Когда Наташа Королева выходила замуж за Сергея Глушко, скептики предрекали им недолгий брак. А между тем супруги счастливы вместе уже 15 лет.
«А вы уверены, что они счастливы?» — то и дело спрашивают интернет-пользователи. В Сети регулярно возникают слухи об изменах или непристойном поведении Тарзана, однако певица продолжает заступаться за мужа.
И действительно, большинство не понимает, как артист стриптиза, который своим сногсшибательным — едва прикрытым — телом сводит с ума тысячи женщин по всей стране, может быть верен одной-единственной! Причем уже второй десяток лет.
С этими и многими другими вопросами мы обратились напрямую к Тарзану. Встретившись с ним лично, сразу поняли одно: Глушко создан для стриптиза! Не подумайте, что он устроил приватное шоу для Woman.ru (хотелось бы, но нет). Общаясь с нами, он был одет, однако дело тут не в пресловутой обнаженке и накачанных мускулах, а в энергетике. Обольстительный Сергей способен одним взглядом заколдовать женщину, прямо как факир — змею. Проверено на собственном опыте.
Woman.ru: Сергей, вас постоянно спрашивают, как офицер запаса мог взять и выбрать такое занятие, как стриптиз. Ну правда, как же так получилось?
Тарзан: Дело в том, что изначально мой выбор профессии был закономерен и логичен, так как я родился и вырос в семье военного человека. До определенного момента я искренне верил, что так и будет, но жизнь внесла свои корректировки.
У меня не было выбора, просто так произошло. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что это тот самый счастливый случай, когда человек находит свое предназначение. Как бы высокопарно это ни звучало.
Они ненавидят свое дело, но вынуждены заколачивать бабки. Я считаю, это ужасно. Поэтому кто бы как ни относился к тому, чем я занимаюсь, мне мое дело приносит только приятные эмоции. Я знаю людей, которые ведут серьезный бизнес, они при деньгах, при этом говорят мне: «Как бы я хотел на какое-то время поменяться с тобой местами. Не надо ни богатства, ничего». Вот что для людей важнее, и это не исчисляется в у.е.
Woman.ru: Вы с самого начала получали удовольствие от своей профессии?
Тарзан: Какую конкретно профессию вы имеете в виду? У меня их много.
Woman.ru: Стриптиз.
Тарзан: Это как раз единственное, что не является моей профессией. А так, по профессии я инженер-энергетик, актер театра и кино.
Мало кто понимает, почему я продолжаю заниматься стриптизом (уже 20 лет за плечами). А все потому, что я не работаю. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и — о чудо! — доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня.
Woman.ru: По-вашему, можно ли развить в себе любовь к спорту? Вот, например, я хочу подтянутое тело, как у вас, но ненавижу заниматься спортом…
Тарзан: Есть известная история из жизни Шварценеггера. Однажды ему сказали: «Я бы не хотел быть таким, как ты», на что Арнольд ответил: «А ты никогда таким и не будешь». Многие люди из зависти начинают ерничать, а сами в душе сильно не против стать качками.
Развить любовь к спорту можно. Пойдем от обратного и ненадолго забудем, что вам не нравятся физические нагрузки. Себя любите? Ответ обязательно должен быть «да». Кто не любит себя — сразу до свидания. Идем дальше. Не нравится то, как вы выглядите? Видимо, не нравится. Вывод: если ты любишь себя, но не в восторге от своего внешнего вида, то твоя любовь должна пробудить ненависть (в хорошем смысле) к твоим недостаткам. Путь один — брать себя в кулак и изнурять физическими нагрузками, правильной и полезной едой.
Ужасно звучит, да? Но, увы, более действенного способа я не знаю. Ежедневно ко мне подходят с одним и тем же вопросом: «Как похудеть?». Я начинаю говорить о правильном питании, спорте, режиме, а мне сразу: «Ну, не-е-е-ет, я так не могу». Значит, не так сильно хочешь расстаться со своим жирком!
Мне порой говорят: «Ой, ты, наверное, такой нарцисс — смотришь на себя в зеркало, любуешься». Ребята, да я, когда смотрюсь в зеркало, вижу одни лишь недостатки, после чего сразу иду в спортзал.
Да, полюбить физические нагрузки нелегко. Занятие спортом я бы назвал умением терпеть. Многие как раз не могут (или не хотят) терпеть боль, неудобство, некий дискомфорт. Чуть пульс участился, мышцы забились, и все, караул! Надо научить себя выносливости. Тогда результат не заставит себя долго ждать и будет мотивировать еще сильнее. Полюбите себя так сильно, чтобы возненавидеть недостатки, скрывающие вашу истинную красоту.
Woman.ru: Как вы относитесь к полным людям?
