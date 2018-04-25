Разговор с Екатериной Климовой должен был состояться на съемочной площадке новой рекламной кампании красок Garnier Color Naturals. Я была в полной уверенности, что общаться мы будем в перерыве между дублями. Картина рисовалась такая: актриса с плотным студийным макияжем и суперобъемной «рекламной» гривой устало, но подчеркнуто любезно вещает о красоте, призывая любить себя со всеми недостатками… Однако все пошло не так.
Интервью в итоге было назначено на самое начало съемочного дня. Макияж, наряды и пресловутая «рекламная» грива отметались. Мне предстояло увидеть актрису перед укладкой и гримом — то есть такой, какой она сама себя видит в зеркале по утрам. С тщательно очищенным лицом и вымытыми волосами. Редкая дерзость для красавицы.
Гладкая кожа оттенка сливок, точеные черты, ни одного изъяна или неровности. Волосы, которых еще не успели коснуться руки стилистов, густы и блестящи. Но поражает даже не это.
В Климовой, опытной актрисе и взрослой матери четверых детей в диапазоне от 2 до 16 лет, есть что-то даже не юное, а детское. Только не путайте с инфантильностью или наигранной непосредственностью. Катя не пытается шутить и умилять, рассуждает серьезно, называет вещи своими, не всегда приятными именами. Но делает это не со взрослым прищуром и тяжелым вздохом, а легко и по-детски широко раскрыв глаза.
Woman.ru: Не могу не сказать: вы прекрасны без грима. В вас есть что-то такое девичье, воздушное. Как вы эту легкость сохранили?
Екатерина Климова: Если вы видите это со стороны, значит, это работает. Стараюсь себя внутренне контролировать. Если начинаю злиться или расстраиваться, заставляю себя тут же выходить из этого состояния. И наоборот, когда вижу счастливых людей, то я стараюсь входить в их состояние, всматриваюсь в их глаза, пытаюсь вспомнить такие ощущения — так в них и погружаюсь. Это постоянная работа.
Раньше я обожала наблюдать за пассажирами в метро. Вот человек читает книгу, вот он прикрыл глаза и погрузился в свои мысли, вот смотрит в окно. Смотришь и понимаешь, как сама выглядишь со стороны.
Вот у моего Матвея в детстве часто был приоткрыт рот, он как будто был поражен происходящим вокруг. Это было и забавно, и мило. Я берегу эти эмоции и ощущения, перебираю их и стараюсь переживать.
Woman.ru: Вы сама этому научились или кто-то подсказал?
Е. К.: Благодаря профессии в том числе я быстро поняла, что красоты не достичь внешними ухищрениями. Мы все равно неидеальные. И когда мне в начале карьеры говорили, что нужно обязательно переделать уши и нос…
Woman.ru: Извините, вам серьезно советовали хирургическую коррекцию лица?
Е. К.: «У тебя нет работы? — участливо спрашивали меня, причем, когда я была уже зрелой актрисой. — Проблема в носе, сама же видишь…». Почему я ничего не сделала? Да потому, что уже наблюдала за людьми и видела, что те, кто мне нравится, привлекают не чертами лица — уж точно не ушами и носами. Так я и поняла смысл фразы, которую все постоянно твердят, но явно не до конца через себя пропускают: внешняя оболочка не может быть значимее наполнения. На то она и есть оболочка. И да, тогда же я поняла, что не хочу быть красавицей.
Woman.ru: Как это Екатерина Климова, одна из самых привлекательных отечественных актрис, не хочет быть красавицей?
Е. К.: Есть женщины, у которых самоцель быть исключительно красавицей. «Я должна быть красавицей в кадре. Я красавица за кадром. Красавица, когда иду, когда лечу»… Так вот я не хочу быть красавицей — я ей и не стремилась никогда быть.
Вы уже не увидите у меня наращенных ногтей или ресниц, или накачанных губ. Потому что тогда я не смогу играть героиню 18 века или 1941 года, какую-то возрастную роль. Кто мне поверит? Со своей этой бутафорией типаж вырисовывается определенный, и он ограничит мои актерские рамки.
Woman.ru: К вопросу о возрастных ролях. Интересно узнать ваше отношение к тому, что мы взрослеем, меняемся…
Е. К.: …стареем — если уж называть вещи своими именами. Есть такая фраза, жестокая, возможно, но честная: «После сорока лет природе мы не нужны». Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал. И тут уже кто во что горазд: одни кидаются заниматься здоровьем, другие — внешностью.
У каждого свой путь. Мне нравится, куда двигается Джулия Робертс. Ее пример вселяет оптимизм.
