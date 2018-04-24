В интервью Woman.ru сын Яны Рудковской и начинающий хип-хоп-исполнитель Николай Батурин, он же Kolyas, рассказал о своем творчестве, отношениях с мамой и вере в себя.



1 2 3 ... 21 Kolyas — творческий псевдоним сына продюсера Яны Рудковской и бизнесмена Виктора Батурина

Имя Николая Батурина известно уже не первый год. Но только если раньше СМИ писали о парне как о сыне Яны Рудковской и Виктора Батурина, то сегодня молодой человек готов завить о себе сам. Да так, что его точно услышат — и не только в Москве.

Не так давно Николай взял псевдоним Kolyas и переключился с обожаемого с детства футбола на музыку.

Его трек «Хватит духу», записанный в дуэте с экс-участником MBand Владом Раммом, быстро раскрутился в Сети. Мы решили поближе познакомиться с начинающим артистом и расспросили его о знаменитой маме, планах на будущее и, разумеется, звездной болезни.



Woman.ru: Коля, ты много лет профессионально занимался футболом, но в прошлом году решил стать хип-хоп-исполнителем. Тебе захотелось больше внимания?



Николай Батурин: Не могу сказать, что дело именно во внимании. Просто не думаю, что футбол сделал бы меня счастливым. Поначалу я испытывал страсть к занятиям, но со временем ежедневные тренировки перестали быть в кайф. Я понял: это уже не мое. А к музыке тянуло всегда. И я решил: «Почему бы и нет!». К тому же у меня были все возможности, чтобы попробовать.



Woman.ru: Сейчас тебе 16 лет. Это возраст, когда предпочтения быстро меняются. Не боишься, что музыка надоест?



Н. Б.: Нет, совсем не боюсь, потому что уже обозначил для себя деятельность, которой хочу заниматься. Планирую посвятить ей жизнь.

«Я не думаю, что музыка мне когда-то наскучит — впереди столько возможностей для развития в этом направлении!»

Woman.ru: Многие знают и воспринимают тебя в первую очередь как сына Яны Рудковской. Ты не боишься, что люди будут предвзято относиться к твоему творчеству?



Н. Б.: Это уже происходит. Я часто слышу в свой адрес: «Ты делаешь все только благодаря известной маме и деньгам родителей». А что мне им сказать в ответ? Это их мнение. Я буду доказывать что-то не словами, а только своим творчеством. И ничем другим. Сейчас я практически доделал свой первый сольный альбом, в котором будут треки, написанные мною. Я начинающий музыкант, пишу песни, и с этим уже не поспоришь.

«Если трек мне не понравится, я не выпущу его. Сейчас мне хочется делать то, что действительно в кайф»

Woman.ru: Каково быть сыном известного продюсера?



Н. Б.: Существует две стороны медали. У меня есть все, и в первую очередь, бесконечные возможности. С другой стороны, ограничений тоже немало. Например, я не могу совершить необдуманный поступок. Если накосячу, то все решат, что именно родители неправильно меня воспитали. А так я живу как все, и у меня в голове не сидит мысль о том, что, раз я сын Рудковской, то другие по сравнению со мной — никто. Я обычный пацан, каких много.



Woman.ru: Гордишься успехами мамы?



Н. Б.: Да, конечно. Она очень трудолюбивая. Я знаю, что такое шоу-бизнес и каким трудом ей все дается. Поэтому я, безусловно, горжусь ее достижениями.



Woman.ru: С выходом твоего первого трека, наверняка, у тебя появились не только поклонники, но и хейтеры. Как относишься к резким высказываниям в свой адрес?



Н. Б.: Я настолько привык к этому, что мне уже все равно. Пишут и пишут.

«Чем больше люди хейтят меня, тем более успешным я становлюсь».

Они вправе делать все, что хотят. Да и вообще, если задуматься, сами хейтеры уже в какой-то степени зависимы от того, что следят за мной.



Woman.ru: Ты читаешь комментарии?



