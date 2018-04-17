В интервью Woman.ru Тарзан, он же Сергей Глушко, рассказал о своем амплуа стриптизера, соблазнах и негаснущем внутреннем огне. А в конце прошел экспресс-опрос.

1 2 3 ... 24 В интервью Woman.ru Тарзан ответил на самые популярные вопросы о стриптизе, браке и изменах

Когда Наташа Королева выходила замуж за Сергея Глушко, скептики предрекали им недолгий брак. А между тем супруги счастливы вместе уже 15 лет.



«А вы уверены, что они счастливы?» — то и дело спрашивают интернет-пользователи. В Сети регулярно возникают слухи об изменах или непристойном поведении Тарзана, однако певица продолжает заступаться за мужа.

Что это — верность супругу, слепая любовь или правда, в которую люди просто не готовы поверить?

И действительно, большинство не понимает, как артист стриптиза, который своим сногсшибательным — едва прикрытым — телом сводит с ума тысячи женщин по всей стране, может быть верен одной-единственной! Причем уже второй десяток лет.



С этими и многими другими вопросами мы обратились напрямую к Тарзану. Встретившись с ним лично, сразу поняли одно: Глушко создан для стриптиза! Не подумайте, что он устроил приватное шоу для Woman.ru (хотелось бы, но нет). Общаясь с нами, он был одет, однако дело тут не в пресловутой обнаженке и накачанных мускулах, а в энергетике. Обольстительный Сергей способен одним взглядом заколдовать женщину, прямо как факир — змею. Проверено на собственном опыте.



Woman.ru: Сергей, вас постоянно спрашивают, как офицер запаса мог взять и выбрать такое занятие, как стриптиз. Ну правда, как же так получилось?



Тарзан: Дело в том, что изначально мой выбор профессии был закономерен и логичен, так как я родился и вырос в семье военного человека. До определенного момента я искренне верил, что так и будет, но жизнь внесла свои корректировки.



У меня не было выбора, просто так произошло. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что это тот самый счастливый случай, когда человек находит свое предназначение. Как бы высокопарно это ни звучало.

«Мне искренне жаль, что есть очень много людей, которые, к сожалению, не испытывают удовольствия от того, чем занимаются».

Они ненавидят свое дело, но вынуждены заколачивать бабки. Я считаю, это ужасно. Поэтому кто бы как ни относился к тому, чем я занимаюсь, мне мое дело приносит только приятные эмоции. Я знаю людей, которые ведут серьезный бизнес, они при деньгах, при этом говорят мне: «Как бы я хотел на какое-то время поменяться с тобой местами. Не надо ни богатства, ничего». Вот что для людей важнее, и это не исчисляется в у.е.

«Стриптиз — это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и — о чудо! — доход»

Woman.ru: Вы с самого начала получали удовольствие от своей профессии?



Тарзан: Какую конкретно профессию вы имеете в виду? У меня их много.



Woman.ru: Стриптиз.



Тарзан: Это как раз единственное, что не является моей профессией. А так, по профессии я инженер-энергетик, актер театра и кино.

«Стриптиз для меня — не работа. Когда это станет работой, все, кряк, надо уходить».

Мало кто понимает, почему я продолжаю заниматься стриптизом (уже 20 лет за плечами). А все потому, что я не работаю. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и — о чудо! — доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня.



Woman.ru: По-вашему, можно ли развить в себе любовь к спорту? Вот, например, я хочу подтянутое тело, как у вас, но ненавижу заниматься спортом…



Тарзан: Есть известная история из жизни Шварценеггера. Однажды ему сказали: «Я бы не хотел быть таким, как ты», на что Арнольд ответил: «А ты никогда таким и не будешь». Многие люди из зависти начинают ерничать, а сами в душе сильно не против стать качками.