Некоторые актрисы в определенном возрасте, как та же Джулия, говорят, что сейчас нравятся себе даже больше, чем, например, двадцать лет назад. Они не лукавят, объясню, почему. Между актером и зрителем всегда много посредников. И вот тебе, молодой актрисе, дают роль, которая тебе не очень подходит. Одевают на тебя какую-то шляпу и костюм, которые тоже не очень. Говорят, что и как надо делать в кадре или на сцене. И ты счастлива! У тебя появился шанс выйти к зрителю — и пусть тебя саму не разглядеть под всем этим грузом чужих решений.
Со временем, когда ты уже многого достигла, показала, на что способна, ту же шляпу и советы тебе уже не предложат. Ты выйдешь в кадр и сделаешь все так, как считаешь нужным именно ты. И в этот момент приходит колоссальное внутреннее спокойствие. Это ощущение лично для меня дороже молодости. Правда. Потому что в молодости ты вообще не ты.
Woman.ru: Вы с готовностью меняете молодость на опыт, не хотите быть красавицей... Какой еще не хотите быть?
Е. К.: Не хочу быть истеричкой, не хочу быть злой. Я уже говорила, что злость надо убирать из себя — силой. Злиться вредно. И даже в кадре надо подменять агрессию и жестокость чем-то. Иначе все это выглядит очень необаятельно. Даже если играешь злодейку.
Woman.ru: То есть, даже в отрицательном образе, вы хотите вызывать симпатию?
Е. К.: Конечно! И это вполне естественно. Ты играешь плохого человека, но если ты войдешь в его шкуру, ты увидишь все совсем иначе. Мы никогда не считаем себя виноватыми. У маньяка всегда есть причина, почему он жесток с женщинами. Потому что его бросила мама, потому что в детском доме, куда его отдали, над ним издевались… И это будет внутренняя правда человека. Можно, конечно, играть отрицательного персонажа и ненавидеть его при этом. Но со стороны это будет выглядеть недостоверно, ведь даже самого плохого человека можно попытаться понять.
Woman.ru: У вас есть личный топ ролей, которые особенно дороги?
Е. К.: Я не буду оригинальной. Самая дорогая роль — моя Натали Репнина из сериала «Бедная Настя». Именно она принесла мне известность и любовь зрителя. Для меня как для актрисы это был очень хороший тренажерный зал. Много чего удалось сыграть — и любовь, и измены, и предательства.
Подарком судьбы считаю также встречу с моим киношным отцом — режиссером Андреем Малюковым. Он дал мне такое количество разноплановых работ (Нина в фильмах «Мы из будущего», Раиса Петерсон в проекте «Куприн. Поединок», Анна Вырубова в фильме «Григорий Р.» — прим. Woman.ru). Его вера в меня такие крылья дает! Если тебя любят, то исчезают любые ограничения, рамки, и все получается.
Woman.ru: Над чем сейчас работаете?
Е. К.: Сняли сейчас «По законам военного времени 2», «Московскую борзую 2». Первый проект — военно-детективная история про события в тылу. Я со своим партнером разбираю дела предателей, дезертиров.
Woman.ru: Как вы восстанавливаетесь после длительных проектов?
Е. К.: Год и правда был тяжелый — какой-то перебор работы. Сейчас больше всего мечтаю об одном — выспаться.
Я не общаюсь с друзьями, на меня обиделись, кажется, все. Даже по телефону не могу поболтать — у меня нет двадцати минут на это!
Сейчас планирую отдых, надеюсь, ничего не сорвется. В первую очередь нужно себя восстановить — эгоистично, без детей, одной без всех — и стать снова адекватной женщиной. А потом уже наверстывать упущенное.
Woman.ru: Какая вы мама?
Е. К.: Нормальная, надеюсь. Меня часто не бывает дома, поэтому, когда я туда попадаю, общаться приходится быстро. А быстро значит строго. Но я знаю, что с ребенком всегда можно договориться. Просто для начала надо сесть и поговорить. Всегда ищу возможности уделить внимание всем: побыть только со старшей дочерью или только с мальчишками. Уехать с ними к морю или только с мелкой (младшая дочь Кати и актера Гелы Месхи Изабелла — прим. Woman.ru).
В многодетной семье дети тренируются друг на друге. Все бывает: и слезы, и драки, но случилось что, они друг за друга горой. Главное, о чем я только могла мечтать, мои дети дружные.
