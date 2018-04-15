Нелли Ермолаева стала героиней нового сезона реалити-шоу «Беременные». В интервью Woman.ru телеведущая рассказала о сложностях и радостях тех девяти месяцев, о своих родах и желании похудеть.

1 2 3 ... 27 В интервью Woman.ru Нелли Ермолаева рассказала о том, как протекала беременность и легко ли она возвращается в форму после родов

Ровно год назад в интервью с Нелли Ермолаевой мы обсудили много разных тем, в том числе и материнство. Телеведущая не скрывала, что мечтает родить супругу Кириллу Андрееву ребенка и не видит никаких препятствий для этого. Буквально через пару месяцев стало известно, что Нелли беременна.



Как только Ермолаева подтвердила данный факт, тут же начала делиться в Инстаграме подробностями своего интересного положения. А потом и вовсе стала героиней популярного реалити-шоу «Беременные» на телеканале «Домашний». Сезон с ее участием стартует 16 апреля.

Первенец Нелли и Кирилла появился на свет 9 февраля и получил имя Мирон.

В беседе с Woman.ru наша героиня в свойственной ей манере честно рассказала, с какими трудностями столкнулась во время беременности и после нее, как сохраняет интерес мужа к себе и успевает ли следить за своим внешним видом.



Woman.ru: Нелли, поздравляю тебя с рождением сына! У многих женщин в положении резко меняется настроение, вкусовые привычки. Происходило ли с тобой что-то подобное?



Нелли Ермолаева: Спасибо за поздравление! Гормональный фон у меня, конечно, скакал: то мне хотелось посмотреть фильм про Хатико и поплакать, то, наоборот, я веселилась и не могла перестать хохотать. Но главное, чтобы твои перепады настроения не сказывались на близких. Они и так не знают, что от тебя ожидать, когда у тебя семь пятниц на неделе.





Woman.ru: У беременных девушек часто повышается аппетит. Боролась ли ты с желанием постоянно что-то жевать?



Н. Е.: Я избавила себя от такого рода психологического стресса, поэтому ни в чем себя не ограничивала. Знала, что, набрав лишние килограммы во время беременности, в любом случае похудею после родов.

«Я не переживала по поводу увеличивающейся цифры на весах, у меня было хорошее настроение, которое передавалось и ребенку».

Таким образом моя беременность прошла легко, непринужденно и весело.





Woman.ru: То есть ты была уверена, что сможешь вернуть былую форму?



Н. Е.: Изначально никакого страха не было вообще. По одной простой причине: я слабо представляла, как будет проходить беременность, роды, период после рождения малыша. Я думала, что рожу и за месяц быстренько скину все лишнее. Но не тут-то было!

«Когда кормишь грудью, вес держится и даже немного прибавляется, потому что организм запасает жир для вас двоих. Все индивидуально, конечно. У меня вот так».

Вес снижается, просто очень медленно. Конечно, как женщина, я всегда хочу выглядеть красивой и желанной. Но гораздо важнее для меня сейчас с грудным молоком дать малышу иммунитет и крепкое здоровье, чем через месяц после родов сверкать кубиками пресса.

«Женщина в интересном положении светится»

Woman.ru: Занималась ли ты спортом во время беременности?



Н. Е.: Нет, не занималась и, честно говоря, не понимаю беременных девушек, которые тягают гантели. Можно плавать, много ходить, заниматься йогой, но не прибегать к серьезному спорту. Я практиковала йогу дома самостоятельно, потом брала несколько индивидуальных занятий на берегу океана. Это очень помогало расслабиться. Но я против спортивного зала во время беременности.





Woman.ru: Помимо лишних килограммов беременность как-то еще сказалась на твоем теле?



Н. Е.: После родов тело становится дряблым. Это правда жизни. Но главное — не запускать себя, правильно питаться и со временем начать приводить себя в форму посредством спорта и косметологии.





Woman.ru: Глядя в зеркало, не перестала ли ты любить себя и свое тело?



Н. Е.: Родив ребенка, ты остаешься раздутой и дряблой, просто без большого живота. Однако нужно любить себя в любом состоянии. Если ты излучаешь уверенность, сексуальность, искренне считаешь себя таковой, то и окружающие в это поверят, потому что будут чувствовать твою энергетику.



Женщина в интересном положении светится. Мне кажется, девушки, которые ухаживают за собой в обычной жизни, и в беременность будут оставаться такими же. Главное — продолжать чем-то интересоваться, найти себе занятие, а не просто целыми днями лежать на диване. Беременность — это не болезнь. Нужно наслаждаться жизнью и заряжать всех своей энергией.

