В. Е.: Сегодня появилось много талантливых и интересных фрешменов (начинающий перспективный артист, — прим. Woman.ru), и это прикольно. Но так же много и бездарей — это моя точка зрения. Тем не менее вся эта движуха мне нравится. Единственный вопрос: что с этими артистами будет дальше? Сейчас они на волне, но, как известно, тренды имеют обыкновение выходить из моды. И где будут те артисты, которые сегодня на коне? Посмотрим — время покажет.

«Для того, чтобы соответствовать духу времени, надо искать золотую середину между собственным стилем и современными веяниями. Этим мы сейчас и занимаемся».

Если раньше про любовь пели одними словами, то сегодня — совсем другими. Например, лично мне очень не нравится, когда мужчины-артисты позволяют себе в треках назвать женщин суками. Я понимаю, что это собирательный образ распущенной дамы, но, парни, представьте, что кто-то так говорит о вашей дочери…



В. К.: Я же со своей стороны очень рад, что сейчас прорвались жанры, на которых я вырос, — это хип-хоп и танцевальная музыка. Здорово, что все развивается, не стоит на месте. Рок-музыка сегодня не в тренде, но, возможно, это скоро изменится.





Woman.ru: Что готовите поклонникам в ближайшем будущем?



В. К.: В самое ближайшее время и вас, и нас ждет выход долгожданного клипа.



О. З.: И, конечно же, нового сингла, над которым мы сейчас активно работаем. Название трека пока держится в секрете, но вы скоро обо всем узнаете.



В. К.: Мы и сами пока не знаем, как он будет назван, поэтому и секрет (смеются, — прим. Woman.ru).