Развить любовь к спорту можно. Пойдем от обратного и ненадолго забудем, что вам не нравятся физические нагрузки. Себя любите? Ответ обязательно должен быть «да». Кто не любит себя — сразу до свидания. Идем дальше. Не нравится то, как вы выглядите? Видимо, не нравится. Вывод: если ты любишь себя, но не в восторге от своего внешнего вида, то твоя любовь должна пробудить ненависть (в хорошем смысле) к твоим недостаткам. Путь один — брать себя в кулак и изнурять физическими нагрузками, правильной и полезной едой.



Ужасно звучит, да? Но, увы, более действенного способа я не знаю. Ежедневно ко мне подходят с одним и тем же вопросом: «Как похудеть?». Я начинаю говорить о правильном питании, спорте, режиме, а мне сразу: «Ну, не-е-е-ет, я так не могу». Значит, не так сильно хочешь расстаться со своим жирком!

«Если здоровый человек не может похудеть, у него слабая мотивация. И на самом деле такая жизнь его устраивает».

Мне порой говорят: «Ой, ты, наверное, такой нарцисс — смотришь на себя в зеркало, любуешься». Ребята, да я, когда смотрюсь в зеркало, вижу одни лишь недостатки, после чего сразу иду в спортзал.

Да, полюбить физические нагрузки нелегко. Занятие спортом я бы назвал умением терпеть. Многие как раз не могут (или не хотят) терпеть боль, неудобство, некий дискомфорт. Чуть пульс участился, мышцы забились, и все, караул! Надо научить себя выносливости. Тогда результат не заставит себя долго ждать и будет мотивировать еще сильнее. Полюбите себя так сильно, чтобы возненавидеть недостатки, скрывающие вашу истинную красоту.



Woman.ru: Как вы относитесь к полным людям?



Тарзан: Ко всем отношусь абсолютно нормально. Никогда ни в кого пальцем не тыкал и не гнобил. Я в этом плане толерантен. Я за удовольствие. Физическая жизнь у нас одна. Например, у меня есть знакомый, который говорит: «Так мало удовольствий в жизни, ну вот люблю я поесть». Я смотрю на него и понимаю: «Зачем я буду рассказывать ему про пресс, если он кайфует?». А ведь это то, что нам всем с вами надо. Просто кто-то кайфует от своего накачанного тела, а кто-то — от вкусной еды.

«В наших силах построить жизнь таким образом, чтобы мы занимались тем, что приносит нам удовольствие».

Останови человека на улице, и он на автомате скажет, что должен работать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы жить. Но человек родился и живет совсем не для этого, а у многих получается замкнутый круг. Как белки в колесе. И это ужасно.

«Стриптиз — это не стягивание с себя вещей под музыку. Это другое. Обмен энергиями, мозговой оргазм»

Woman.ru: Вы, как артист стриптиза, дарите приятные эмоции зрителям. А что это увлечение дает лично вам?



Тарзан: По моему глубокому убеждению, зритель получает удовольствие только в том случае, когда удовольствие получает артист. Кто думает, что зрителям все равно, ничего не понимает и заблуждается. Зрители чувствуют любую фальшь.

«Людей цепляют живые эмоции и энергетика, а не стягивание с себя вещей под музыку. В моем понимании это не стриптиз. Стриптиз — это другое. Обмен энергиями, мозговой оргазм».

Woman.ru: Вы прекрасно выглядите, вы артист стриптиза, вам 48 лет. Как вы относитесь к своему возрасту?



Тарзан: Не зацикливаюсь на этом. Со временем у меня особенные отношения. Я с детства интересуюсь научной фантастикой. Когда ты прочтешь что-то подобное, твое сознание расширяется. Ты и подумать не мог о чем-то, а люди каким-то образом вообразили себе то, чего еще нет. К чему я это — все в нашей голове.

«Не надо заниматься нумерологией и в панике заглядывать в паспорт каждые 10 минут. Надо успокоиться и жить сегодняшним днем».

Чувствуете себя хорошо, и слава Богу. Нужно от этого кайфовать, а не копаться в прошлом. Живите сейчас, заглядывайте в будущее, мечтайте, фантазируйте.