Тарзан: Ко всем отношусь абсолютно нормально. Никогда ни в кого пальцем не тыкал и не гнобил. Я в этом плане толерантен. Я за удовольствие. Физическая жизнь у нас одна. Например, у меня есть знакомый, который говорит: «Так мало удовольствий в жизни, ну вот люблю я поесть». Я смотрю на него и понимаю: «Зачем я буду рассказывать ему про пресс, если он кайфует?». А ведь это то, что нам всем с вами надо. Просто кто-то кайфует от своего накачанного тела, а кто-то — от вкусной еды.
Останови человека на улице, и он на автомате скажет, что должен работать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы жить. Но человек родился и живет совсем не для этого, а у многих получается замкнутый круг. Как белки в колесе. И это ужасно.
Woman.ru: Вы, как артист стриптиза, дарите приятные эмоции зрителям. А что это увлечение дает лично вам?
Тарзан: По моему глубокому убеждению, зритель получает удовольствие только в том случае, когда удовольствие получает артист. Кто думает, что зрителям все равно, ничего не понимает и заблуждается. Зрители чувствуют любую фальшь.
Woman.ru: Вы прекрасно выглядите, вы артист стриптиза, вам 48 лет. Как вы относитесь к своему возрасту?
Тарзан: Не зацикливаюсь на этом. Со временем у меня особенные отношения. Я с детства интересуюсь научной фантастикой. Когда ты прочтешь что-то подобное, твое сознание расширяется. Ты и подумать не мог о чем-то, а люди каким-то образом вообразили себе то, чего еще нет. К чему я это — все в нашей голове.
Чувствуете себя хорошо, и слава Богу. Нужно от этого кайфовать, а не копаться в прошлом. Живите сейчас, заглядывайте в будущее, мечтайте, фантазируйте.
Дам небольшой совет. Создайте в своей голове аватар того, как вы хотите выглядеть. Продумайте свой образ от и до и запомните его. И где бы вы ни были, держите этот силуэт в голове. Вы не заметите, как интуитивно начнете втягивать живот, прямее держать спину, если, например, создали аватар себя в лучшей физической форме. Я говорю это, исходя из своего опыта.
В детстве я жил в маленьком городе и шел мимо магазина тканей. На одной из витрин стоял юноша: широкие плечи, пресс — в общем, классика. А я был обычным худеньким парнем. И я тогда подумал: «Вот бы таким быть». Сегодня, по прошествии многих лет, я понимаю, куда шел все это время. Ребята, совет работает. Пользуйтесь на здоровье.
Woman.ru: Люди склонны обсуждать, критиковать…
Тарзан: Особенно в соцсетях! У меня там такое… Механизм, почему так происходит, мне понятен, но, ребята, надо над собой работать. В основе злости лежит зависть, и от нее нужно бежать, потому что страдает в первую очередь тот, кто завидует. Интернет — это бескрайнее поле для всех униженных и оскорбленных. Перспективы такой вседозволенности ужасают.
Woman.ru: Также наравне с этим, например, люди не могут поверить в то, что артист стриптиза может быть примерным семьянином.
Тарзан: В любой профессии существуют свои стереотипы, я не пытаюсь никого ни в чем убеждать. И с советами не лезу. Говорю только в том случае, когда меня спрашивают. Человек должен сам решать, как ему жить.
Людям нравится думать, что артист стриптиза обязательно изменяет. Ну и пусть. На самом деле между мной на сцене и мной в обычной жизни нет никакой разницы. Не берем в расчет имя Тарзан. Кстати, так меня назвали зрители, а не я сам. Я такой, какой я есть, и ничего не играю.
Woman.ru: Хорошо, но неужели вы не испытываете соблазна, когда вокруг столько девушек?
Тарзан: Конечно, испытываю. Но в том то все и дело: пока человек что-то или кого-то хочет, он живет. Я считаю, что этот огонь, который загорается внутри тебя, надо прочувствовать, впитать каждой клеточкой. Плевать, кто что говорит: девушки — это мой ядерный реактор. И я держу этот накал.
То есть ты вроде бы ничего не сделал, но в то же время всех поимел. Грубо, может быть, но в точку.
Не надо бояться этого огня, делать из себя пуритан, просто получайте удовольствие, питайтесь этой энергией. Благодаря этому огню я так чувствую, выгляжу, живу.
Woman.ru: Я так понимаю, этот огонь помогает сохранить страсть и в отношениях с супругой.
Тарзан: Конечно, это же огонь жизни! Чувствовать влечение к другому человеку — это нормально. Здорово, когда в тебе это есть, и не надо думать, что это последняя нехорошесть на свете. Наоборот, это лучшие ощущения, которые придуманы на земле! Кайфуйте от них. Понятно, что есть мораль, но не загоняйте себя в никому не нужные рамки.
Я как-то снимался в одной передаче, где в студии сказал девушке, что она красивая. И какая-то тетя как закричала: «Как вы можете? Вы женатый человек!». И что? Я от этого перестал быть мужчиной?! Мы с супругой часто вместе обсуждаем, кто нравится мне или ей. Наташа знает, что у меня есть любимые актрисы, она тоже кому-то симпатизирует. Это нормально. Я любил и всегда буду любить женщин. Пока позволяет Бог и здоровье.