Н. Б.: Не все, но бывает, пробегаю глазами. Иной раз заглядываю туда, чтобы посмотреть, нравится людям то, что я делаю, или нет. Иногда вижу что-то приятное, и мне от этого тоже становится тепло на душе.



Woman.ru: То есть к критике прислушиваешься?



Н. Б.: Если она объективная, то почему бы и нет. Только я стараюсь слушать тех, кто в музыке что-то понимает. Иногда парни моего возраста пишут мне, что я гей и урод. Подобные комментарии мне совершенно неинтересны. А если кто-то скажет что-то подобное лично, то и разбираться будем по-другому (улыбается, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: Ты представляешь новое поколение со своими взглядами. И тем не менее ты прислушиваешься к советам мамы как опытного продюсера?



Н. Б.: У нас с мамой немного разные взгляды на творчество — мы слушаем разную музыку. Несмотря на это, я знаю, что в вопросах продвижения артистов мама понимает намного больше и видит этот рынок гораздо более масштабно. Поэтому я всегда стараюсь к ней прислушиваться.

«Но я не из тех, кто будет делать то, что ему не нравится. На мое решение не сможет повлиять ни мама, ни кто-либо другой».

Если трек мне не понравится, я не выпущу его. Сейчас мне хочется делать то, что действительно в кайф.



Woman.ru: А насколько мама продвинутая в плане музыки?



Н. Б.: В этом смысле наши вкусы, безусловно, разнятся. Она — фанатка эстрадной музыки и русских хитов. А я все-таки представитель новой школы.



Woman.ru: Сегодня появляются новые яркие артисты, готовые составить тебе конкуренцию. Чем будешь завоевывать слушателей?



Н. Б.: Я думаю, что буду одним из самых молодых представителей жанра хип-хоп. Этот факт уже сам по себе должен вызвать интерес у слушателей, чтобы они задались вопросом: «На что же он способен в таком возрасте?» А конкуренция всегда была и будет. Просто нужно постоянно удивлять людей чем-то новым. И я буду стараться это делать.





Влад Рамм, Яна Рудковская и Николай Батурин

Woman.ru: Сегодня в твоем Инстаграме 46 тысяч подписчиков, а у клипа «Хватит духу» полтора миллиона просмотров. Чувствуешь возрастающую популярность?



Н. Б.: Мне просто нравится, когда люди слушают мою музыку, я могу повлиять на людей и их настроение. Если кому-то было плохо, а от моего творчества стало легче, мне это приятно. В скором времени я выпускаю сольный альбом, а также клип. Мне кажется, они вызовут интерес у многих.



Woman.ru: Как думаешь, звездная болезнь тебе не грозит?



Н. Б.: Я живу в семье, где, куда ни посмотришь, — знаменитости, поэтому звездная болезнь мне вообще не страшна. Я вырос в этом обществе, видел индустрию изнутри, поэтому останусь тем, кем был всегда.



Woman.ru: Уже бывали случаи, когда фанатки признавались в любви или поджидали тебя после выступления?



Н. Б.: Да, конечно, у меня весь директ в Инстаграме завален сообщениями от них. После выступлений, в особенности в торговых центрах, меня всегда поджидают на выходе. Но это прикольно и даже приятно. Мне нравится (улыбается, — прим. Woman.ru).



Woman.ru: Какие ощущения испытал, когда первый раз вышел на сцену?



Н. Б.: Это было нереально. В прошлом году в начале лета мы с Владом Раммом выступали в Vegas City Hall на «Партийной зоне». В тот день, как мне показалось, нас очень бурно встретили. Зал знал слова почти всех песен, и это было очень круто. Я с нетерпением жду, когда поеду в тур, чтобы вновь пропустить эти эмоции через себя. Именно такие моменты дают ту мотивацию, которая необходима, чтобы продолжать делать что-то новое.



Woman.ru: Расскажи о своих творческих планах.



Н. Б.: В ближайшее время у меня выйдет сольный альбом «Незнакомый мир», сейчас мы приступаем к съемкам клипа на заглавный сингл с альбома, а после — хочу полностью погрузиться в концертную работу. Моих слушателей ждет много нового и интересного (улыбается, — прим. Woman.ru).





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