Дам небольшой совет. Создайте в своей голове аватар того, как вы хотите выглядеть. Продумайте свой образ от и до и запомните его. И где бы вы ни были, держите этот силуэт в голове. Вы не заметите, как интуитивно начнете втягивать живот, прямее держать спину, если, например, создали аватар себя в лучшей физической форме. Я говорю это, исходя из своего опыта.



В детстве я жил в маленьком городе и шел мимо магазина тканей. На одной из витрин стоял юноша: широкие плечи, пресс — в общем, классика. А я был обычным худеньким парнем. И я тогда подумал: «Вот бы таким быть». Сегодня, по прошествии многих лет, я понимаю, куда шел все это время. Ребята, совет работает. Пользуйтесь на здоровье.



Woman.ru: Люди склонны обсуждать, критиковать…



Тарзан: Особенно в соцсетях! У меня там такое… Механизм, почему так происходит, мне понятен, но, ребята, надо над собой работать. В основе злости лежит зависть, и от нее нужно бежать, потому что страдает в первую очередь тот, кто завидует. Интернет — это бескрайнее поле для всех униженных и оскорбленных. Перспективы такой вседозволенности ужасают.

«Надо учиться не завидовать. А если и завидовать, то белой завистью, преображая ее в некий мотиватор ''Я тоже так хочу''».

Woman.ru: Также наравне с этим, например, люди не могут поверить в то, что артист стриптиза может быть примерным семьянином.



Тарзан: В любой профессии существуют свои стереотипы, я не пытаюсь никого ни в чем убеждать. И с советами не лезу. Говорю только в том случае, когда меня спрашивают. Человек должен сам решать, как ему жить.



Людям нравится думать, что артист стриптиза обязательно изменяет. Ну и пусть. На самом деле между мной на сцене и мной в обычной жизни нет никакой разницы. Не берем в расчет имя Тарзан. Кстати, так меня назвали зрители, а не я сам. Я такой, какой я есть, и ничего не играю.

«Ревность в легкой степени всегда полезна, она не дает вам заскучать»

Woman.ru: Хорошо, но неужели вы не испытываете соблазна, когда вокруг столько девушек?



Тарзан: Конечно, испытываю. Но в том то все и дело: пока человек что-то или кого-то хочет, он живет. Я считаю, что этот огонь, который загорается внутри тебя, надо прочувствовать, впитать каждой клеточкой. Плевать, кто что говорит: девушки — это мой ядерный реактор. И я держу этот накал.

«Измена, о которой вы говорите, — это разрядка. Но гораздо интереснее удерживать напряжение».

То есть ты вроде бы ничего не сделал, но в то же время всех поимел. Грубо, может быть, но в точку.



Не надо бояться этого огня, делать из себя пуритан, просто получайте удовольствие, питайтесь этой энергией. Благодаря этому огню я так чувствую, выгляжу, живу.



Woman.ru: Я так понимаю, этот огонь помогает сохранить страсть и в отношениях с супругой.



Тарзан: Конечно, это же огонь жизни! Чувствовать влечение к другому человеку — это нормально. Здорово, когда в тебе это есть, и не надо думать, что это последняя нехорошесть на свете. Наоборот, это лучшие ощущения, которые придуманы на земле! Кайфуйте от них. Понятно, что есть мораль, но не загоняйте себя в никому не нужные рамки.



Я как-то снимался в одной передаче, где в студии сказал девушке, что она красивая. И какая-то тетя как закричала: «Как вы можете? Вы женатый человек!». И что? Я от этого перестал быть мужчиной?! Мы с супругой часто вместе обсуждаем, кто нравится мне или ей. Наташа знает, что у меня есть любимые актрисы, она тоже кому-то симпатизирует. Это нормально. Я любил и всегда буду любить женщин. Пока позволяет Бог и здоровье.