«За время беременности я поправилась на 17 килограммов — это немало. В организме задержалось большое количество воды, у меня опухали ноги, живот был огромным!»

Но я не заморачивалась по этому поводу, любила себя и даже участвовала в фотосессиях. Никаких барьеров не было: я старалась наряжаться, ходила в салоны красоты и чувствовала себя самой красивой.



Кирилл также показал себя с лучшей стороны. Я знаю: мы с сыном за ним как за каменной стеной, и я не боюсь завтрашнего дня, потому что он окружает нас тройной заботой.





Woman.ru: Как беременность и материнство сказались на твоих отношениях с супругом?



Н. Е.: Особенно никак. Мы с Кириллом мечтали о сыне, и наша мечта сбылась. Сейчас мы наслаждаемся обществом друг друга. Мы втроем, и это неземное счастье.

«Я и муж во всем стараемся поддерживать друг друга, помогать. Все заботы о Мирошке мы делим на двоих».

Я знаю, что для многих пар рождение ребенка становится проверкой на прочность. На мой взгляд, не стоит трястись над малышом ежесекундно и забывать обо всем вокруг. Старайтесь относиться ко всему проще: не выясняйте отношения на пустом месте, не кричите и тем более не считайте, кто из вас больше времени ухаживал за ребенком. Это шаг в пропасть. Нужно все делать вместе, выручать, помогать, при этом не забывать уделять время друг другу.



Наши отношения с Кириллом укрепились благодаря тому, что мы прочувствовали всю сложность положения. Мы улетели в другую страну, одни, без помощи мам. Это очень трудно, но мы прошли эту проверку и со всем справились.

«Когда я была беременна, не могла даже предположить, что меня ожидает»

Woman.ru: Как при постоянной заботе о сыне вам удается поддерживать огонь в отношениях?



Н. Е.: Просто нужно не забывать, что помимо новой роли мамы, ты по-прежнему остаешься женой. Важно уделять время супругу и показывать, что он для тебя не менее важен, чем раньше. Мы с Кириллом уже приучили Мирона к такому режиму, чтобы ночью он крепко спал, а у нас оставалось время для нас двоих. Ребенок — не помеха отношениям.





Woman.ru: Однажды в интервью нашему порталу ты сказала, что любая девушка должна дома выглядеть так же красиво, как и «на людях». Сегодня ты успеваешь следить за собой, учитывая, сколько внимания требуется малышу?



Н. Е.: Мне повезло с мужем: я могу на время оставить сына с ним. Так у меня появляется время на себя.

«Я не пренебрегаю процедурами, которые делала и раньше: посещаю салоны красоты, слежу за кожей, волосами, хожу на осмотр к стоматологу».

Однако если раньше это было для меня чем-то обыденным, то сегодня это настоящий выход в свет (улыбается, — прим. Woman.ru). Мне нравится, что я хоть немного могу побыть одна, перезагрузиться, сделать что-то, чтобы чувствовать себя красивой и счастливой. Это важно и для ребенка, ведь ему передается состояние матери.





Woman.ru: Как еще изменилась твоя жизнь с рождением ребенка?



Н. Е.: Я очень свободолюбивый, азартный и спонтанный, если можно так сказать, человек. Раньше мы с мужем могли сорваться посреди ночи и улететь в другой город. Теперь такой спонтанности уже нет. Но мы все равно будем стараться приучать Мирошку к нашему образу жизни. Уже сейчас он совершил два своих первых путешествия — на Багамы и в Москву. На самолете мы летели с разрешения врача, и малыш чувствовал себя хорошо. Ему явно комфортно.

«В целом же поменялось все: мои мысли, планы, цели, взгляды. Когда я была беременна, не могла даже предположить, что меня ожидает».



Woman.ru: Какие эмоции ты испытала, когда впервые взяла своего ребенка на руки?



Н. Е.: Я плакала от счастья! Не могла поверить, что этот маленький комочек — мой! Была дрожь по всему телу и казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет. Я чувствовала себя самой счастливой. Мои роды прошли легко, Кирилл был рядом со мной, и мы вместе испытали потрясающие эмоции рождения новой жизни. Конечно, пока не станешь матерью, трудно понять это сильное чувство. Я благодарна Богу за то, что познала жизнь совсем с другой стороны.

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