Woman.ru: Вам с Натальей вообще не знакомо такое понятие, как ревность?
Тарзан: Все у нас прекрасно. Ревность в легкой степени всегда полезна, она не дает вам заскучать. Со мной как-то раз фотографировались девушки: одна обняла меня, а вторая встала рядом со словами «Я замужем. Со мной поаккуратней, пожалуйста». Ну это все, человек в гробу. Прозрачном, но гробу.
Спутник должен разделять твои взгляды, не лишать тебя радостей жизни, вкуса жизни. Вы должны стать полноценной ячейкой общества, а не чем-то обособленным. К чему эти добровольные ограничения?
Живите с открытым сердцем! Живите этим огнем, страстью, жаждой жизни. Люди без огня просто существуют, ведь они не попробовали самое сладкое — наслаждение, а просто убили в себе все. Завязали себя в презервативе и сидят радостные. Люди, умейте радоваться жизни, ее обыденным дарам!
Woman.ru: Что вы понимаете под сексуальностью?
Тарзан: Это энергетика, в первую очередь. Внешность, конечно, тоже играет свою роль. Но чем взрослее ты становишься, тем меньше обращаешь на это внимание, потому что начинаешь ценить другие вещи.
Ею можно любоваться, но по-настоящему цепляет именно какое-то отклонение, непохожесть, своя изюминка. Вот где химия, вот где magic.
Woman.ru: Если вам что-то не нравится во внешности супруги, вы скажете ей об этом?
Тарзан: Конечно! Если она вдруг начинает обижаться, я говорю: «А кто тебе еще скажет правду? Я же хочу, чтобы ты была только лучше». Она в свою очередь тоже может свободно высказать мне все свои замечания. Я частенько советуюсь с ней.
Также мы предложили Тарзану пройти небольшой опрос.
Woman.ru: Пухлые ненатуральные губы или тонкие, но свои?
Тарзан: Я против перебора, но при этом никогда ничего не скажу человеку, который увеличил губы, особенно если это смотрится естественно. Пухлые губы — это прекрасно, они повторяют изгибы других прекрасных частей вашего тела. Это очень круто. А тонкие бледные губы меня не заводят.
Woman.ru: Большая грудь или большая попа?
Тарзан: Ох, ну ничего себе! Это все настолько прекрасно, горячо мною любимо. Пусть будет и то, и другое.
Woman.ru: Мини-юбка или легинсы?
Тарзан: Зависит от того, на ком эти вещи одеты. Бывает, легинсы сидят так, что хочется высосать эту конфетку из обертки. С юбкой свои переживания — у меня же фантазия ух!
Woman.ru: Кружевное белье или отсутствие белья?
Тарзан: Второй вариант мне нравится больше.
Woman.ru: С макияжем или без него?
Тарзан: Без разницы.
Woman.ru: Каблуки или кроссовки?
Тарзан: Да тоже без разницы. И кроссовки могут быть сексуальными на чьей-то ножке.
Woman.ru: Пижама или шелковый пеньюар?
Тарзан: Как бы женщины ни заботились о своем гардеробе, мужчин мало интересует одежда. Конечно, обертка важна, но это лишь дополнение, аксессуар, который должен подчеркивать вашу красоту, сексуальность и индивидуальность. Девушка может быть невероятно сексуальна в мужской рубашке или мужских трусах.
Woman.ru: Секс в спальне или на кухне на столе?
Тарзан: Где угодно!
Woman.ru: При свете или в темноте?
Тарзан: В полной темноте — нет. Я хочу наблюдать за процессом.
Woman.ru: Татуировки или «чистое» женское тело?
Тарзан: По-разному. Вот у меня нет ни одной татуировки, но кому-то они действительно очень идут.
Лично мне Жека Цыганов больше нравится.
Не ожидала что он такой глубокий и приятный в общении человек. Интересное интервью, даже на редкость
Фу такой отталкивающий, как будто просто женщина бодибилдерша
Я лично не могу принииать за мужчину стриптезера. Пустое место, даже не возбуждает.
Да нормальный мужик, судя по интервью. А что отвисло у него там что-то - так не мальчик уже)) А вот Натаха мне не импонирует колхоз в ней неистребим.
Лично мне Жека Цыганов больше нравится.
Стриптезер это не мужчина. Поэтому лично меня не сможет возбудить. Так же как фитнес инструктор. Или даже певец..
Единственный вопрос, который ему надо было задать - сыну 16 лет, будет ли он продолжать труд отца, трудовую династию, так сказать. И почему он такой наполненный энергией не зажжет свет в глазах жены и новую жизнь под ее сердцем. Сколько у нее было выкидышей и неудачных ЭКО. Что огонь/генератор, о котором он вещает подвел?
Стриптизер = общественный туалет. Ну хоть добрый, зла никому не делал, и то хорошо.
Да нормальный мужик, судя по интервью. А что отвисло у него там что-то - так не мальчик уже)) А вот Натаха мне не импонирует колхоз в ней неистребим.