Woman.ru: Как нехватка времени, которую вы испытываете, влияет на уход за собой? Хотя вам и стараться особенно не нужно. Кожа прекрасная, волосы, как я вижу, даже без укладки и съемочных манипуляций в идеальном состоянии…
Е. К.: Мы же понимаем, что бренд Garnier я рекламирую именно потому, что своим примером доказываю: женщина вне зависимости от того, сколько у нее денег или времени, должна за собой ухаживать.
Что касается моих собственных волос, их действительно много. Прабабушка была цыганка, поэтому волосы хорошие. Современный мир, да и моя профессия, оказывают отрицательное воздействие на организм в целом, но я стараюсь ухаживать за собой как могу.
Если я не на ночных съемках, а работаю в обычном режиме, то всегда нахожу возможность что-то сделать — маску, например. Ассортимент сегодня огромный — от недорогих аптечных средств до продвинутых клинических методик. Всегда можно найти что-то по бюджету. Ведь дело не в цене, я это давно поняла. Главное — регулярно ухаживать теми средствами, которые есть, делать то, что по силам, просто постоянно делать, а не думать: «Я же не Катя Климова!..».
Woman.ru: Какой вы себе больше всего нравитесь?
Е. К.: Когда я спокойна. Потому что когда я спокойна, я счастлива, а когда я счастлива, выгляжу лучше всего. От себя при полном параде, накрашенной и с укладкой, я давно не испытываю восторга. Наоборот, ценю моменты без макияжа.
А когда привыкаешь к своему натуральному виду, начинаешь себе нравиться независимо от возраста. Особенно когда выспишься.
Woman.ru: Призывая женщин хоть что-то для себя делать, на что способны вы сама?
Е. К.: Могу, если честно, все: покрасить волосы, сделать укладку. Часто бывает, что сама переделываю грим или волосы, если недовольна, как это сделал кто-то другой. Чем скандалить, лучше взять и поправить.
Woman.ru: Своими руками вы можете сделать и мейк, и укладку. А готовить умеете?
Е. К.: Не просто умею, а люблю. Бывает это, как у многих активно работающих женщин, редко. Для меня это такой релакс! Поэтому когда получается, это целый аттракцион для близких.
Бывало всякое: и ночью делала какие-то блюда, потому что надо было и работать, и кормить семью, а помощников не было. И вставала засветло, чтобы приготовить для детей завтрак перед школой. Даже когда не было ни сил, ни желания, все что нужно делала. Потому что у детей должно быть и первое, и второе, и третье, и компот.
Единственное, чего не умею, — печь. Это очень здорово получается у старшей дочери, ей, видимо, передались гены от бабушки, маминой мамы. Та вставала на заре, ставила тесто, разговаривала с ним даже. Помню, я это тесто ела, пока оно только поднималось, и не было ничего вкуснее.
Woman.ru: А что вам нравится есть сегодня, уже во взрослой жизни?
Е. К.: Есть я люблю, особых запретов нет. Долгие годы стараюсь питаться раздельно, то есть свинина с ананасом и под майонезом — блюдо не из моего рациона. А вот кусок мяса с удовольствием себе позволю, но просто кусок — желательно вареный или запеченный. С годами и приходит понимание того, что и как тебе можно, а что лучше не стоит.
Woman.ru: За что вы любите Garnier, бренд, роман с которым длится уже столько лет?
Е. К.: Мы совпадаем, наши философии совпадают. Ничего специально, чтобы соответствовать, я не делаю. Их устраивает мой подход к жизни, к работе и к себе.
Мне нравится, что эта марка — для народа. Все, что они создают, лично я на себе пробовала, и какие-то вещи вошли в мою жизнь на постоянной основе. Читаю отзывы в интернете и понимаю, что нас таких много, мы разные, а нравится нам одно и то же. Приятно, что многие, кто любит Garnier (а мы говорим об огромной части большой страны), доверяют мне.
Она классная!
Какая же она классная! От нее идёт сумашедшая энергетика. Она мне очень нравится!
Красивая умная , мне она очень симпатична, в сравнении с другими актрисульками она шикарна
Они с Петренко были такой красивой парой. Уникальная женщина, от каждого кого любила - рожала, от всех своих трех мужей. Мне она нравится, а эти глазищи)
А зачем ей хотеть быть красавицей, когда она и так красива от природы? Но она стремится ею оставаться через взращиваемое в себе постоянное ощущение счастья, что тоже выглядит несколько принужденно.
Богиня
Глаза у неё потрясающие!
Привлекательная женщина. Только на фоне молодого мужа выглядит его мамой. Не украшают молодые мужья даже таких красавиц.
Ну этот Гела или Гело, мало кого может украсить в принципе.