Woman.ru: Вам с Натальей вообще не знакомо такое понятие, как ревность?



Тарзан: Все у нас прекрасно. Ревность в легкой степени всегда полезна, она не дает вам заскучать. Со мной как-то раз фотографировались девушки: одна обняла меня, а вторая встала рядом со словами «Я замужем. Со мной поаккуратней, пожалуйста». Ну это все, человек в гробу. Прозрачном, но гробу.

«Если девушка замужем, нельзя ее уже и касаться? Это бред. Вышла замуж и тем самым похоронила себя — так получается?»

Спутник должен разделять твои взгляды, не лишать тебя радостей жизни, вкуса жизни. Вы должны стать полноценной ячейкой общества, а не чем-то обособленным. К чему эти добровольные ограничения?



Живите с открытым сердцем! Живите этим огнем, страстью, жаждой жизни. Люди без огня просто существуют, ведь они не попробовали самое сладкое — наслаждение, а просто убили в себе все. Завязали себя в презервативе и сидят радостные. Люди, умейте радоваться жизни, ее обыденным дарам!



Woman.ru: Что вы понимаете под сексуальностью?



Тарзан: Это энергетика, в первую очередь. Внешность, конечно, тоже играет свою роль. Но чем взрослее ты становишься, тем меньше обращаешь на это внимание, потому что начинаешь ценить другие вещи.

«И я вам скажу, что идеальная красота, абсолютная симметрия не вызывает сексуального влечения».

Ею можно любоваться, но по-настоящему цепляет именно какое-то отклонение, непохожесть, своя изюминка. Вот где химия, вот где magic.



Woman.ru: Если вам что-то не нравится во внешности супруги, вы скажете ей об этом?



Тарзан: Конечно! Если она вдруг начинает обижаться, я говорю: «А кто тебе еще скажет правду? Я же хочу, чтобы ты была только лучше». Она в свою очередь тоже может свободно высказать мне все свои замечания. Я частенько советуюсь с ней.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Также мы предложили Тарзану пройти небольшой опрос.



Woman.ru: Пухлые ненатуральные губы или тонкие, но свои?



Тарзан: Я против перебора, но при этом никогда ничего не скажу человеку, который увеличил губы, особенно если это смотрится естественно. Пухлые губы — это прекрасно, они повторяют изгибы других прекрасных частей вашего тела. Это очень круто. А тонкие бледные губы меня не заводят.



Woman.ru: Большая грудь или большая попа?



Тарзан: Ох, ну ничего себе! Это все настолько прекрасно, горячо мною любимо. Пусть будет и то, и другое.



Woman.ru: Мини-юбка или легинсы?



Тарзан: Зависит от того, на ком эти вещи одеты. Бывает, легинсы сидят так, что хочется высосать эту конфетку из обертки. С юбкой свои переживания — у меня же фантазия ух!



Woman.ru: Кружевное белье или отсутствие белья?



Тарзан: Второй вариант мне нравится больше.



Woman.ru: С макияжем или без него?



Тарзан: Без разницы.



Woman.ru: Каблуки или кроссовки?



Тарзан: Да тоже без разницы. И кроссовки могут быть сексуальными на чьей-то ножке.



Woman.ru: Пижама или шелковый пеньюар?



Тарзан: Как бы женщины ни заботились о своем гардеробе, мужчин мало интересует одежда. Конечно, обертка важна, но это лишь дополнение, аксессуар, который должен подчеркивать вашу красоту, сексуальность и индивидуальность. Девушка может быть невероятно сексуальна в мужской рубашке или мужских трусах.



Woman.ru: Секс в спальне или на кухне на столе?



Тарзан: Где угодно!



Woman.ru: При свете или в темноте?



Тарзан: В полной темноте — нет. Я хочу наблюдать за процессом.



Woman.ru: Татуировки или «чистое» женское тело?



Тарзан: По-разному. Вот у меня нет ни одной татуировки, но кому-то они действительно очень идут.

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